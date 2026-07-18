Partidos políticos sem força entre os filiados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Brasil tem 30 partidos políticos registrados e mais 23 em formação. Raros têm filosofia própria. O resultado é que quase todos não têm força política. Exemplos recentes comprovam isso. Muitos filiados não obedecem à orientação dos seus partidos e decidem apoiar candidatos de outras legendas. Muitos governadores do PSD, por exemplo, não vão apoiar a chapa Ronaldo Caiado-Gilberto Kassab, optando por Lula ou Flávio Bolsonaro.

CRAQUES

Existe uma disputa extracampo entre grifes pelo patrocínio de craques. A “Nike” tem Vinicius Júnior, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Cristiano Ronaldo. Já a “Adidas” tem Lionel Messi, Lamine Yamal e Jude Bellingham. Neymar é da “Puma”.

LOTERIAS

A partir deste fim de semana, os sorteios da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, que ocorriam aos sábados à noite, passarão a ser realizados às 11h dos domingos.

ALTA GASTRONOMIA

O Nannai Muro Alto recebe mais uma edição do “Tuna Experience”, comandada pelos chefs André Saburó e Fernando Pavan. A experiência é marcada pela abertura ao vivo de um atum inteiro, servido no restaurante Tiatê. O evento está marcado para 7 de agosto.

NOVIDADE

A final da Copa do Mundo de 2026 terá uma novidade: os campeões receberão anéis comemorativos exclusivos, personalizados com a identidade da seleção vencedora. Produzidos em edição limitada, parte será entregue à equipe campeã e outra será colocada à venda para os torcedores.

INUSITADO

Segundo o Registro Nacional de Identificação, 49 recém-nascidos em Pernambuco foram registrados com o nome Haaland, em referência ao jogador norueguês.

TÊNIS

Após o sucesso da cobertura da Copa do Mundo, a CazéTV ampliou sua programação esportiva e anunciou a transmissão da Copa Davis, incluindo o confronto entre Brasil e Suíça, em setembro. A plataforma também confirmou a exibição do circuito feminino da WTA a partir de 2027.

CHUTEIRAS

Nenhum jogador de Santos e Botafogo usou chuteiras na cor rosa, tendência que predominou na Copa do Mundo. Partida vencida pelo Botafogo graças a duas falhas bizarras de jogadores do Santos. E o público mostrou a falta de interesse do torcedor, depois do fiasco na Copa do Mundo. Apenas 15 mil torcedores no Estádio Nilton Santos, no Rio.

CANETAS

A farmacêutica EMS anunciou a diminuição no preço do “Ozivy”, caneta emagrecedora à base de semaglutida, fabricada no Brasil. Para os cadastrados no programa “Vida + Leve”, o kit com três canetas está custando R$ 999.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "A humanidade se divide em dois grupos: os que concordam comigo e os equivocados." (Ariano Suassuna)

A FENEARTE deve ficar mais lotada ainda neste fim de semana, no encerramento da feira.

CATARINA Durães faz sucesso com suas aulas de Inteligência Artificial em muitos eventos femininos.

A 25ª EDIÇÃO do Prêmio Grande Otelo, a principal premiação do cinema brasileiro, promovida pela Academia Brasileira de Cinema, acontece no dia 4 de agosto.

A CONVENÇÃO do PP de Pernambuco será no dia 8 de agosto, quando termina o prazo para a sua realização.

MARCOS LIMA passa temporada no Rio de Janeiro, com as filhas.

ANIVERSARIANTES

João Mendonça, Martha Amorim, Maurício Galvão, Priscila Frazão, Ricardo Mergulhão Coimbra, Rogério Leão, Sandra Becker e Taciana Naslavsky.