Um 14 de julho triste para os franceses
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A recepção do 14 de julho, data nacional da França, foi, durante muitos e muitos anos, um dos maiores eventos sociais do ano no Recife, mas vem caindo a cada ano. Anteontem, tivemos evento, na Aliança Francesa, reunindo, principalmente, a colônia francesa, alguns cônsules e pouca gente conhecida. Deve ter sido a despedida do cônsul francês, Serge Gas, que vai para outra missão. Foi um 14 de julho muito triste para os franceses, que viram sua seleção, grande favorita na Copa, ser eliminada pela Espanha.
PROCISSÃO
PROCISSÃO
Como acontece em todos os anos de eleição, a Procissão de Nossa Senhora do Carmo, hoje, terá a participação de grande número de candidatos.
PRESTÍGIO
PRESTÍGIO
Raquel Lyra, Priscila Krause, Túlio Gadelha, João Paulo e Ingrid Zanella estão entre os que prestigiaram o lançamento dos livros de Maurício e Alexandre Rands, no Boteco Porto Ferreiro.
SÉRIE A
SÉRIE A
A Série A do Campeonato Brasileiro volta hoje, com dois jogos no novo horário das 19h30: Vitória x Vasco e Botafogo x Santos.
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PESQUISAS
Teve péssima repercussão entre os principais institutos de pesquisa do país a iniciativa do ministro Kássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de criar um selo para premiar os que tiverem maiores acertos nas suas pesquisas para a eleição de outubro.
POSIÇÃO
O senador Hamilton Mourão, único a votar contra a pauta-bomba da Aposentadoria Especial para Agentes de Saúde, afirmou que a pré-campanha à Presidência de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é “muito turbulenta” e precisa prestar contas sobre o financiamento feito pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao filme Dark Horse. Disse, ainda, que parte dos integrantes da campanha de Flávio não passa em exame “psicotécnico do Detran”.
PROCURADORAS
Em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, José Paulo Xavier comandou a posse das procuradoras de Justiça Sônia Mara Rocha Carneiro e Tatiana Souza Leão. As duas passam a atuar em Procuradorias de Justiça em Caruaru.
VIDA SOCIAL
Após o bom desempenho na Copa do Mundo, o jogador Erling Haaland segue em alta na vida social. Marcou presença no desfile de Alta Sartoria da Dolce & Gabbana, em Taormina, na Itália, ao lado do ator Michele Morrone.
GINASTAS
O conjunto brasileiro de ginástica rítmica brilhou na etapa de Milão da Copa do Mundo ao conquistar a medalha de ouro no geral, embalado pelo sucesso "Abracadabra", de Lady Gaga.
CÓDIGO
Ontem, o Código Eleitoral brasileiro completou 61 anos. Instituído pela Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, a legislação segue como a base da organização da Justiça Eleitoral, apesar das diversas reformas que modernizaram o sistema eleitoral.