Um 14 de julho triste para os franceses

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A recepção do 14 de julho, data nacional da França, foi, durante muitos e muitos anos, um dos maiores eventos sociais do ano no Recife, mas vem caindo a cada ano. Anteontem, tivemos evento, na Aliança Francesa, reunindo, principalmente, a colônia francesa, alguns cônsules e pouca gente conhecida. Deve ter sido a despedida do cônsul francês, Serge Gas, que vai para outra missão. Foi um 14 de julho muito triste para os franceses, que viram sua seleção, grande favorita na Copa, ser eliminada pela Espanha.



PROCISSÃO

Como acontece em todos os anos de eleição, a Procissão de Nossa Senhora do Carmo, hoje, terá a participação de grande número de candidatos.



PRESTÍGIO

Raquel Lyra, Priscila Krause, Túlio Gadelha, João Paulo e Ingrid Zanella estão entre os que prestigiaram o lançamento dos livros de Maurício e Alexandre Rands, no Boteco Porto Ferreiro.



SÉRIE A

A Série A do Campeonato Brasileiro volta hoje, com dois jogos no novo horário das 19h30: Vitória x Vasco e Botafogo x Santos.



PESQUISAS

Teve péssima repercussão entre os principais institutos de pesquisa do país a iniciativa do ministro Kássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de criar um selo para premiar os que tiverem maiores acertos nas suas pesquisas para a eleição de outubro.



POSIÇÃO

O senador Hamilton Mourão, único a votar contra a pauta-bomba da Aposentadoria Especial para Agentes de Saúde, afirmou que a pré-campanha à Presidência de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é “muito turbulenta” e precisa prestar contas sobre o financiamento feito pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao filme Dark Horse. Disse, ainda, que parte dos integrantes da campanha de Flávio não passa em exame “psicotécnico do Detran”.



PROCURADORAS

Em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, José Paulo Xavier comandou a posse das procuradoras de Justiça Sônia Mara Rocha Carneiro e Tatiana Souza Leão. As duas passam a atuar em Procuradorias de Justiça em Caruaru.



VIDA SOCIAL

Após o bom desempenho na Copa do Mundo, o jogador Erling Haaland segue em alta na vida social. Marcou presença no desfile de Alta Sartoria da Dolce & Gabbana, em Taormina, na Itália, ao lado do ator Michele Morrone.



GINASTAS

O conjunto brasileiro de ginástica rítmica brilhou na etapa de Milão da Copa do Mundo ao conquistar a medalha de ouro no geral, embalado pelo sucesso "Abracadabra", de Lady Gaga.



CÓDIGO

Ontem, o Código Eleitoral brasileiro completou 61 anos. Instituído pela Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, a legislação segue como a base da organização da Justiça Eleitoral, apesar das diversas reformas que modernizaram o sistema eleitoral.