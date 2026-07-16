Dezesseis técnicos demitidos na Copa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

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A Copa do Mundo não tem perdoado técnicos que fracassaram. Dezesseis deles deixam o comando de suas seleções, seja por demissão, pedido de desligamento ou encerramento de contrato: Julian Nagelsmann (Alemanha), Sabri Lamouchi e Hervé Renard (Tunísia), Jamal Sellami (Jordânia), Javier Aguirre (México), Roberto Martínez (Portugal), Zlatko Dalic (Croácia),Hong Myung-Bo (Coreia do Sul), Steve Clarke (Escócia), Miroslav Koubek (Tchéquia), Marcelo Bielsa (Uruguai), Sebastián Beccacece (Equador), Ronald Koeman (Holanda), Carlos Queiroz (Gana) e Pape Thiaw (Senegal). Independente da derrota para a Espanha, Didier Deschamps, já tinha anunciado que deixará de treinar a França no final da Copa.

Melk Zda, ao lado de Fernanda Figueiras, no desfile que celebrou seus 20 anos de carreira - Matheus Jatobá/Divulgação

AMIGOS

João Gomes recebeu na sua casa na Reserva do Paiva Irineu do Mestre, homenageado e expositor da Fenearte. Como o cantor não pôde ir ainda prestigiá-lo na feira, recebeu-o e teceu elogios ao seu legado. Ele assina todos os bonés e itens de couro que o cantor usa nos shows.

LITERATURA

A jornalista e acadêmica Jô Mazzarolo e o advogado Ernesto Cavalcanti estão unidos em um projeto que promete emocionar os leitores. A dupla prepara um livro reunindo histórias de vida de idosos pernambucanos, moradores de casas de acolhimento, lares e abrigos, além daqueles que vivem com suas famílias. A previsão de lançamento é no fim do ano.

OITENTINHA

Querida na sociedade pernambucana, Ângela Vieira celebrou seus 80 anos com familiares e amigos na Vila D’Este, na Itália.

José Carlos e Tânia Fontaine, no Vale dos Vinhedos - Arquivo Pessoal

PIZZA

Em comemoração ao Mês da Pizza, o Famiglia Giuliano está com o Festival de Pizzas de quinta a domingo com menu de três etapas.

NOVA SEDE

A Prefeitura de Camaragibe transferiu sua sede administrativa para o segundo andar do Camará Shopping. O espaço tem, além do gabinete do prefeito e da vice-prefeita, 14 secretarias municipais.

VISITA

O presidente da Argentina, Javier Milei, que vem para o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro a presidente, vai pedir autorização para visitar Jair Bolsonaro. Vai citar o exemplo da autorização que deu ao presidente Lula para visitar a ex-presidente Cristina Kirchner, igualmente em prisão domiciliar, em Buenos Aires.

SALÁRIO

Ao deixar a presidência do PL Mulher, Michelle Bolsonaro perdeu um salário de R$ 46 mil. E a maior parte dos integrantes da sua grande equipe de auxiliares foi demitida.

Gabriela, Milena e Isabela Coutinho na Fenearte - Arquivo Pessoal

CINEMA

O filme “A Fabulosa Máquina do Tempo”, que ganhou o principal prêmio do CinePE, entra em cartaz nos cinemas do Recife no dia 30.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Não desanimeis nunca, embora venham ventos contrários.” (Santa Paulina)

KARLA e Álvaro Dantas comandavam mesa no jantar do “Le Chef.”

JULIANA e Carlos Augusto curtem temporada nos Lençóis Maranhenses.

O JORNALISTA pernambucano Leandro Magalhães celebrou idade nova ao lado dos colegas do SBT News.

OS PRÓXIMOS dias são de pura celebração para os aprovados pelo exame da Ordem dos Advogados, que teve o listão divulgado.

HOJE é o Dia do Comerciante.

ANIVERSARIANTES Bruno Cavalcante, Carlos Bezerra Cavalcanti, Cecília Wanderley, Danielle Macedo, Djair Aleixo, Fernando Paiva, Hélio Sena, Lourdinha Meireles, Luiz Carlos Feitosa, Maria do Carmo Martins Sobral, Paulo Miranda, Ricardo di Cavalcanti e Sônia Pinheiro.