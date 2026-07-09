Vergonha dupla do presidente da Fifa
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Gianni Infantino, presidente da Fifa e "puxa-saco-mor" de Donald Trump, passou uma dupla vergonha. Primeiro, ao atender a um pedido do presidente e conseguir, junto a um comitê de que nunca se ouviu falar, a anulação de uma suspensão de um jogador da seleção norte-americana, expulso com toda justiça. Segundo, ao ver sua bajulação não dar certo. Os Estados Unidos foram goleados pela Bélgica por 4x1, e o atacante Folarin Balogun, favorecido com o absurdo, não fez nada em campo.
PATRIMÔNIO
A confeiteira Jéssica Pires, famosa pelos seus bolos de casamento, anunciou uma parceria: vai contar com o bolo de rolo da Casa dos Frios para montar suas criações desse sabor.
TÊNIS
João Fonseca, o mais famoso tenista brasileiro na atualidade, vai participar do “Ultimate Tennis Showdown”, entre os dias 16 e 18, no Maracanãzinho, no Rio.
PROGRAMAÇÃO
Fazem sucesso nas redes sociais os vídeos que o prefeito de São Lourenço da Mata, Vinicius Labanca, faz para divulgar as atrações musicais da Festa de Agosto. Sempre no tema da música, com atuação e, depois, o anúncio.
PREJUÍZO
Conhecido garoto-propaganda de bets, Neymar fechou oito contratos publicitários para postagens em seu perfil nas redes sociais, caso o Brasil saísse campeão da Copa do Mundo. A Veja revelou que todos os vídeos e fotos dessas campanhas foram gravados antes do embarque do Camisa 10 para a Copa, tal como foi feito no dia de sua escalação.
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FARRA
A derrota do Brasil diante da Noruega não impediu que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho aproveitasse a noite de domingo em um dos bairros mais badalados de Nova York. Foi convidado para ser o anfitrião de uma festa no badalado “Marquee”, um dos principais clubes noturnos de Manhattan, e cumpriu com seu compromisso.
CREA
Nielson Christianni, que teve o apoio do atual presidente Adriano Lucena, foi eleito presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco.
COMANDO FEMININO
Uma curiosidade que poucos conhecem: por trás da campanha que levou a Noruega de volta à Copa do Mundo masculina após 28 anos está uma mulher. A Federação Norueguesa de Futebol é presidida por Lise Klaveness, a primeira mulher a comandar a entidade.
CINEMA
Em apenas três semanas em cartaz, "Toy Story 5" já foi visto por 3,2 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros, arrecadando R$ 72 milhões. A Pixar já superou em 18% o público acumulado de todas as 152 produções nacionais exibidas no Brasil no primeiro semestre, que foi de 2,7 milhões de pagantes.
M O V I M E N T O
BOM DIA: A camisa verde e amarela e as bandeirinhas do Brasil só são fixadas nos carros quando é época de Copa do Mundo.” (Gustavo Henrique de Brito Alves Freire)
MARIA Paula Marinho fez o chá de fraldas da sua primeira filha, Olívia.
SERÁ nesta sexta-feira a abertura do RioMar Casa, evento de arquitetura e decoração.
PEDRO Godoy e Manu Martelli passam temporada em Barcelona.
HUMBERTO Costa celebrou nova idade ontem, ao lado da família, e ganhou muitas mensagens de parabéns nas redes sociais.
BRUNO Lima e Gleyce Fortaleza em temporada nos Lençóis Maranhenses.
ANIVERSÁRIOS
Ana Paula Hawatt, Danielle Lemes, Eduardo Henrique Corrêa Coutinho, Flávio Moraes, José Humberto Castro, Luiz Henrique Maia, Reginaldo Freitas, Reginaldo Queiroz, Tiago Leal e Vavá Rufino.