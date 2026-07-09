Vergonha dupla do presidente da Fifa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Gianni Infantino, presidente da Fifa e "puxa-saco-mor" de Donald Trump, passou uma dupla vergonha. Primeiro, ao atender a um pedido do presidente e conseguir, junto a um comitê de que nunca se ouviu falar, a anulação de uma suspensão de um jogador da seleção norte-americana, expulso com toda justiça. Segundo, ao ver sua bajulação não dar certo. Os Estados Unidos foram goleados pela Bélgica por 4x1, e o atacante Folarin Balogun, favorecido com o absurdo, não fez nada em campo.

No seu aniversário, Julião Konrad, com Marlene, recebe Amanda e Fausto Campos - Sheila Wanderley/Divulgação

PATRIMÔNIO

A confeiteira Jéssica Pires, famosa pelos seus bolos de casamento, anunciou uma parceria: vai contar com o bolo de rolo da Casa dos Frios para montar suas criações desse sabor.

TÊNIS

João Fonseca, o mais famoso tenista brasileiro na atualidade, vai participar do “Ultimate Tennis Showdown”, entre os dias 16 e 18, no Maracanãzinho, no Rio.

PROGRAMAÇÃO

Fazem sucesso nas redes sociais os vídeos que o prefeito de São Lourenço da Mata, Vinicius Labanca, faz para divulgar as atrações musicais da Festa de Agosto. Sempre no tema da música, com atuação e, depois, o anúncio.

PREJUÍZO

Conhecido garoto-propaganda de bets, Neymar fechou oito contratos publicitários para postagens em seu perfil nas redes sociais, caso o Brasil saísse campeão da Copa do Mundo. A Veja revelou que todos os vídeos e fotos dessas campanhas foram gravados antes do embarque do Camisa 10 para a Copa, tal como foi feito no dia de sua escalação.

César Santos recebe Nena Queiroga no Oficina do Sabor - Arquivo Pessoal

FARRA

A derrota do Brasil diante da Noruega não impediu que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho aproveitasse a noite de domingo em um dos bairros mais badalados de Nova York. Foi convidado para ser o anfitrião de uma festa no badalado “Marquee”, um dos principais clubes noturnos de Manhattan, e cumpriu com seu compromisso.

CREA

Nielson Christianni, que teve o apoio do atual presidente Adriano Lucena, foi eleito presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco.

COMANDO FEMININO

Uma curiosidade que poucos conhecem: por trás da campanha que levou a Noruega de volta à Copa do Mundo masculina após 28 anos está uma mulher. A Federação Norueguesa de Futebol é presidida por Lise Klaveness, a primeira mulher a comandar a entidade.

CINEMA

Em apenas três semanas em cartaz, "Toy Story 5" já foi visto por 3,2 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros, arrecadando R$ 72 milhões. A Pixar já superou em 18% o público acumulado de todas as 152 produções nacionais exibidas no Brasil no primeiro semestre, que foi de 2,7 milhões de pagantes.

Maria de Lourdes Corrêa de Araújo e Tarcísio Calado Filho, em evento no restaurante Castelo, no Instituto Ricardo Brennand - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: A camisa verde e amarela e as bandeirinhas do Brasil só são fixadas nos carros quando é época de Copa do Mundo.” (Gustavo Henrique de Brito Alves Freire)

MARIA Paula Marinho fez o chá de fraldas da sua primeira filha, Olívia.

SERÁ nesta sexta-feira a abertura do RioMar Casa, evento de arquitetura e decoração.

PEDRO Godoy e Manu Martelli passam temporada em Barcelona.

HUMBERTO Costa celebrou nova idade ontem, ao lado da família, e ganhou muitas mensagens de parabéns nas redes sociais.

BRUNO Lima e Gleyce Fortaleza em temporada nos Lençóis Maranhenses.

ANIVERSÁRIOS

Ana Paula Hawatt, Danielle Lemes, Eduardo Henrique Corrêa Coutinho, Flávio Moraes, José Humberto Castro, Luiz Henrique Maia, Reginaldo Freitas, Reginaldo Queiroz, Tiago Leal e Vavá Rufino.