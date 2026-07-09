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João Alberto | Notícia

Vergonha dupla do presidente da Fifa

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Por JC Publicado em 09/07/2026 às 6:14 | Atualizado em 09/07/2026 às 12:27
Presidente da Fifa, Gianni Infantino
Presidente da Fifa, Gianni Infantino - Reprodução do Instagram / @gianni_infantino

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Gianni Infantino, presidente da Fifa e "puxa-saco-mor" de Donald Trump, passou uma dupla vergonha. Primeiro, ao atender a um pedido do presidente e conseguir, junto a um comitê de que nunca se ouviu falar, a anulação de uma suspensão de um jogador da seleção norte-americana, expulso com toda justiça. Segundo, ao ver sua bajulação não dar certo. Os Estados Unidos foram goleados pela Bélgica por 4x1, e o atacante Folarin Balogun, favorecido com o absurdo, não fez nada em campo.

Sheila Wanderley/Divulgação
No seu aniversário, Julião Konrad, com Marlene, recebe Amanda e Fausto Campos - Sheila Wanderley/Divulgação

PATRIMÔNIO

A confeiteira Jéssica Pires, famosa pelos seus bolos de casamento, anunciou uma parceria: vai contar com o bolo de rolo da Casa dos Frios para montar suas criações desse sabor.

TÊNIS

João Fonseca, o mais famoso tenista brasileiro na atualidade, vai participar do “Ultimate Tennis Showdown”, entre os dias 16 e 18, no Maracanãzinho, no Rio.

PROGRAMAÇÃO

Fazem sucesso nas redes sociais os vídeos que o prefeito de São Lourenço da Mata, Vinicius Labanca, faz para divulgar as atrações musicais da Festa de Agosto. Sempre no tema da música, com atuação e, depois, o anúncio.

PREJUÍZO

Conhecido garoto-propaganda de bets, Neymar fechou oito contratos publicitários para postagens em seu perfil nas redes sociais, caso o Brasil saísse campeão da Copa do Mundo. A Veja revelou que todos os vídeos e fotos dessas campanhas foram gravados antes do embarque do Camisa 10 para a Copa, tal como foi feito no dia de sua escalação.

Arquivo Pessoal
César Santos recebe Nena Queiroga no Oficina do Sabor - Arquivo Pessoal

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FARRA

A derrota do Brasil diante da Noruega não impediu que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho aproveitasse a noite de domingo em um dos bairros mais badalados de Nova York. Foi convidado para ser o anfitrião de uma festa no badalado “Marquee”, um dos principais clubes noturnos de Manhattan, e cumpriu com seu compromisso.

CREA

Nielson Christianni, que teve o apoio do atual presidente Adriano Lucena, foi eleito presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco.

COMANDO FEMININO

Uma curiosidade que poucos conhecem: por trás da campanha que levou a Noruega de volta à Copa do Mundo masculina após 28 anos está uma mulher. A Federação Norueguesa de Futebol é presidida por Lise Klaveness, a primeira mulher a comandar a entidade.

CINEMA

Em apenas três semanas em cartaz, "Toy Story 5" já foi visto por 3,2 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros, arrecadando R$ 72 milhões. A Pixar já superou em 18% o público acumulado de todas as 152 produções nacionais exibidas no Brasil no primeiro semestre, que foi de 2,7 milhões de pagantes.

Arquivo Pessoal
Maria de Lourdes Corrêa de Araújo e Tarcísio Calado Filho, em evento no restaurante Castelo, no Instituto Ricardo Brennand - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: A camisa verde e amarela e as bandeirinhas do Brasil só são fixadas nos carros quando é época de Copa do Mundo.” (Gustavo Henrique de Brito Alves Freire)

MARIA Paula Marinho fez o chá de fraldas da sua primeira filha, Olívia.

SERÁ nesta sexta-feira a abertura do RioMar Casa, evento de arquitetura e decoração.

PEDRO Godoy e Manu Martelli passam temporada em Barcelona.

HUMBERTO Costa celebrou nova idade ontem, ao lado da família, e ganhou muitas mensagens de parabéns nas redes sociais.

BRUNO Lima e Gleyce Fortaleza em temporada nos Lençóis Maranhenses.

ANIVERSÁRIOS

Ana Paula Hawatt, Danielle Lemes, Eduardo Henrique Corrêa Coutinho, Flávio Moraes, José Humberto Castro, Luiz Henrique Maia, Reginaldo Freitas, Reginaldo Queiroz, Tiago Leal e Vavá Rufino.

 

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