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João Alberto | Notícia

Um novo desafio de Luiz Mário Moutinho

Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

Por JC Publicado em 15/07/2026 às 0:00
Luiz Mário Moutinho
Luiz Mário Moutinho - Reprodução/Serur

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O advogado Luiz Mário Moutinho, quando deixou a carreira de juiz, assumiu como sócio da Serur Advogados. Agora, partiu para novo desafio. Junto com João Loyo Meira Lins, Cristiano Luzes e Tiago Cisneiros, fundou a “Loyo, Moutinho, Luzes e Cisneiros Advogados”, com bases no Recife, São Paulo e Brasília. Chega com a proposta de ser uma banca boutique atendendo no segmento corporativo nos ramos do Direito Civil, Empresarial e Tributário. Paralelamente, continua comandando o Instituto Luiz Mário Moutinho.

Sheila Wanderley/Divulgação
Eduardo Teixeira e Brenda Paes Barreto, Fausto e Amanda Campos e Francisco e Anselma Bandeira de Mello, em evento no TJPE - Sheila Wanderley/Divulgação

PARABÉNS

Quem completa idade nova hoje é Ricardo Costa Pinto, secretário de comunicação do Governo do Estado e uma figura muito querida pelos jornalistas.

MAIS UMA

Neymar teve outra eliminação. Depois da seleção brasileira, foi eliminado do torneio “World Series of Poker”, em Las Vegas. Ainda não se sabe quando ele vai se reapresentar ao Santos.

NA TV JORNAL

A TV Jornal/SBT transmite hoje, às 16h, o jogo entre Inglaterra e Argentina, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela semifinal da Copa do Mundo. Partida será arbitrada pelo norte-americano Ismail Elfath, o mesmo árbitro que apitou Brasil e Noruega.

Marlon Diego/Divulgação
O prefeito Victor Marques e a primeira dama Maria Eduarda, na Fenearte - Marlon Diego/Divulgação

RECESSO

O Congresso entra em recesso esta semana sem ter dado andamento a pautas consideradas prioritárias, como a escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública.

ACADEMIA

Nathalia Luna e Bruno Leal comandam hoje a inauguração da Academia Bio Ritmo, no espaço onde funcionou a loja do Bompreço na Domingos Ferreira.

PONTO FINAL

O publicitário Thiago Miranda, alvo de uma operação da Polícia Federal por sua ligação com Daniel Vorcaro, fechou, ontem, sua agência de publicidade. Ele teve viagem marcada para os Estados Unidos, impedida, com a decisão do ministro André Mendonça de apreender seu passaporte. Expectativa agora é sobre a revelação dos influencers, que receberam milhões para atacar autoridades ou órgãos de Estado, para atender a pedido do dono do Banco Master.

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Arquivo Pessoal
Os noivos Dornelys Vanuster e Laís Santana, no seu casamento na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no Colégio Salesiano - Arquivo Pessoal

A BOLA

Na partida de ontem, entre França e Espanha, passou a ser usada a nova bola da Copa do Mundo, lançada para a fase final de Copa do Mundo. A “Trionda Final” é dourada e tem a tecnologia Connected Ball, fornecendo dados precisos da bola em tempo real para apoiar decisões mais rápidas do VAR, além de ampliar os insights sobre o jogo. Já pode ser encontrada nas lojas da Adidas, por R$ 1.299,99.

HOME OFFICE

O Brasil tem atualmente 100 mil servidores públicos federais trabalhando em regime remoto integral ou parcial, o que representa 20% do funcionalismo. O crescimento em relação ao ano passado é de 28%. O desempenho dos servidores é medido por metas.

TEATRO

Marco Nanini retorna ao Recife com "Fim de Partida", peça que apresenta de 23 a 26 deste mês, no Teatro Luiz Mendonça. Com ele, atuam Guilherme Weber, Helena Ignez e Ary França.

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