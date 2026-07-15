Faltam 13 mil vagas nos presídios do nosso estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

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Pernambuco tem atualmente 27 mil presos nos regimes fechado e semiaberto. O estado tem apenas 14 mil vagas em todos os seus estabelecimentos prisionais. Um número que evidentemente não fecha e provoca, por exemplo, excesso de pessoas numa mesma cela, sem garantir um mínimo de direito humano. Sem falar no número insuficiente de policiais penais e na continuidade de absurdos, como presos atuando como chaveiros. O aumento das vagas deve ser prioridade do futuro governador.

PAUSA

De licença-maternidade, Cacau de Paula organizou um cronograma com a filha Aurora para conhecer ontem a Fenearte. Contou com o apoio dos familiares e foi conferir a feira com Ana Paula Jardim e Camila Bandeira.

INAUGURAÇÃO

Após temporada na Espanha, que rendeu inclusive um encontro com o jogador Vini Jr., Rui Silva retorna ao Brasil para a inauguração do novo Tio Armênio, no Maranhão.

ESTREIA

Não foi boa a estreia de Daniel Paulista como técnico do Ceará, que empatou, em Fortaleza, com o Athletic Club, e o time permanece na Zona de Rebaixamento da Série B, ao lado da Ponte Preta, Avaí e América de Minas.

NATAÇÃO

Chamou atenção da internet ontem as raias de piscina que a prefeitura de Fortaleza colocou no mar para quem quiser aproveitar as férias e perder o medo do mar aberto. Uma ação que merece reconhecimento. Uma pena não poder ser realizada no Recife.

ARIANO

As comemorações pelo centenário de nascimento de Ariano Suassuna, celebrado em 2027, começam com o lançamento de edições especiais de sua obra. Começa por "Romance de João e Maria", adaptação do clássico dos irmãos Grimm ambientada no sertão nordestino, com ilustrações inéditas de Lucas Suassuna Wanderley, neto do escritor.

AS CONVENÇÕES

A próxima semana será marcada pelas convenções partidárias que definirão candidaturas e estratégias para as eleições. A agenda começa no dia 20, com a convenção do PT. Terça-feira, dois partidos realizam seus encontros no mesmo dia: o Republicanos, às 14h, no Flat Metrópolis, na Ilha do Leite, e o Novo, às 17h, no Internacional.

GASTRÔ

Em comemoração aos 22 anos do Ponte Nova, o chef Joca Pontes recebe os chefs André Saburo e Jonatas Moreira para um jantar especial, no dia 23. O menu terá entradas exclusivas e um prato preparado ao vivo pelos três chefs no jardim do restaurante.

SUSTENTABILIDADE

A Fenearte promove ações voltadas ao fortalecimento da economia criativa, como o 2º Concurso Praça de Sustentabilidade, destinado a estudantes de arquitetura e design.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "O parlamentar, quando quer resolver um problema, cria uma comissão. Quando não quer resolver, cria duas." (Romoaldo de Souza)

ROGÉRIO e Andréa Lins em temporada na Suíça.

JOÃO Gomes está entre os vencedores do Prêmio Faz Diferença 2025, promovido pelo jornal O Globo.

ALDÊNIO Vilela e Dandarah curtem férias nos Lençóis Maranhenses.

UM DOS PRINCIPAIS nomes da literatura brasileira contemporânea, Socorro Acioli lança seu novo livro de crônicas, "O Amor é Inadiável", na Festa Literária Internacional de Paraty.

DE FÉRIAS em Florença, na Itália, Grazi Massafera visitou a obra que retrata as “Três Graças”, inspiração para a novela de que participou.

A ATRIZ Angelina Jolie revelou que não se relaciona com ninguém desde o fim do casamento com Brad Pitt, há 10 anos.

ANIVERSARIANTES

Ângela Vieira, Artur Freire, Bruno Bacelar, Carmita Tasso, Guilherme Codeceira, Luciano Moura, Márcia Oliveira, Miriam Konrad Viezzer, Rodolfo Costa Pinto, Tereza Cristina Sena, Tiago Nóbrega Moraes e Zelândio Marques Filho.