Faltam 13 mil vagas nos presídios do nosso estado
Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco
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Pernambuco tem atualmente 27 mil presos nos regimes fechado e semiaberto. O estado tem apenas 14 mil vagas em todos os seus estabelecimentos prisionais. Um número que evidentemente não fecha e provoca, por exemplo, excesso de pessoas numa mesma cela, sem garantir um mínimo de direito humano. Sem falar no número insuficiente de policiais penais e na continuidade de absurdos, como presos atuando como chaveiros. O aumento das vagas deve ser prioridade do futuro governador.
PAUSA
De licença-maternidade, Cacau de Paula organizou um cronograma com a filha Aurora para conhecer ontem a Fenearte. Contou com o apoio dos familiares e foi conferir a feira com Ana Paula Jardim e Camila Bandeira.
INAUGURAÇÃO
Após temporada na Espanha, que rendeu inclusive um encontro com o jogador Vini Jr., Rui Silva retorna ao Brasil para a inauguração do novo Tio Armênio, no Maranhão.
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ESTREIA
Não foi boa a estreia de Daniel Paulista como técnico do Ceará, que empatou, em Fortaleza, com o Athletic Club, e o time permanece na Zona de Rebaixamento da Série B, ao lado da Ponte Preta, Avaí e América de Minas.
NATAÇÃO
Chamou atenção da internet ontem as raias de piscina que a prefeitura de Fortaleza colocou no mar para quem quiser aproveitar as férias e perder o medo do mar aberto. Uma ação que merece reconhecimento. Uma pena não poder ser realizada no Recife.
ARIANO
As comemorações pelo centenário de nascimento de Ariano Suassuna, celebrado em 2027, começam com o lançamento de edições especiais de sua obra. Começa por "Romance de João e Maria", adaptação do clássico dos irmãos Grimm ambientada no sertão nordestino, com ilustrações inéditas de Lucas Suassuna Wanderley, neto do escritor.
AS CONVENÇÕES
A próxima semana será marcada pelas convenções partidárias que definirão candidaturas e estratégias para as eleições. A agenda começa no dia 20, com a convenção do PT. Terça-feira, dois partidos realizam seus encontros no mesmo dia: o Republicanos, às 14h, no Flat Metrópolis, na Ilha do Leite, e o Novo, às 17h, no Internacional.
GASTRÔ
Em comemoração aos 22 anos do Ponte Nova, o chef Joca Pontes recebe os chefs André Saburo e Jonatas Moreira para um jantar especial, no dia 23. O menu terá entradas exclusivas e um prato preparado ao vivo pelos três chefs no jardim do restaurante.
SUSTENTABILIDADE
A Fenearte promove ações voltadas ao fortalecimento da economia criativa, como o 2º Concurso Praça de Sustentabilidade, destinado a estudantes de arquitetura e design.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "O parlamentar, quando quer resolver um problema, cria uma comissão. Quando não quer resolver, cria duas." (Romoaldo de Souza)
ROGÉRIO e Andréa Lins em temporada na Suíça.
JOÃO Gomes está entre os vencedores do Prêmio Faz Diferença 2025, promovido pelo jornal O Globo.
ALDÊNIO Vilela e Dandarah curtem férias nos Lençóis Maranhenses.
UM DOS PRINCIPAIS nomes da literatura brasileira contemporânea, Socorro Acioli lança seu novo livro de crônicas, "O Amor é Inadiável", na Festa Literária Internacional de Paraty.
DE FÉRIAS em Florença, na Itália, Grazi Massafera visitou a obra que retrata as “Três Graças”, inspiração para a novela de que participou.
A ATRIZ Angelina Jolie revelou que não se relaciona com ninguém desde o fim do casamento com Brad Pitt, há 10 anos.
ANIVERSARIANTES
Ângela Vieira, Artur Freire, Bruno Bacelar, Carmita Tasso, Guilherme Codeceira, Luciano Moura, Márcia Oliveira, Miriam Konrad Viezzer, Rodolfo Costa Pinto, Tereza Cristina Sena, Tiago Nóbrega Moraes e Zelândio Marques Filho.