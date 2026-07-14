José Paulo Cavalcanti vai participar da FLIP

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O mestre José Paulo Cavalcanti, da Academia Brasileira de Letras, vai participar, com Maria Lecticia, do Festival de Literatura Internacional, o mais importante do país. O casal vai assistir à Missa que o poeta e cardeal português José Tolentino Mendonça, vai celebrar, depois de participar da mesa “Saber de Cor o Silêncio”, no dia 22. O religioso é grande amigo do casal, tendo inclusive participado do livro de Maria Lecticia "A mesa de Deus: os Alimentos da Bíblia”. E celebrou, em Lisboa, as Bodas de Ouro do casal.

A governadora Raquel Lyra e Carlos Moraes, mestre da cardiologia pernambucana - Arquivo Pessoal

LANÇAMENTOS

Nosso mundo jurídico e econômico tem encontro marcado hoje, às 18h, no Boteco Porto Ferreira, nas Graças, para lançamento duplo. O advogado Maurício Rands lança o livro “O STF Entre a Relevância e a Disfuncionalidade” e o economista Alexandre Rands a obra “O Grande Fracasso: O Porquê do Brasil não ter se Desenvolvido nos Últimos 75 anos.”

CULTURA

O Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, tem destaque no circuito cultural. Após receber 183 espetáculos em 2025, o espaço já tem 134 eventos confirmados na agenda de 2026. Desses, 14 são produções nacionais apresentadas no primeiro semestre e outras 17 estão programadas para este segundo semestre.

JOGÃO

O jogo entre França e Espanha pela semifinal da Copa do Mundo, hoje, às 16h, no "AT&T Stadium" em Dallas, não será transmitido pela TV aberta, apenas pela CazéTV. O juiz da partida será Iván Barton, de El Salvador, que é formado em Química e já apitou quatro partidas na competição.

A vereadora Liana Cirne recebe o deputado João Paulo na sua festa de aniversário - Arquivo Pessoal

ARTE POPULAR

A Métis - Academia da Mente, das médicas Silvia Laurentino e Andréa Vianna, promove até sexta-feira exposição de arte popular, no Empresarial Kronos. Reúne obras dos mestres Benedito, Maria Amélia, Eudócio e Cornélio, entre outros.

EM SÃO PAULO

A psicóloga pernambucana Anália Belisa Ribeiro e a advogada mineira Daniela Kallas lançaram o livro “AS Fronteiras do Colapso”, em prestigiado evento na Livraria da Vila, em São Paulo. Obra focaliza o tráfico de pessoas, escravidão moderna, conflitos armados e direitos humanos.

TRÂNSITO

Na Avenida Professor Andrade Bezerra, na frente do Centro de Convenções, chamou atenção o trânsito no fim de semana. Com grande fluxo de veículos devido à Fenearte, apenas uma faixa estava funcionando. O motivo: uma fila enorme de táxis esperando passageiros, bloqueando uma via.

Carlos e Giovana Ramalho, circulando pela Fenearte - Tony Holanda/Divulgação

AUXILIAR

Na volta ao Brasil, o técnico Carlo Ancelotti fará mudanças na equipe técnica da seleção brasileira. Seu principal auxiliar, Davide Ancelotti, seu filho, que teve passagem ruim pelo Botafogo, assumiu, ontem, o comando do Lille, na França.

ZERO

A cerveja sem álcool segue em alta no Brasil. Segundo o Anuário da Cerveja, do Ministério da Agricultura, a produção da categoria cresceu 536,9% em um ano, passando de 118,9 milhões para 757,4 milhões de litros. O segmento já representa cerca de 5% do mercado nacional, acompanhando a busca dos consumidores por hábitos mais equilibrados.

TÊNIS

Mesmo com a derrota no Torneio de Wimbledon, o tenista brasileiro João Fonseca manteve sua 27ª posição no ranking da Associação de Tenistas Profissionais.