José Paulo Cavalcanti vai participar da FLIP
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O mestre José Paulo Cavalcanti, da Academia Brasileira de Letras, vai participar, com Maria Lecticia, do Festival de Literatura Internacional, o mais importante do país. O casal vai assistir à Missa que o poeta e cardeal português José Tolentino Mendonça, vai celebrar, depois de participar da mesa “Saber de Cor o Silêncio”, no dia 22. O religioso é grande amigo do casal, tendo inclusive participado do livro de Maria Lecticia "A mesa de Deus: os Alimentos da Bíblia”. E celebrou, em Lisboa, as Bodas de Ouro do casal.
LANÇAMENTOS
Nosso mundo jurídico e econômico tem encontro marcado hoje, às 18h, no Boteco Porto Ferreira, nas Graças, para lançamento duplo. O advogado Maurício Rands lança o livro “O STF Entre a Relevância e a Disfuncionalidade” e o economista Alexandre Rands a obra “O Grande Fracasso: O Porquê do Brasil não ter se Desenvolvido nos Últimos 75 anos.”
CULTURA
O Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, tem destaque no circuito cultural. Após receber 183 espetáculos em 2025, o espaço já tem 134 eventos confirmados na agenda de 2026. Desses, 14 são produções nacionais apresentadas no primeiro semestre e outras 17 estão programadas para este segundo semestre.
JOGÃO
O jogo entre França e Espanha pela semifinal da Copa do Mundo, hoje, às 16h, no "AT&T Stadium" em Dallas, não será transmitido pela TV aberta, apenas pela CazéTV. O juiz da partida será Iván Barton, de El Salvador, que é formado em Química e já apitou quatro partidas na competição.
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ARTE POPULAR
A Métis - Academia da Mente, das médicas Silvia Laurentino e Andréa Vianna, promove até sexta-feira exposição de arte popular, no Empresarial Kronos. Reúne obras dos mestres Benedito, Maria Amélia, Eudócio e Cornélio, entre outros.
EM SÃO PAULO
A psicóloga pernambucana Anália Belisa Ribeiro e a advogada mineira Daniela Kallas lançaram o livro “AS Fronteiras do Colapso”, em prestigiado evento na Livraria da Vila, em São Paulo. Obra focaliza o tráfico de pessoas, escravidão moderna, conflitos armados e direitos humanos.
TRÂNSITO
Na Avenida Professor Andrade Bezerra, na frente do Centro de Convenções, chamou atenção o trânsito no fim de semana. Com grande fluxo de veículos devido à Fenearte, apenas uma faixa estava funcionando. O motivo: uma fila enorme de táxis esperando passageiros, bloqueando uma via.
AUXILIAR
Na volta ao Brasil, o técnico Carlo Ancelotti fará mudanças na equipe técnica da seleção brasileira. Seu principal auxiliar, Davide Ancelotti, seu filho, que teve passagem ruim pelo Botafogo, assumiu, ontem, o comando do Lille, na França.
ZERO
A cerveja sem álcool segue em alta no Brasil. Segundo o Anuário da Cerveja, do Ministério da Agricultura, a produção da categoria cresceu 536,9% em um ano, passando de 118,9 milhões para 757,4 milhões de litros. O segmento já representa cerca de 5% do mercado nacional, acompanhando a busca dos consumidores por hábitos mais equilibrados.
TÊNIS
Mesmo com a derrota no Torneio de Wimbledon, o tenista brasileiro João Fonseca manteve sua 27ª posição no ranking da Associação de Tenistas Profissionais.