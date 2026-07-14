Beto Lago lança livro de supertime do Sport
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O jornalista Beto Lago prepara o lançamento de mais uma obra dedicada à história do Sport. O livro "1975, o Supertime da Ilha" chega ao público no dia 10 de agosto, data que marca o aniversário da conquista do Campeonato Pernambucano de 1975, o 20º título estadual do Leão. A publicação faz parte do projeto "Seleções da Ilha", que irá resgatar histórias de grandes equipes do rubro-negro. A equipe de 1975 tinha Jarbas Guimarães como presidente e Duque como técnico.
SAUDADE
Os bispos auxiliares Dom Josivaldo José Bezerra e Dom Nereudo Freire Henrique celebraram a missa de corpo presente da matriarca Maria Ida da Nóbrega, mãe do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, em Patos, na Paraíba, com a presença de vários padres da Arquidiocese de Olinda e Recife, a começar pelo vigário-geral, monsenhor Luciano Brito. Em viagem internacional, Dom Paulo tentou retornar, mas não conseguiu voo.
BELO GESTO
A Pizzaria Atlântico assinalou o Dia da Pizza, enviando criações de vários sabores para todos os moradores de rua atendidos pela Casa do Pão, da Arquidiocese de Olinda e Recife, no Centro do Recife.
PÔQUER
Uma semana após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Neymar está em uma nova competição, dessa vez de pôquer. Foi anunciado como participante do torneio “World Series of Poker”, disputado em Las Vegas.
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HERÓI
O presidente Lula sancionou projeto de lei do senador astronauta Marcos Pontes, do PL, incluindo o piloto Ayrton Senna no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
PARCERIA
O Tribunal de Contas de Pernambuco e o Ministério da Previdência Social firmaram um acordo de cooperação técnica para fortalecer a fiscalização dos Regimes Próprios de Previdência Social no Estado. O documento foi assinado, em Brasília, pelo presidente do TCE-PE, Carlos Neves, e pelo ministro Wolney Queiroz.
DESTAQUE
A área mais bonita da Fenearte, sem dúvidas, é o Espaço Janete Costa. Também está sendo muito elogiada a Alameda de Mestres, que reúne os mestres artesãos de Pernambuco em um único corredor.
CIDADANIA
Em evento na Câmara Municipal, foram entregues os títulos de Cidadão de Carpina aos desembargadores Francisco Bandeira de Mello e Stênio Neiva, ao juiz André Rafael Elíhimas e à presidente da OAB, Ingrida Zanella.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Não troco o meu 'oxente' pelo 'ok' de ninguém!" (Ariano Suassuna)
INÊS Calado e Rogério Andrade comemoraram os 24 anos de casamento em jantar no Furetti Cucina.
SERÁ quinta a Corrida 100% Você, do cantor Bell Marques, no Recife.
ÉLIDA Basto curte temporada em Buenos Aires.
GUSTTAVO Lima cancela mais um show, agora no Crato, após a grande repercussão do cancelamento no São João de Surubim.
HOJE é o Dia Internacional da Liberdade.
ANIVERSARIANTES
Anne Cabral Rabelo, Cecília Viriato, Cristiana Piauhylino, Eliane Neves Baptista, Flávio Gadelha de Albuquerque, Leandro Ricardo, Marcela Alves de Lucena e Marília Pereira.