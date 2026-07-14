Beto Lago lança livro de supertime do Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O jornalista Beto Lago prepara o lançamento de mais uma obra dedicada à história do Sport. O livro "1975, o Supertime da Ilha" chega ao público no dia 10 de agosto, data que marca o aniversário da conquista do Campeonato Pernambucano de 1975, o 20º título estadual do Leão. A publicação faz parte do projeto "Seleções da Ilha", que irá resgatar histórias de grandes equipes do rubro-negro. A equipe de 1975 tinha Jarbas Guimarães como presidente e Duque como técnico.

João Campos e Sileno Guedes, em momento de descontração em Tacaimbó - Assessoria de Sileno Guedes/Divulgação

Sport campeão pernambucano de 1975, o "Supertime da Ilha" - Reprodução/ Caderno Especial dos 90 anos do Sport produzido pelo Jornal do Commercio

SAUDADE

Os bispos auxiliares Dom Josivaldo José Bezerra e Dom Nereudo Freire Henrique celebraram a missa de corpo presente da matriarca Maria Ida da Nóbrega, mãe do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, em Patos, na Paraíba, com a presença de vários padres da Arquidiocese de Olinda e Recife, a começar pelo vigário-geral, monsenhor Luciano Brito. Em viagem internacional, Dom Paulo tentou retornar, mas não conseguiu voo.

BELO GESTO

A Pizzaria Atlântico assinalou o Dia da Pizza, enviando criações de vários sabores para todos os moradores de rua atendidos pela Casa do Pão, da Arquidiocese de Olinda e Recife, no Centro do Recife.

PÔQUER

Uma semana após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Neymar está em uma nova competição, dessa vez de pôquer. Foi anunciado como participante do torneio “World Series of Poker”, disputado em Las Vegas.

HERÓI

O presidente Lula sancionou projeto de lei do senador astronauta Marcos Pontes, do PL, incluindo o piloto Ayrton Senna no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

As arquitetas Beatriz Aguiar e Claudia Viana, com Ana Luiza Prado, na Mostra RioMar Casa - Arquivo Pessoal

Renato Cunha recebido pelo ministro André de Paula, em Brasília - Arquivo Pessoal

PARCERIA

O Tribunal de Contas de Pernambuco e o Ministério da Previdência Social firmaram um acordo de cooperação técnica para fortalecer a fiscalização dos Regimes Próprios de Previdência Social no Estado. O documento foi assinado, em Brasília, pelo presidente do TCE-PE, Carlos Neves, e pelo ministro Wolney Queiroz.

DESTAQUE

A área mais bonita da Fenearte, sem dúvidas, é o Espaço Janete Costa. Também está sendo muito elogiada a Alameda de Mestres, que reúne os mestres artesãos de Pernambuco em um único corredor.

CIDADANIA

Em evento na Câmara Municipal, foram entregues os títulos de Cidadão de Carpina aos desembargadores Francisco Bandeira de Mello e Stênio Neiva, ao juiz André Rafael Elíhimas e à presidente da OAB, Ingrida Zanella.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Não troco o meu 'oxente' pelo 'ok' de ninguém!" (Ariano Suassuna)

INÊS Calado e Rogério Andrade comemoraram os 24 anos de casamento em jantar no Furetti Cucina.

SERÁ quinta a Corrida 100% Você, do cantor Bell Marques, no Recife.

ÉLIDA Basto curte temporada em Buenos Aires.

GUSTTAVO Lima cancela mais um show, agora no Crato, após a grande repercussão do cancelamento no São João de Surubim.

HOJE é o Dia Internacional da Liberdade.

ANIVERSARIANTES

Anne Cabral Rabelo, Cecília Viriato, Cristiana Piauhylino, Eliane Neves Baptista, Flávio Gadelha de Albuquerque, Leandro Ricardo, Marcela Alves de Lucena e Marília Pereira.