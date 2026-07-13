O candidato outsider Renan Santos cresce nas pesquisas
Acompanhe os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Único nome fora da polarização política a apresentar crescimento nas pesquisas, o outsider Renan Santos, do Partido Missão, criado no ano passado, vem ganhando espaço. Entre os eleitores independentes, aparece como opção para 35%. Na condição de candidato sem trajetória política, está apenas um ponto percentual atrás dos que defendem o retorno da família Bolsonaro e oito pontos abaixo dos que preferem Lula. Em junho, somou 13 milhões de interações nas redes sociais Instagram, X, Facebook e TikTok. Entre suas principais propostas estão a adoção da pena de morte para integrantes de facções criminosas e a realização de um mutirão de revisão do Bolsa Família, pelo qual quem se recusar a trabalhar perderia o benefício. Para alguns analistas, Renan representa uma versão atualizada de Jânio Quadros.
AMARELINHA
Pesquisa divulgada no final de semana revela que 62% dos brasileiros afirmam ter orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira, percentual semelhante entre eleitores de esquerda (65%) e de direita (68%).
LITERATURA
O Livro “Olhos D’água”, da escritora mineira Conceição Evaristo, foi a primeira obra escolhida para integrar a Biblioteca Manifesto, que tem parceria com a cantora britânica Dua Lipa.
TEATRO
Entre os dias 25 de julho e 1º de agosto, o “Broadwater Black Box Theater”, em Los Angeles, vai mostrar a primeira adaptação teatral nos Estados Unidos de "A Hora da Estrela", clássico de Clarice Lispector.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
RELÍQUIA
A bola de futebol mais antiga conhecida no mundo está em exposição nos Estados Unidos. É datada entre 1540 e 1570 e foi confeccionada em couro e preenchida originalmente com bexiga de porco. Foi descoberta na década de 1980, durante uma restauração no Castelo de Stirling, na Escócia.
EMOÇÃO
Em um dos momentos em emocionante, o goleiro paraguaio Orlando Gill recuperou uma camisa que precisou vender para custear o tratamento do filho. O comprador decidiu devolvê-la.
NOME
Romoaldo de Sousa revela uma curiosidade: em Brasília e Goiás, o mungunzá é chamado de canjica branca.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “A esperança é um fio invisível que liga os sonhos à sua capacidade de realizar-se .” (Stephen Littleword)
O DEPUTADO José Mendonça Filho comemorou seu aniversário, ontem, num evento com a família.
O PARTIDO Novo faz convenção no dia 21 para lançar Carlos Sant’Anna como candidato ao Senado.
CHAMA atenção a quantidade de buracos em vias públicas de Olinda.
HOJE é o Dia Internacional do Rock.
A ORQUESTRA Criança Cidadã comemora 20 anos de funcionamento.
ANIVERSARIANTES Carla Arraes, Edílson Pereira Nobre Júnior, Giselle Galvão, Manoel Amorim Neto, Maria do Carmo Ferreira da Costa, Paula Ribeiro, Paulo Barata Farinha, Paulo e Verônica Ferrer de Morais.