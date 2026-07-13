José Paulo Xavier e a defesa ao Direito Público

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À frente do Ministério Público de Pernambuco há pouco mais de um ano, o procurador-geral de Justiça José Paulo Xavier, 52, imprime à instituição um estilo de gestão marcado pelo diálogo, pela articulação e proximidade com a sociedade. Sem abrir mão da firme atuação no combate ao crime, à corrupção e à violência, aposta na integração entre instituições e em parcerias estratégicas para fortalecer a defesa dos direitos fundamentais. Com formação em Direito e Administração, além de pós-graduações em Gestão Governamental, Direito Penal e Direito Processual Penal, José Paulo é reconhecido pela habilidade de construir pontes, unir forças e exercer uma liderança que ultrapassa os limites do MPPE.

Aos 25 anos de idade, assumiu a Promotoria de Justiça de Ouricuri - Arquivo Pessoal

Como você se definiria?

Eu me vejo como um operário, prestador de serviços às pessoas. Procuro exercer minhas atribuições com a honestidade e responsabilidade exigidas do homem público, mas com empatia e da melhor forma possível, colocando-me no lugar do outro e, com isso, tentando ajudá-lo de alguma forma.

Essa disponibilidade fez escolher sua formação?

As relações humanas sempre me encantaram e, ao mesmo tempo, desafiaram-me, tentando entender um pouquinho o homem, seus limites e como se comporta a sociedade. Fiz o curso de direito, na Unicap, e de administração de empresas, na UPE. Também cursei ciências sociais, mas não cheguei a concluir. A matemática, que sempre também gostei, ajudou-me a ser prático, objetivo, enquanto o empreendedorismo foi moldando-se com o tempo.

O que lhe motivou para ingressar no Ministério Público?

Por circunstâncias da vida: um bem sucedido estágio acadêmico no Ministério Público Federal e ingresso sucessivo como servidor, assim como contei com a influência de minha esposa, que também é Promotora de Justiça e sempre teve em mente ser do Ministério Público. Surgiu então a oportunidade de concurso no MPPE e aos 25 anos de idade assumi a Promotoria de Justiça de Ouricuri.

Algum caso que marcou sua atuação?

As ações que mais me gratificaram foram relacionadas às ações para a população mais vulnerável nas cidades por onde passei, que, no meu modo de ver, transformaram vidas, como, por exemplo, o acesso da população ao direito de ter certidão de nascimento gratuita ou ao fornecimento de condições a presos que não afrontassem à dignidade humana.

Qual a função do promotor de justiça?

Antes de ser o titular da ação penal, o Promotor de Justiça é o garantidor da defesa dos direitos fundamentais, essa previsão está na Constituição Federal. Falo sempre aos membros do MPPE que não podemos jamais perder a sensibilidade humana e social na nossa atuação.

O que mudou na sua percepção sobre Pernambuco?

Como membro do MPPE, podemos perceber que a demanda numa capital por garantia de direitos é diferente das necessidades de uma população no interior. No Recife, como em grandes centros urbanos, temos déficit de habitação e problemas de mobilidade. Mas em diferentes regiões há o desafio da falta de saneamento ou de acesso à água.

Qual o maior desafio no combate ao crime organizado?

Minha atuação no combate ao crime organizado é mais longa e o crescimento dessas organizações se tornaram um grande desafio, elas agem por meio de milícias e outras formas de associação. Por isso, ao iniciar essa gestão no MPPE, ampliamos em 70% o quadro funcional do Grupo de Atuação Especializada Contra o Crime Organizado (GAECO).

Quais instituições atuam nesta área?

O Ministério Público está aliado ao Judiciário, à Secretaria de Defesa Social, às Polícias Civil e Militar, à Defensoria Pública, aos órgãos de controle como o TCE, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e à Controladoria Geral da União, à Superintendência da Receita Federal, às Polícias Federal e Rodoviária. Todos nós fazemos parte dessa força.

Como equilibrar a atuação do Ministério Público?

A Constituição Federal deu ao Ministério Público atribuições enormes. Ela nos incumbe da defesa do regime democrático de direito, com eleições livres, participação popular, independência dos poderes e defesa intransigente dos direitos fundamentais. Temos responsabilidades a cumprir na repressão criminal, atuando do momento em que recebemos o inquérito policial até o resultado final do processo que tramita no Judiciário. Para tanto, evidentemente, nós precisamos que os nossos membros e servidores estejam capacitados para o desempenho dessas funções.

Maior desafio do Ministério Público?

Não pode deixar de agir em defesa da segurança pública e no combate à criminalidade, na proteção da criança e adolescente, do meio-ambiente, da mulher, do idoso, da população LGBTQIA +, dos mais vulneráveis, pela promoção da saúde, da educação, entre outros direitos. Então, hoje, nós temos um desafio enorme que é suprir essa demanda com nossas limitações estruturais. Fazer o melhor possível apesar de contar com uma equipe menor que a necessária.

José Paulo tem formação em Direito e Administração, além de pós-graduações em Gestão Governamental, Direito Penal e Direito Processual Penal - Arquivo Pessoal

As principais transformações no MPPE?

Saímos de uma geração analógica para uma geração completamente digital. No relacionamento externo, mesmo mantendo-se a Constituição de 1988, passamos a ter uma capilaridade muito maior quando nos tornamos mais conhecidos pela sociedade em razão dos inúmeros canais de acesso, sejam físicos ou online. No passado, a visão que a população tinha do Promotor de Justiça era de que apenas se tratava de um acusador. O MP se redescobriu, passou a olhar a vítima direta e indireta dos crimes, enxergar a importância de uma certidão de nascimento para um cidadão, o direito de uma pessoa LGBTQIA + de ter seu nome social registrado e conseguir o acesso à saúde.

Ações que ajudaram nisso?

Reunimos membros com expertise em determinadas matérias e inovamos com a criação de organismos internos de aproximação social. Um exemplo disso é o Núcleo de Soluções Fundiárias que instituímos para mapear e mediar conflitos por terra na zona rural e por moradia na área urbana. Criamos também quatro representações regionais do Núcleo de Proteção Especializada do Meio Ambiente, uma questão importante diante da rica biodiversidade que envolve problemas complexos e abrange municípios diversos.

Que tipo de liderança busca?

Tento, diante de todos os desafios, ser uma liderança proativa e despertar nos liderados a importância de cada um deles nesse processo de transformação social que exige integração e cooperação entre todos, da administração superior do MPPE às Promotorias de Justiça e departamentos administrativos da instituição. Cada membro, servidor ou colaborador é corresponsável pelos resultados desse novo Ministério Público.

Qualidades para a construção de uma instituição forte ?

Desenvolver instrumentos de comunicação social para o público interno e externo que consigam dialogar com aqueles para quem prestamos o serviço, entendendo quais são suas necessidades e buscando soluções. Evidentemente é também necessário fazer uso das ferramentas tecnológicas que hoje dispomos para vencer nossas carências estruturais e administrativas. E outro ponto essencial, cuidar das pessoas. Servidores, colaboradores e membros devem estar saudáveis do ponto de vista emocional.

Quais são hoje as maiores prioridades?

A prioridade é o enfrentamento da violência, dos crimes contra a vida, da criminalidade comum e das organizações criminosas, atualmente nossa maior preocupação. Por isso temos dado atenção ao provimento de cargos de Promotor de Justiça para atuação criminal e na proteção da infância e juventude, para evitar que os nossos adolescentes sejam cooptados pelo crime diante do desalento social, da ausência de serviços e oportunidades. Queremos não só reduzir os números de ocorrências criminais, mas prevenir o envolvimento de novos atores.

O que mais valoriza nos momentos de descanso?

Além da convivência em família, com minha esposa e filhos, além dos amigos, valorizo o exercício do voluntariado e da minha fé espiritual junto a outros casais, adolescentes assistidos e pessoas em situação de rua. Quando tinha mais tempo, participava de ações noturnas, levando uma palavra de conforto ou dando alguma outra assistência a essas pessoas em vulnerabilidade social.

Conselhos para jovens que ingressam na carreira jurídica?

Jamais percam a percepção e a sensibilidade em relação ao cidadão que está precisando daquele direito. Exerçam a empatia, sejam honestos em seus propósitos, pensem no outro. A vida possibilitou o alcance e sucesso profissional para vocês, mas outros tantos não tiveram a mesma chance.

Qual a sua maior inspiração?

Meus pais, colhendo a expansividade, honestidade, facilidade de comunicação e assertividade.

RAIO X

Time: Náutico.

Restaurante: Nez Bistrô.

Comida: Churrasco.

Filme: “A vida é Bela", de Roberto Benigni.

Livro: A Bíblia Sagrada.

Música: “O que é o que é”, de Gonzaguinha.

Local favorito: O mar.

Hobby: Navegar e assistir jogos do Náutico.