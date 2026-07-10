O Recife virou a capital nacional das academias
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O fenômeno é nacional, mas o Recife está em destaque. Conhecida anteriormente pelo grande número de farmácias, nossa cidade agora é conhecida pela presença de um número enorme de academias de ginástica, em todos os bairros da cidade. Reúne estabelecimentos de luxo, superequipados, com mensalidades caras, e modelos mais simples, além de várias instaladas em condomínios e prédios. O importante é se movimentar.
TURISTAS
Pesquisa mostrou o aumento de visitantes estrangeiros a Pernambuco, especialmente argentinos. Que, é bom destacar, apenas desembarcam no Recife e seguem direto para Porto de Galinhas, Carneiros e Maragogi.
BODEGA
Jessier Quirino recebeu o livro do SaGrama, de Carlos Eduardo Amaral, e o colocou em destaque na bodega que serve de cenário aos programas do poeta paraibano.
SAUDADE
Será hoje, às 19h, na Matriz de Casa Forte, a Missa de 7º dia em memória de Waldemar Borges, que hoje completaria 68 anos.
HOTEL
No meu artigo de hoje na página de opinião, destaco a história do antigo Sheraton Reserva do Paiva e da sua nova fase, comprado pela rede Vila Galé.
ACADEMIA
A recém-inaugurada unidade da BioRitmo, em Boa Viagem, vem recebendo elogios, especialmente pela amplitude e estrutura do espaço. Alguns detalhes de acabamento ainda estão sendo finalizados, como na fachada e na sala de recuperação.
HOMENAGEM
A juíza Sandra de Arruda Beltrão foi homenageada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco devido à aposentadoria, após mais de 50 anos. O desembargador Demócrito Ramos Reinaldo Filho foi o orador do evento.
FINAL
Justin Bieber foi confirmado como uma das atrações do show do intervalo da final da Copa do Mundo. Integra um elenco que reúne nomes como Shakira, Madonna, BTS, Coldplay e Burna Boy.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
O professor Cleber Zanchettin, da UFPE, participou, em Genebra, na Suíça, do lançamento da Global AI Capacity Building Network, rede global voltada ao fortalecimento da capacidade em inteligência artificial, que reúne mais de 20 centros de IA da África, Ásia, Europa, América Latina e Caribe.
NO BRASIL
A "Bath & Body Works", uma das maiores redes americanas de perfumaria e produtos para casa, estreia oficialmente no Brasil após anos de produtos vendidos apenas por importadores e revendedores. A primeira loja física da marca foi inaugurada no Morumbi Shopping, em São Paulo, acompanhando o lançamento do e-commerce.
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