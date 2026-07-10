O Recife virou a capital nacional das academias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acompanhe os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O fenômeno é nacional, mas o Recife está em destaque. Conhecida anteriormente pelo grande número de farmácias, nossa cidade agora é conhecida pela presença de um número enorme de academias de ginástica, em todos os bairros da cidade. Reúne estabelecimentos de luxo, superequipados, com mensalidades caras, e modelos mais simples, além de várias instaladas em condomínios e prédios. O importante é se movimentar.

TURISTAS

Pesquisa mostrou o aumento de visitantes estrangeiros a Pernambuco, especialmente argentinos. Que, é bom destacar, apenas desembarcam no Recife e seguem direto para Porto de Galinhas, Carneiros e Maragogi.

BODEGA

Jessier Quirino recebeu o livro do SaGrama, de Carlos Eduardo Amaral, e o colocou em destaque na bodega que serve de cenário aos programas do poeta paraibano.

SAUDADE

Será hoje, às 19h, na Matriz de Casa Forte, a Missa de 7º dia em memória de Waldemar Borges, que hoje completaria 68 anos.

HOTEL

No meu artigo de hoje na página de opinião, destaco a história do antigo Sheraton Reserva do Paiva e da sua nova fase, comprado pela rede Vila Galé.

ACADEMIA

A recém-inaugurada unidade da BioRitmo, em Boa Viagem, vem recebendo elogios, especialmente pela amplitude e estrutura do espaço. Alguns detalhes de acabamento ainda estão sendo finalizados, como na fachada e na sala de recuperação.

HOMENAGEM

A juíza Sandra de Arruda Beltrão foi homenageada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco devido à aposentadoria, após mais de 50 anos. O desembargador Demócrito Ramos Reinaldo Filho foi o orador do evento.

FINAL

Justin Bieber foi confirmado como uma das atrações do show do intervalo da final da Copa do Mundo. Integra um elenco que reúne nomes como Shakira, Madonna, BTS, Coldplay e Burna Boy.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O professor Cleber Zanchettin, da UFPE, participou, em Genebra, na Suíça, do lançamento da Global AI Capacity Building Network, rede global voltada ao fortalecimento da capacidade em inteligência artificial, que reúne mais de 20 centros de IA da África, Ásia, Europa, América Latina e Caribe.

NO BRASIL

A "Bath & Body Works", uma das maiores redes americanas de perfumaria e produtos para casa, estreia oficialmente no Brasil após anos de produtos vendidos apenas por importadores e revendedores. A primeira loja física da marca foi inaugurada no Morumbi Shopping, em São Paulo, acompanhando o lançamento do e-commerce.



