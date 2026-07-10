A volta de Neymar ao Santos está indefinida
Acompanhe os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Santos volta a jogar quinta-feira pela Série A do Brasileirão, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Dificilmente o time contará com Neymar, que passa férias com a família na Disney. Apesar dos apelos, inclusive do seu pai, o craque ainda não decidiu se vai continuar a carreira. No Santos, pois da seleção brasileira já se despediu.
PARABÉNS
O mestre Adilson Torreão e Rita de Cássia celebram a posse da filha caçula, Ana Rita, que também é médica ginecologista como a mãe, em concurso público.
LIVROS
Os irmãos Maurício e Alexandre Rands lançam terça-feira, no Boteco Porto Ferreira, seus novos livros. Maurício assina ‘’O STF: Entre a Relevância e a Disfuncionalidade", escrito com o saudoso João Maurício Adeodato. Já Alexandre apresenta ‘’O Grande Fracasso’’, em que analisa as razões do insucesso do desenvolvimento brasileiro nas últimas décadas.
NOVELA
A cantora Ana Castela revelou que tem interesse em seguir novos caminhos na carreira. Em vídeo publicado nas redes sociais, a sertaneja brincou ao pedir uma oportunidade na televisão. “Quero participar de novelas, Eu posso fazer qualquer papel, até figurante.
PALESTRAS
Durante o Encontro de Advocacia Municipal e Eleitoral, O presidente do TCE Carlos Neves fez a palestra magna e o conselheiro Rodrigo Novaes abordou o tema "Entre a Política e a Gestão: O Papel do Controle Externo na Administração Municipal".
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
BESTEIRA
O deputado federal Luiz Carlos Hauly apresentou projeto que obriga à seleção brasileira de futebol a ter apenas jogares brasileiros e que jogam em times do nosso país. Iniciativa digna de figurar no “Febeapá - O Festival de Besteira que Assola o País” criado por Stanislaw Ponte Preta heterônimo do jornalista Sérgio Porto.
NOVO CEP
Um dos mais tradicionais restaurantes de São Paulo, a churrascaria Rodeio, depois de 70 anos deixou seu endereço e reabre abre hoje num espaço Rua Haddock Lobo, nos Jardins, a exatos 50 passos de distância.
CINEMA
Em apenas três semanas em cartaz, "Toy Story 5" já foi visto por 3,2 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros, arrecadando R$ 72 milhões. Pixar já superou em 18% o público acumulado de todas as 152 produções nacionais exibidas no Brasil no primeiro semestre, que foi de 2,7 milhões de pagantes.
PREPARAÇÃO
Cristiano Ronaldo segue uma rotina baseada em ciclos de sono ao longo do dia, estruturados em períodos de aproximadamente 90 minutos, como estratégia de recuperação física constante.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Não existe tristeza que resista para sempre.” (Gustavo Henrique de Brito Alves Freire)
O MESTRE Álvaro Dantas começou a publicar seus vídeos com legendas em inglês, por conta do alto alcance dos conteúdos e público que vai além do Brasil.
MATHEUS Souto Maior, presidente do Sport, foi muito cumprimentado ontem, quando completou idade nova.
DAYANA Albuquerque assina mais um ano o controle de qualidade de toda a arena gastronômica da Fenearte.
A FACULDADE de Direito do Recife comemora seus 199 anos no próximo mês.
MUITO elogiado o filme “O Convite”, que chegou ontem aos cinemas do Recife.
ANIVERSARIANTES: Adeildo Nunes, Ana Lúcia Guerra, Creuza Pereira, Denise Batista, Emerson de Andrade Lima, Flaviana Xavier Costa, Léa Grimberg, Lúcia Caldas de Souza, Maria Clara Salazar, Mário Petrônio Freitas Filho e Ricardo Carvalho.