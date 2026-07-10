A volta de Neymar ao Santos está indefinida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Santos volta a jogar quinta-feira pela Série A do Brasileirão, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Dificilmente o time contará com Neymar, que passa férias com a família na Disney. Apesar dos apelos, inclusive do seu pai, o craque ainda não decidiu se vai continuar a carreira. No Santos, pois da seleção brasileira já se despediu.

Carlos Augusto Costa e Juliana Lins, casal de prestígio no nosso mundo social e empresarial - Arquivo Pessoal

PARABÉNS

O mestre Adilson Torreão e Rita de Cássia celebram a posse da filha caçula, Ana Rita, que também é médica ginecologista como a mãe, em concurso público.

LIVROS

Os irmãos Maurício e Alexandre Rands lançam terça-feira, no Boteco Porto Ferreira, seus novos livros. Maurício assina ‘’O STF: Entre a Relevância e a Disfuncionalidade", escrito com o saudoso João Maurício Adeodato. Já Alexandre apresenta ‘’O Grande Fracasso’’, em que analisa as razões do insucesso do desenvolvimento brasileiro nas últimas décadas.

Ângelo e Sandra Melo, em noite de festa - Gleyson Ramos/Divulgação

NOVELA

A cantora Ana Castela revelou que tem interesse em seguir novos caminhos na carreira. Em vídeo publicado nas redes sociais, a sertaneja brincou ao pedir uma oportunidade na televisão. “Quero participar de novelas, Eu posso fazer qualquer papel, até figurante.

PALESTRAS

Durante o Encontro de Advocacia Municipal e Eleitoral, O presidente do TCE Carlos Neves fez a palestra magna e o conselheiro Rodrigo Novaes abordou o tema "Entre a Política e a Gestão: O Papel do Controle Externo na Administração Municipal".

BESTEIRA

O deputado federal Luiz Carlos Hauly apresentou projeto que obriga à seleção brasileira de futebol a ter apenas jogares brasileiros e que jogam em times do nosso país. Iniciativa digna de figurar no “Febeapá - O Festival de Besteira que Assola o País” criado por Stanislaw Ponte Preta heterônimo do jornalista Sérgio Porto.

NOVO CEP

Um dos mais tradicionais restaurantes de São Paulo, a churrascaria Rodeio, depois de 70 anos deixou seu endereço e reabre abre hoje num espaço Rua Haddock Lobo, nos Jardins, a exatos 50 passos de distância.

CINEMA

Em apenas três semanas em cartaz, "Toy Story 5" já foi visto por 3,2 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros, arrecadando R$ 72 milhões. Pixar já superou em 18% o público acumulado de todas as 152 produções nacionais exibidas no Brasil no primeiro semestre, que foi de 2,7 milhões de pagantes.

PREPARAÇÃO

Cristiano Ronaldo segue uma rotina baseada em ciclos de sono ao longo do dia, estruturados em períodos de aproximadamente 90 minutos, como estratégia de recuperação física constante.

Adriana Ribeiro e Roberta Andrade na Fenearte - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Não existe tristeza que resista para sempre.” (Gustavo Henrique de Brito Alves Freire)

O MESTRE Álvaro Dantas começou a publicar seus vídeos com legendas em inglês, por conta do alto alcance dos conteúdos e público que vai além do Brasil.

MATHEUS Souto Maior, presidente do Sport, foi muito cumprimentado ontem, quando completou idade nova.

DAYANA Albuquerque assina mais um ano o controle de qualidade de toda a arena gastronômica da Fenearte.

A FACULDADE de Direito do Recife comemora seus 199 anos no próximo mês.

MUITO elogiado o filme “O Convite”, que chegou ontem aos cinemas do Recife.

ANIVERSARIANTES: Adeildo Nunes, Ana Lúcia Guerra, Creuza Pereira, Denise Batista, Emerson de Andrade Lima, Flaviana Xavier Costa, Léa Grimberg, Lúcia Caldas de Souza, Maria Clara Salazar, Mário Petrônio Freitas Filho e Ricardo Carvalho.