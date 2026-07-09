Pernambucano vai ser ministro do TST

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a lista tríplice enviada pelo Tribunal Superior do Trabalho e escolheu o desembargador pernambucano Sergio Torres Teixeira para ministro daquela corte. O magistrado agora passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, para ter o nome aprovado e marcar sua posse. Ele é bacharel em Direito e especialista em Direito Público e em Direito do Trabalho pela Unicap, além de mestre e doutor em Direito pela UFPE. Será o primeiro pernambucano ministro do TST.

NO TRF

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região tem novo desembargador. É o juiz federal Ivan Lira de Carvalho, do Rio Grande do Norte, nomeado pelo critério de merecimento.

ARSENAL

Como tinha o registro como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), Jair Bolsonaro tinha em casa 11 armas de fogo, entre pistolas de diferentes calibres, fuzis e espingardas.

TURISMO

O Recife vive um momento de destaque no turismo internacional. Segundo dados da plataforma Civitatis, a capital pernambucana registrou crescimento de 126% nas reservas feitas por turistas estrangeiros no primeiro semestre de 2026.

NA TV JORNAL

A TV Jornal/SBT mostra hoje, às 17h, o jogo entre França e Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

JORNADA

Nossa colega de redação Mirella Araújo será moderadora de um painel da Jornada Bett Nordeste, no dia 19 de agosto, sobre a parceria entre escola e família.

CINEMA

A produção de "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, deu entrada no processo para estrear nos cinemas brasileiros. A distribuidora Europa Filmes protocolou o pedido de registro na Ancine, etapa inicial. Antes de chegar às telas, o longa precisa cumprir as demais exigências legais, como obter o Certificado de Registro de Título e a classificação indicativa.

EDUCAÇÃO

A colaboração entre o professor Rafael Mesquita, da UFPE, e Kevin Parthenay, da Universidade de Tours, na França, culminou na assinatura de um acordo de cooperação internacional entre as duas instituições, que irá promover a mobilidade acadêmica e a formação de estudantes e pesquisadores.

CAMPANHA

Os colaboradores do Sport são os protagonistas da campanha criada para celebrar os 89 anos da Ilha do Retiro. Em parceria com a marca Chico Rei, o clube lançou uma camisa comemorativa inspirada no estádio.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O futebol europeu cresceu em qualidade com os imigrantes.” (Jorge Jatobá)

LEILANE Neubarth deixou a Rede Globo depois de 47 anos, sendo 17 anos na GloboNews.

MARIANA Melo assina a estampa das camisas da 2ª Copa Maria Bonita de Futebol Feminino.

ESGOTOU em minutos a coleção da Riachuelo com o estilista Alexandre Pavão.

MESMO após a saída do Brasil da Copa do Mundo, os amantes de futebol continuam indo aos stands de troca de figurinhas nos shoppings.

HELÔ Pinheiro, inspiradora da música “Garota de Ipanema”, completou 83 anos e ganhou muitas homenagens.

ANIVERSARIANTES

Abelardo Baltar, Bertha Rozenblit, Daniel de Andrade Lima, Frederico Uchoa, Frederico Werner Lundgren, Gilson Cidrim, Juan Gatel, Juliana Britto, Laís Monte Teixeira, Luiz Otávio Cavalcanti, Meiry Lanunce, Paulo Salgado, Rita de Cássia Gueiros e Sandra Lago.