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João Alberto | Notícia

Seleção conquistou um triste hexa na Copa-26

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Por JC Publicado em 07/07/2026 às 7:00
O chargista Thiago Lucas retrata Carlo Ancelotti diante de Neymar e Bruno Guimarães, representados como bebês, lamentando o fim do sonho do hexacampeonato
O chargista Thiago Lucas retrata Carlo Ancelotti diante de Neymar e Bruno Guimarães, representados como bebês, lamentando o fim do sonho do hexacampeonato - Thiago Lucas/ Artes JC

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Todo brasileiro sonhava com o hexacampeonato na Copa do Mundo dos Estados Unidos-México-Canadá, contabilizando a sexta vitória na mais importante competição de futebol do mundo. A vergonhosa derrota para a Noruega, que antecipou a volta da equipe para o Brasil, marcou outro hexa, este lamentável: a sexta Copa do Mundo seguida em que a equipe verde-amarela foi desclassificada.

DIFERENÇA

Um dado revela a má atuação do Brasil contra a Noruega. Nossa seleção teve apenas 35% de controle de bola contra 55% da adversária.

ESCALAÇÃO

Praticamente todos os comentaristas esportivos acham que Carlo Ancelotti escalou mal a seleção brasileira no jogo de domingo. E fez substituições totalmente erradas.

CONSOLO

Para Carlo Ancelotti resta apenas o consolo de ter sido eleito o técnico mais elegante da Copa do Mundo, sempre de terno e colete. Mesmo sempre usando goma de mascar, o que não é algo elegante.

NEYMAR

Na partida de domingo, Neymar jogou 22 minutos, errou três lançamentos e perdeu a bola em nove oportunidades. Teve a chance de fazer um gol de pênalti e depois se envolveu em confusão com o goleiro e outros jogadores, recebendo um cartão amarelo.

RETORNO

A seleção brasileira não terá direito ao avião de luxo usado na ida aos Estados Unidos. Vai retornar em um avião normal da Azul. O voo para o Brasil, que decola amanhã, vai vazio, levando apenas os jogadores que atuam no Brasil. Os que jogam no exterior seguem direto para a sede dos seus clubes, alguns usando jatinhos.

PERMANÊNCIA

Dono do maior salário entre os técnicos que disputaram a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti deve continuar comandando a seleção brasileira, mas deve fazer grandes mudanças, a começar pela comissão técnica, passando por muitos jogadores. Uma das razões é que não existe um bom nome para o cargo. Entre os brasileiros, é bom lembrar que os maiores times do Brasil têm treinadores estrangeiros.

NENHUM

Perguntei ontem a três companheiros da crônica esportiva se algum jogador do Brasil tinha atuado bem domingo. Todos tiveram a mesma resposta: nenhum. Nem mesmo Vinicius Júnior, que abusou do jogo individual e perdeu a maioria das bolas que disputou.

PONTO FINAL

Galvão Bueno, que deu um show nas transmissões da TV Jornal/SBT, revelou que no dia 21 completa 76 anos e que não narrará a Copa do Mundo de 2030.

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NA TV JORNAL/SBT

A Copa do Mundo vai continuar, sem o Brasil. A TV Jornal/SBT mostra hoje, às 13h, o jogo entre Argentina e Egito, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

ABSURDO

Uma vergonha a decisão da Fifa de revogar a suspensão automática de Folarin Balogun, principal destaque da seleção dos Estados Unidos, e que recebeu cartão vermelho no jogo contra a Bósnia e Herzegovina. O pior é que o presidente Gianni Infantino, bajulador-mor do presidente Donald Trump, tenha atendido a um pedido dele.

AUSÊNCIA

Não vi qualquer notícia sobre a presença do polêmico presidente da CBF, Samir Xaud, junto da seleção brasileira, depois do vexame contra a Noruega. Apareceu apenas no treino final, mas um grande líder sempre está presente nos momentos de dificuldade.

PREJUÍZO

A desclassificação da seleção brasileira traz prejuízo para os donos de bares e restaurantes, que esperavam faturar alto com a presença de torcedores no próximo jogo do Brasil, que seria sábado.

DECEPÇÃO

Um claro sintoma de decepção da torcida brasileira foi a presença, ontem, de pouca gente nas ruas e nos shoppings usando a camisa amarela da seleção, ao contrário do que aconteceu nos dias anteriores.

PÊNALTI

Um detalhe que mostra o absurdo de Carlo Ancelotti ter escalado Bruno Guimarães para bater o pênalti contra a Noruega, que ele perdeu. Em toda a sua carreira, ele tinha cobrado antes apenas três penalidades máximas.

MUDANÇA

Depois da Copa do Mundo, Casemiro, que deixou o Manchester United, da Inglaterra, vai atuar no Inter Miami, equipe da Major League Soccer dos Estados Unidos, onde Lionel Messi joga. Uma curiosidade: o nome completo dele é Carlos Henrique José Francisco Venâncio Casimiro.

ARTIGOS

Muitos comerciantes contabilizam prejuízo com a falta de clientes para o grande número de artigos – camisas, copos, bolsas, bonés – que encomendaram com a marca da seleção brasileira. A esperança é vender alguma coisa no próximo ano, quando teremos a Copa do Mundo Feminina, com jogos na Arena Pernambuco.

TRISTEZA

O técnico Carlo Ancelotti destaca que agora temos que administrar a tristeza. Amanhã, começamos a pensar no que pode ser o futuro desta seleção, que já tem um grupo bastante sólido de jovens, de veteranos que podem continuar e também de novos jogadores que podem entrar.

ROTINA

A rotina de Haaland, principal nome da Noruega, está entre os assuntos mais falados de ontem: dorme 11 horas por noite, segue uma dieta de aproximadamente seis mil calorias, usa fita na boca durante o sono e óculos que bloqueiam a luz. Também toma banhos de gelo e faz sessões de sauna diárias.

RETRANQUEIRO

Para o jornalista Paulo Vinicius Coelho, o PVC, o técnico italiano Carlo Ancelotti, longe de ser um retranqueiro, também está distante de ser um revolucionário como Pep Guardiola, criticado por atacar.

BONECOS

Os bonecos gigantes do técnico Carlo Ancelotti e de jogadores, que participaram da festa da torcida no Parque Dona Lindu, saíram com os rostos encobertos. Certamente por vergonha.

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