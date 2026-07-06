Grifes de luxo também aderem à moda rosa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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As chuteiras cor-de-rosa se consolidaram como o grande fenômeno visual entre os jogadores das seleções que disputam a Copa do Mundo. A tendência ultrapassou os gramados e chegou ao universo da moda de luxo, inspirando nada menos que 14 grifes a lançarem calçados em diferentes tonalidades de rosa. Os modelos chegam ao mercado em dezenas de nuances para atender aos mais variados estilos e preferências. Entre as marcas que apostam na tendência estão Gucci, Miu Miu, Jacquemus, Bottega Veneta, Dior, Burberry e Valentino, além das esportivas Nike, New Balance, Adidas e Puma. Certamente elas vão se destacar nos pés dos jogadores, na volta do Brasileiro.

PASSAGENS

Empresário amigo da coluna, que faz viagens constantes, revela que está impressionado com o aumento cada vez maior no preço das passagens aéreas no Brasil.

DIRETÓRIO

O diretório de Pernambuco do PL está instalado em nova sede, num amplo espaço na Avenida Antônio de Góes, no Pina.

ALL INCLUSE

Mais um hotel de Porto de Galinhas implanta o sistema all inclusive, o Marupiara Resort.

ANSIEDADE

O MEC e o Inep divulgaram ontem um levantamento sobre o primeiro ano da lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Segundo os dados, 86% dos gestores afirmam que a restrição contribuiu para reduzir a ansiedade entre os estudantes. Uma boa resposta a um problema que vinha crescendo entre crianças e adolescentes.

PRAIAS

Duas praias brasileiras entraram para o ranking “The World’s 50 Best Beaches 2026”: a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, e o Pontal do Atalaia, no Arraial do Cabo.

NOME

O vírus Ebola, que está atacando a África, tem o nome de um rio da República Democrática do Congo.

CANDIDATURA

O ex-ministro da Educação Camilo Santana revela que não será candidato a governador do Ceará, mesmo liderando as pesquisas. Vai apoiar a reeleição de Elmano de Freitas.

SAÚDE

Apresentados na reunião anual da Academia Americana de Cirurgia Oncológica, em Chicago, novos estudos apontam que medicamentos como Ozempic, Mounjaro e Wegovy podem reduzir o risco de câncer de mama e aumentar a sobrevida das pacientes diagnosticadas com a doença.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Se você não tem dúvidas, é porque está mal-informado.” (Millôr Fernandes)

A MINISTRA do STF Cármen Lúcia será homenageada no Congresso Internacional da Escola Judicial do TRT-6, em setembro.

A ESCOLA Eleva promove, de hoje até sexta-feira, a July Camp, com várias atrações circenses.

SEGUE sendo um problema, mesmo em horários de menor fluxo, o trânsito no Cais de Santa Rita, no sentido Zona Sul. Piorou muito depois da reabertura da Ponte Giratória.

O FILME “Toy Story 5” terá uma música gravada por João Gomes e Taylor Swift.

MONTE Verde, em Minas Gerais, se junta a destinos como Fernando de Noronha, Jericoacoara, Bombinhas, Porto Seguro e Angra dos Reis e passará a cobrar Taxa de Preservação Ambiental dos turistas.

ANIVERSARIANTES

Adriana Rozenblit, Andréa de Souza, Ana Maria Carvalho, Cláudio Pragana Filho, Daniela Krause Valença, Jaci Tavares de Melo, Karla Ferreira da Costa, Patrícia Jungmann, Pedro Henrique Reynaldo Alves, Sérgio Ferraz e Ulysses Pernambucano de Mello Neto.