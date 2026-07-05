Governo estadual restaura vários prédios históricos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Governo do Estado está fazendo um belíssimo trabalho de recuperação de prédios históricos que estavam literalmente abandonados há anos. Como o Museu de Arte Contemporânea, o Mosteiro de São Bento e a Igreja de São Pedro, em Olinda. No Recife, há obras na antiga sede do Diário de Pernambuco, no Ginásio Pernambucano e no Liceu de Artes e Ofícios, na Praça da República. E já inaugurou a modernização do Museu do Trem e da Matriz de Santo Antônio.

TORCIDA

O Brasil vai parar neste domingo para assistir ao jogo contra a Noruega. Altas expectativas para o confronto entre Vini Jr. e Haaland. Restaurantes devem ficar lotados a partir do almoço. Para marcar a disputa, a coluna traz fotos de torcedores pernambucanos. A TV Jornal/SBT transmite a partir das 16h.

MARÍLIA

O Prime Video anunciou a produção do filme “Marília”, que acompanhará a história da cantora Marília Mendonça desde a adolescência até sua consagração como um dos maiores fenômenos da música brasileira. A protagonista será a cantora goiana Marina Versos, e o elenco tem Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado, Sophia Valverde e Alejandro Claveaux.

HOMENAGEADO

O poeta Marcus Accioly será o grande homenageado da próxima edição da Fliporto. Também será lembrado com o lançamento póstumo de Auto de Canudos, além de mesas, leituras e homenagens dedicadas à sua trajetória.

INDÚSTRIA

Depois de meses de especulação, a chinesa GWM confirmou a instalação de sua segunda fábrica no Brasil. A nova unidade, prevista para entrar em operação em 2029, terá capacidade para produzir quatro vezes mais veículos.

CAMISA

Com medo de serem acusados de usarem peças falsas, os principais líderes políticos do Brasil estão usando camisas oficiais da seleção brasileira, da Nike. A versão principal custa R$ 750, e a de torcedor, R$ 500. Já as falsiês ficam em torno de R$ 80.

BARCOS

Segundo os últimos dados divulgados pela Marinha do Brasil, o Nordeste soma 136,5 mil embarcações registradas. Marcas reconhecidas do setor náutico apontam Salvador e Recife entre as cidades com maior crescimento na procura nos últimos anos, especialmente por lanchas de lazer de 34 e 38 pés.

CINEMA

Entre os filmes de julho, há um destaque: o longa “Anatomia do Caos”, que retrata entrevistas e bastidores da CPI da Covid-19 no Brasil. O filme estreou ontem, mas terá sessão especial no Cinema São Luiz hoje, com a presença da diretora Dandara Ferreira.

MEIO AMBIENTE

Após 12 anos fora da relação de espécies ameaçadas, a arara-azul voltou a integrar a Lista Nacional de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção, atualizada pelo Ministério do Meio Ambiente. A ave havia deixado a lista em 2014, após avanços na conservação.

TROCA-TROCA

Demitido pelo Goiás, o técnico Daniel Paulista assinou com o Ceará. Já Mozart, demitido pelo Ceará, vai assumir o Goiás.