A Fenearte abre na próxima quarta-feira
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Maior feira de artesanato da América Latina, a 26ª Fenearte será aberta quarta-feira no Centro de Convenções de Pernambuco. Vai funcionar até o dia 19, de segunda a sexta, das 14h às 22h, e sábados e domingos, das 10h às 22h. O evento neste ano terá como tema "Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma", homenageando os artesãos do couro. Vai reunir cinco mil expositores, além de espaços dedicados à Alameda dos Mestres, à Praça da Alimentação e palco para shows. O evento terá traslados dos principais shoppings.
NO CAMPO
Além dos palcos, João Gomes também investe no agronegócio. O cantor é proprietário de uma fazenda de uvas em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.
LIVRO
A acadêmica da Academia Pernambucana de Letras Flávia Suassuna lançou mais um livro, Tributo à Palavra. A obra tem prefácio assinado pelo nosso companheiro Fábio Lucas e traz posfácio assinado por Cida Pedrosa.
COPA 2030
Portugal terá um megaparque temático dedicado ao futebol antes da Copa do Mundo de 2030. O complexo será construído em Santarém, com investimento de 450 milhões de euros, e contará com 28 atrações, hotéis, restaurantes e experiências imersivas inspiradas no esporte.
TRÂNSITO
Com o fim das férias escolares, o trânsito no Recife já apresenta sensível melhora.
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CARREIRA SOLO
Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva desde 2023, anunciou que deixará a banda depois do Carnaval para seguir carreira solo.
FREGUESIA
Os times pernambucanos se tornaram fregueses do Fortaleza, que ganha todas quando atua contra Sport e Náutico.
CORRIDA
Mais uma tradição no período junino não aconteceu neste ano: a Corrida da Fogueira, que o Náutico promoveu por muitos anos.
LADO B
Ariel Palácios, correspondente da GloboNews na Argentina desde 1996, lança o livro “Futebol Lado B”, com histórias muito interessantes.
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: “O cliente é o centro de tudo. Sem ele, nenhum negócio se sustenta.” (João Carlos Paes Mendonça)
COLUNA de João Alberto: o café da manhã dos pernambucanos.
A OBRA de Maria lançou camisa exclusiva para o Jogo Solidário com Frei Gilson, que acontece no dia 26, na Arena de Pernambuco.
ÀS VÉSPERAS do casamento, Taylor Swift e Travis Kelce doaram US$ 26 milhões para 20 instituições de caridade. Tudo indica que o casamento será neste fim de semana.
MELK ZDA fará desfile comemorativo aos 20 anos de carreira na Fenearte.
SILVANA Mattoso segue temporada liderando intercâmbio em Los Angeles.
ANIVERSARIANTES
Andréia Travassos, Alexandra de Paula Nagem, Antônio Lavareda, Gustavo Dubeux Júnior, Ivo Gomes, Mônica Cairutas, Nina Morais Cunha, Patrícia Amorim, Ricardo Dubeux, Roberto Veiga, Ulisses Porto de Farias e Waldir Machado Júnior.