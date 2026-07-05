A Fenearte abre na próxima quarta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Maior feira de artesanato da América Latina, a 26ª Fenearte será aberta quarta-feira no Centro de Convenções de Pernambuco. Vai funcionar até o dia 19, de segunda a sexta, das 14h às 22h, e sábados e domingos, das 10h às 22h. O evento neste ano terá como tema "Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma", homenageando os artesãos do couro. Vai reunir cinco mil expositores, além de espaços dedicados à Alameda dos Mestres, à Praça da Alimentação e palco para shows. O evento terá traslados dos principais shoppings.

Maria Paula Macedo e Eduardo Loyo - Arquivo Pessoal

NO CAMPO

Além dos palcos, João Gomes também investe no agronegócio. O cantor é proprietário de uma fazenda de uvas em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Mércia e Paulo Moura - Arquivo Pessoal

LIVRO

A acadêmica da Academia Pernambucana de Letras Flávia Suassuna lançou mais um livro, Tributo à Palavra. A obra tem prefácio assinado pelo nosso companheiro Fábio Lucas e traz posfácio assinado por Cida Pedrosa.

COPA 2030

Portugal terá um megaparque temático dedicado ao futebol antes da Copa do Mundo de 2030. O complexo será construído em Santarém, com investimento de 450 milhões de euros, e contará com 28 atrações, hotéis, restaurantes e experiências imersivas inspiradas no esporte.

TRÂNSITO

Com o fim das férias escolares, o trânsito no Recife já apresenta sensível melhora.

Mayra Rossiter - Arquivo Pessoal

CARREIRA SOLO

Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva desde 2023, anunciou que deixará a banda depois do Carnaval para seguir carreira solo.

FREGUESIA

Os times pernambucanos se tornaram fregueses do Fortaleza, que ganha todas quando atua contra Sport e Náutico.

CORRIDA

Mais uma tradição no período junino não aconteceu neste ano: a Corrida da Fogueira, que o Náutico promoveu por muitos anos.

LADO B

Ariel Palácios, correspondente da GloboNews na Argentina desde 1996, lança o livro “Futebol Lado B”, com histórias muito interessantes.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “O cliente é o centro de tudo. Sem ele, nenhum negócio se sustenta.” (João Carlos Paes Mendonça)

COLUNA de João Alberto: o café da manhã dos pernambucanos.

A OBRA de Maria lançou camisa exclusiva para o Jogo Solidário com Frei Gilson, que acontece no dia 26, na Arena de Pernambuco.

ÀS VÉSPERAS do casamento, Taylor Swift e Travis Kelce doaram US$ 26 milhões para 20 instituições de caridade. Tudo indica que o casamento será neste fim de semana.

MELK ZDA fará desfile comemorativo aos 20 anos de carreira na Fenearte.

SILVANA Mattoso segue temporada liderando intercâmbio em Los Angeles.

ANIVERSARIANTES

Andréia Travassos, Alexandra de Paula Nagem, Antônio Lavareda, Gustavo Dubeux Júnior, Ivo Gomes, Mônica Cairutas, Nina Morais Cunha, Patrícia Amorim, Ricardo Dubeux, Roberto Veiga, Ulisses Porto de Farias e Waldir Machado Júnior.