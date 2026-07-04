Sheraton Reserva do Paiva será Vila Galé

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Fechado há mais de seis anos, mas com sua estrutura bem conservada, o antigo Hotel Sheraton Reserva do Paiva, passará a fazer parte da rede Vila Galé, que opera hotel no Cabo de Santo Agostinho. O contrato de arrendamento teria sido assinado esta semana, depois de longa negociação. Serão feitos ajustes na estrutura para reabertura provavelmente em setembro.

Na comemoração do seu aniversário, Julião Konrad com Marlene e as filhas Miriam, Tânia, Carla e Juliane - Sheila Wanderley

PERMANECE

Tony Sousa, que comanda o Cia do Chopp, relata que estão circulando comentários de que a galeria onde fica o bar foi vendida e afirma que isso não procede. Continua funcionando no tradicional endereço e paralelamente à unidade do Parque Gourmet.

BREAKFAST

O Legacy Med Club promove amanhã, no Instituto Ricardo Brennand, café da manhã, a partir das 8h, com a participação de Jessier Quirino.

CALOR

Além da Noruega, a seleção brasileira terá outro desafio no jogo de amanhã: o calor extremo. Autoridades dos Estados Unidos emitiram alerta para altas temperaturas na região de Nova York e Nova Jersey.

NAS REDES

As redes sociais de perfis oficiais dos governos estaduais ficam proibidos de veicular publicidade institucional, a partir do sábado, devendo suspender ou paralisar as atualizações.

Ana Karolina Oliveira, uma figura muito querida, que completa nova idade amanhã - Sheila Wanderley

PATACOADA

Virou moda a palavra Patacoada, depois de Jaques Wagner classificar a ação da Polícia Federal no seu apartamento. Significa tolice, besteira ou uma ação/dito disparatado. A expressão é usada para descrever algo sem sentido, uma mentira, uma conversa fiada ou uma situação ridícula.

MAQUIAGENS

É possível ver um movimento no universo de maquiagens de produtos e coleções com edição limitada ou com itens para colecionador. Uma forma de “movimentar” o consumo do setor.

CALOR

O avanço da onda de calor na França já cobra um preço alarmante. Dados divulgados pela agência francesa de saúde pública apontam que o número de mortes aumentou quase 30% e 62% na região de Paris durante os últimos dias do ano, período que marcou o pico das temperaturas extremas.

CASAMENTO

Juliette, que vai se casar com o atleta Kaique Cerveny, afirmou em recente entrevista a uma revista, que o menu do seu casamento, no Instituto Ricardo Brennand, será assinado por Onildo Rocha.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Fernando Pessoa não viveu a vida; ele assistiu à vida. E, ao assisti-la, transformou-a em poesia." (José Paulo Cavalcanti Filho)

O PREFEITO Victor Marques acompanhou o embarque de mais uma turma do programa Recife no Mundo 2026. Os estudantes seguiram para os Estados Unidos.

CARLOS Neves e Milu Megale comemoram vitória da filha Malu, que passou pela segunda vez no vestibular de medicina.

MARI Saad e Rômulo Arantes anunciaram a espera do primogênito do casal.

A ADVOGADA Renata Berenguer anunciou que encerrou o ciclo na Ouvidoria-geral da OAB-PE, onde fez elogiado trabalho.

SILVIO Costa Filho retornou ontem para as atividades na Câmara, após assumir a liderança da Maioria na Casa.

ANIVERSARIANTES Adriana Tude, Adelaide Lyra, Cyro Côrte Real Filho, Eduardo Moraes, Itabira de Brito Neto, Lelê Almeida, Lúcia Noya Galvão, Paulo Carvalho, Regina Célia Cruz, Rosa Miranda e Tereza Collier.