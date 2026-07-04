Mirage reabre de visual novo no Atlante Plaza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Um dos restaurantes de maior sucesso no Recife, o Mirage, no Atlante Plaza reabre hoje, depois de uma reforma completa no visual, assinado pela Porto Neves Arquitetura. Passou a ter visão privilegiada da Avenida Boa Viagem e novos espaços. Ganhou cardápio, assinado pelos chefs César Santos e Edgar Costa, que dialoga com diferentes referências da alta gastronomia, passado pela culinária nordestina. Um espaço é destinado ao resgate de pratos do lendário Roof Garden do Mar Hotel. E mais uma grande seleção de sobremesas. Tem uma bela Adega, com carta de vinhos assinada por José Luiz Spencer. Casa ganhou nova logomarca e na fase inicial vai funcionar apenas no jantar.

No novo Mirage, no Atlante Plaza, os chefs Edgard Costa e César Santos, ladeados por Luís, Maria e Carol Pontes e Ricardo Aguiar - Sheila Wanderley

PERDA

Um amigo da coluna que circula muito pelo cafezinho da Câmara dos Deputados revela que Eduardo da Fonte e André Ferreira estão entre os mais entrosados na casa. André deverá ceder sua cadeira ao irmão, Anderson Ferreira e disputar mandato de deputado.

SUSTENTÁVEL

A Natura está com uma iniciativa que incentiva a destinação correta de resíduos dos revestimentos das figurinhas do álbum da Copa do Mundo, material com verso siliconado que, em geral, não é reaproveitado. A ação promove a coleta em pontos de entrega e garante que o material seja encaminhado para reciclagem

GOVERNANÇA

A Masterboi é finalista do “Leaders League Compliance Awards Brazil”, importante premiação dedicadas à governança corporativa. A solenidade de entrega dos prêmios acontece no dia 24 de setembro, em São Paulo.

A deputada Maria Arraes aderiu ao clima de copa com uma produção descontraída e cheia de bom humor - Arquivo Pessoal

HERÓIS

O procurador da República Pedro Jorge de Melo e Silva, assassinado em 1982 após denunciar o Escândalo da Mandioca, um dos maiores casos de corrupção da história de Pernambuco, teve o nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

GASTRÔ

Filipe Aquino lança o Festival de Lagosta, no Chica Pitanga, que começa hoje e vai até o próximo domingo, com diversos tipos de preparo do fruto do mar.

Ingrid Zanella e Michele Bautista, nos tons de verde e amarelo na torcida brasileira - Arquivo Pessoal

PAIS

Os dois pais da Seleção Brasileira, cujas esposas estão grávidas: Neymar e Endrick. Por pouco, não eram três, se o jogador Éder Militão tivesse sido convocado.

REVISTA

Vale a leitura da nova edição da Revista Brasileira, da Academia Brasileira de Letras. Sob edição de Rosiska Darcy, traz como tema central o envelhecimento e reúne reflexões de nomes como Gilberto Gil, Míriam Leitão, Eduardo Giannetti e Margareth Dalcolmo,. A edição está disponível gratuitamente no acervo digital da ABL.

VISTO

Os Estados Unidos vão testar uma taxa extra de US$ 750 (R$ 3,9 mil) para quem quer antecipar a entrevista do visto de turismo e negócios. Cobrança é opcional, não substitui a taxa regular e não garante a aprovação do visto. A medida ficará em fase de testes até o fim deste ano.

VIAGENS

O Uber anunciou a liberação de categoria exclusiva para mulheres no aplicativo em todas as cidades do Brasil, inclusive o Recife.