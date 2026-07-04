Mirage reabre de visual novo no Atlante Plaza
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Um dos restaurantes de maior sucesso no Recife, o Mirage, no Atlante Plaza reabre hoje, depois de uma reforma completa no visual, assinado pela Porto Neves Arquitetura. Passou a ter visão privilegiada da Avenida Boa Viagem e novos espaços. Ganhou cardápio, assinado pelos chefs César Santos e Edgar Costa, que dialoga com diferentes referências da alta gastronomia, passado pela culinária nordestina. Um espaço é destinado ao resgate de pratos do lendário Roof Garden do Mar Hotel. E mais uma grande seleção de sobremesas. Tem uma bela Adega, com carta de vinhos assinada por José Luiz Spencer. Casa ganhou nova logomarca e na fase inicial vai funcionar apenas no jantar.
PERDA
Um amigo da coluna que circula muito pelo cafezinho da Câmara dos Deputados revela que Eduardo da Fonte e André Ferreira estão entre os mais entrosados na casa. André deverá ceder sua cadeira ao irmão, Anderson Ferreira e disputar mandato de deputado.
SUSTENTÁVEL
A Natura está com uma iniciativa que incentiva a destinação correta de resíduos dos revestimentos das figurinhas do álbum da Copa do Mundo, material com verso siliconado que, em geral, não é reaproveitado. A ação promove a coleta em pontos de entrega e garante que o material seja encaminhado para reciclagem
GOVERNANÇA
A Masterboi é finalista do “Leaders League Compliance Awards Brazil”, importante premiação dedicadas à governança corporativa. A solenidade de entrega dos prêmios acontece no dia 24 de setembro, em São Paulo.
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HERÓIS
O procurador da República Pedro Jorge de Melo e Silva, assassinado em 1982 após denunciar o Escândalo da Mandioca, um dos maiores casos de corrupção da história de Pernambuco, teve o nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
GASTRÔ
Filipe Aquino lança o Festival de Lagosta, no Chica Pitanga, que começa hoje e vai até o próximo domingo, com diversos tipos de preparo do fruto do mar.
PAIS
Os dois pais da Seleção Brasileira, cujas esposas estão grávidas: Neymar e Endrick. Por pouco, não eram três, se o jogador Éder Militão tivesse sido convocado.
REVISTA
Vale a leitura da nova edição da Revista Brasileira, da Academia Brasileira de Letras. Sob edição de Rosiska Darcy, traz como tema central o envelhecimento e reúne reflexões de nomes como Gilberto Gil, Míriam Leitão, Eduardo Giannetti e Margareth Dalcolmo,. A edição está disponível gratuitamente no acervo digital da ABL.
VISTO
Os Estados Unidos vão testar uma taxa extra de US$ 750 (R$ 3,9 mil) para quem quer antecipar a entrevista do visto de turismo e negócios. Cobrança é opcional, não substitui a taxa regular e não garante a aprovação do visto. A medida ficará em fase de testes até o fim deste ano.
VIAGENS
O Uber anunciou a liberação de categoria exclusiva para mulheres no aplicativo em todas as cidades do Brasil, inclusive o Recife.