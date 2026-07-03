Os três meses da onda dos patinetes no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acompanhe na Coluna João Alberto os principais destaques de Pernambuco, reunindo notícias de sociedade eventos e personalidades em evidência

Clique aqui e escute a matéria

Já se passaram três meses desde o lançamento dos patinetes elétricos na nossa cidade, o que, convenhamos, não foi apenas positivo. A JET, responsável pelo serviço, informa que já foram realizadas mais de 105 mil viagens e que há mais de 26 mil usuários cadastrados. Em contrapartida, também se multiplicaram os casos de vandalismo, furtos de baterias, equipamentos abandonados em canais e calçadas, além de relatos de uso imprudente e acidentes.

ALOHA

A diplomata May Baptista está deixando o consulado dos Estados Unidos, depois de três anos, para cumprir nova missão do seu país. Num gesto da maior simpatia, tem enviado mensagem de despedida aos amigos. Usa a palavra “aloha”, do Havaí, de onde ela é originária, que quer dizer adeus. Junta uma das famosas bonequinhas da sorte de Gravatá.

PAUSAMAR

Christiana Rocha reúne 30 colunáveis recifenses neste final de semana no Pontal do Carneiros, para o projeto “Pausamar”, que vai oferecer uma experiência que vai além da hospedagem, unindo bem-estar, cultura e gastronomia, numa intensa programação de eventos.

CRAQUE

Erling Haaland, o craque da seleção norueguesa, fala algumas palavras de português. Aprendeu com o seu empresário, que é brasileiro.

INVESTIMENTO

O CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, apresenta, hoje, durante reunião do Lide Pernambuco, o detalhamento do investimento de R$ 9,7 bilhões que a companhia realizará no Estado até 2030. O encontro ocorre no Empresarial JCPM.

DUBAI

Um dos principais destinos turísticos do mundo, Dubai é tema do meu artigo de hoje na página de opinião. Trago detalhes das minhas três viagens ao emirado, famoso pelo seu luxo, pelos seus prédios fantásticos.

PERNAMBUCO

A superintendente do SESI Pernambuco, Claudia Cartaxo, comemora a conquista de três estudantes da instituição, únicos representantes do Estado classificados para o The Microsoft Office Specialist World Championship. Os jovens embarcam no fim do mês para a Califórnia, onde disputarão a competição mundial.

ANIVERSÁRIO

Alceu Valença lotou a Rua Prudente de Moraes, em Olinda, para celebrar seus 80 anos. O público pôde ver a apresentação do cantor, que estava na varanda da sua casa, das suas músicas mais conhecidas. Dentro da casa, recepcionou amigos com direito à panelada do chef César Santos.

VINTE ANOS

A Orquestra Criança Cidadã celebra seus 20 anos com dois concertos nos dias 24 e 25, no Teatro Santa Isabel. A programação reunirá, no mesmo palco, as três formações do projeto: Infantil, Infantojuvenil e Sinfônica Jovem, em uma apresentação que marca duas décadas de transformação social por meio da música.

ALERTA

O Brasil caiu sete posições no Ranking Mundial de Competitividade 2026, do IMD em parceria com a Fundação Dom Cabral, e agora ocupa o 65º lugar entre 70 países. O recuo foi registrado em todos os quatro pilares analisados pelo estudo: desempenho econômico, eficiência governamental, eficiência empresarial e infraestrutura.