Os três meses da onda dos patinetes no Recife
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Já se passaram três meses desde o lançamento dos patinetes elétricos na nossa cidade, o que, convenhamos, não foi apenas positivo. A JET, responsável pelo serviço, informa que já foram realizadas mais de 105 mil viagens e que há mais de 26 mil usuários cadastrados. Em contrapartida, também se multiplicaram os casos de vandalismo, furtos de baterias, equipamentos abandonados em canais e calçadas, além de relatos de uso imprudente e acidentes.
ALOHA
A diplomata May Baptista está deixando o consulado dos Estados Unidos, depois de três anos, para cumprir nova missão do seu país. Num gesto da maior simpatia, tem enviado mensagem de despedida aos amigos. Usa a palavra “aloha”, do Havaí, de onde ela é originária, que quer dizer adeus. Junta uma das famosas bonequinhas da sorte de Gravatá.
PAUSAMAR
Christiana Rocha reúne 30 colunáveis recifenses neste final de semana no Pontal do Carneiros, para o projeto “Pausamar”, que vai oferecer uma experiência que vai além da hospedagem, unindo bem-estar, cultura e gastronomia, numa intensa programação de eventos.
CRAQUE
Erling Haaland, o craque da seleção norueguesa, fala algumas palavras de português. Aprendeu com o seu empresário, que é brasileiro.
INVESTIMENTO
O CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, apresenta, hoje, durante reunião do Lide Pernambuco, o detalhamento do investimento de R$ 9,7 bilhões que a companhia realizará no Estado até 2030. O encontro ocorre no Empresarial JCPM.
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DUBAI
Um dos principais destinos turísticos do mundo, Dubai é tema do meu artigo de hoje na página de opinião. Trago detalhes das minhas três viagens ao emirado, famoso pelo seu luxo, pelos seus prédios fantásticos.
PERNAMBUCO
A superintendente do SESI Pernambuco, Claudia Cartaxo, comemora a conquista de três estudantes da instituição, únicos representantes do Estado classificados para o The Microsoft Office Specialist World Championship. Os jovens embarcam no fim do mês para a Califórnia, onde disputarão a competição mundial.
ANIVERSÁRIO
Alceu Valença lotou a Rua Prudente de Moraes, em Olinda, para celebrar seus 80 anos. O público pôde ver a apresentação do cantor, que estava na varanda da sua casa, das suas músicas mais conhecidas. Dentro da casa, recepcionou amigos com direito à panelada do chef César Santos.
VINTE ANOS
A Orquestra Criança Cidadã celebra seus 20 anos com dois concertos nos dias 24 e 25, no Teatro Santa Isabel. A programação reunirá, no mesmo palco, as três formações do projeto: Infantil, Infantojuvenil e Sinfônica Jovem, em uma apresentação que marca duas décadas de transformação social por meio da música.
ALERTA
O Brasil caiu sete posições no Ranking Mundial de Competitividade 2026, do IMD em parceria com a Fundação Dom Cabral, e agora ocupa o 65º lugar entre 70 países. O recuo foi registrado em todos os quatro pilares analisados pelo estudo: desempenho econômico, eficiência governamental, eficiência empresarial e infraestrutura.