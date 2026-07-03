Os 32 anos do real como a moeda oficial do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A moeda real chegou aos 32 anos de circulação, mas a história começou bem antes de chegar aos bolsos em julho de 1994. Sob o trauma de planos fracassados como o confisco da era Collor, a moeda enfrentou uma verdadeira maratona no Congresso. Para vencer a desconfiança da oposição, que temia arrocho salarial e viés eleitoral, o governo teve de superar a falta de quórum e 286 emendas. Mais que um feito técnico, o fim da inflação crônica dependeu de uma complexa costura política.

Na posse da nova diretoria da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, ontem, os superintendentes Josenildo Sá, e Isabela Coutinho, com os superintendentes do Hospital de Câncer de Pernambuco Sidney Neves e André Meira - Widio Joffre/Divulgação

LANÇAMENTO

Em evento dos mais prestigiados, no Rio de Janeiro, Joaquim Falcão, da Academia Brasileira de Letras, lançou ontem, no Rio de Janeiro, seu novo livro "A Oligarquia dos Poderes e a Crise da Democracia". Carioca com fortes ligações com Pernambuco, ele deve vir fazer noite de autógrafos, na Academia Pernambucana de Letras.

TREINADOR

O técnico Márcio Goiana tinha encerrado sua carreira como técnico e aceitou o convite para ser auxiliar técnico no Sport. Acabou sendo efetivado, com o salário passando de R$ 18 mil para R$ 100 mil quando não conseguiu ter sucesso e foi demitido, junto com o auxiliar técnico Edson Miolo, que veio do Náutico. E não poderá voltar a ser auxiliar técnico, pois o novo treinador, Gilmar Dal Pozzo trouxe o auxiliar Emerson Nunes.

CINEMA

Neste mês, vários filmes de sucesso chegam aos cinemas do Recife: "A Odisséia", "Homem-Aranha: Um Novo Dia", "Moana - Live Action".

Lan Heping, cônsul da China em Pernambuco, e o marido Shen-Cong, em evento no Mar Hotel - Fernando Machado/Divulgação

MODA

A Chanel acaba de incorporar um dos nomes mais tradicionais da moda francesa. A grife anunciou a aquisição da histórica Charvet, referência em camisaria de luxo masculina há quase dois séculos. O negócio inclui a famosa loja da Place Vendôme, em Paris.

NO VATICANO

O Vaticano confirmou a excomunhão de seis bispos ligados à Fraternidade São Pio X, depois que o grupo ordenou novos bispos sem autorização do papa Leão XIV. Agora, oficializa o rompimento com o movimento tradicionalista, que deixa de estar em comunhão com Roma.

Ricardo Essinger e Helena Chaves, em evento na Fiepe - Jailton Jr./JC Imagem

M O V I M E N T O

• BOM DIA: "Quando somos bons para os outros, somos melhores para nós mesmos."(Benjamin Franklin)

• NOSSO COMPANHEIRO Igor Maciel comemorou o Dia do Canadá na embaixada do país em Brasília.

• MÁRCIA Casanova ganhou uma festa surpresa para celebrar nova idade, no IL Tavolo, organizada pelo marido Fábio. Teve animação por Guga Farra.

• A MINISTRA da Cultura, Margareth Menezes, recebe hoje o título de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal do Ceará.

• MUITO LAMENTADO o falecimento de Marlene Uchôa, aos 88 anos.

• A FINLÂNDIA, 150 ANOS após adotar a tecnologia encerrou as chamadas por telefone fixo.

ANIVERSARIANTES:

Agostinho Gomes, Alvarito Ferreira da Costa, Dayse Nogueira, Frederico Leal, Joel da Harpa, Ladjane Conolly Gomes, Marcos Arraes, Maria do Loreto Wanderley, Renato Lerner, Ricardo Aguiar, Romero Rafael e Silvana Victor.



