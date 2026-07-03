Os 32 anos do real como a moeda oficial do Brasil
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A moeda real chegou aos 32 anos de circulação, mas a história começou bem antes de chegar aos bolsos em julho de 1994. Sob o trauma de planos fracassados como o confisco da era Collor, a moeda enfrentou uma verdadeira maratona no Congresso. Para vencer a desconfiança da oposição, que temia arrocho salarial e viés eleitoral, o governo teve de superar a falta de quórum e 286 emendas. Mais que um feito técnico, o fim da inflação crônica dependeu de uma complexa costura política.
LANÇAMENTO
Em evento dos mais prestigiados, no Rio de Janeiro, Joaquim Falcão, da Academia Brasileira de Letras, lançou ontem, no Rio de Janeiro, seu novo livro "A Oligarquia dos Poderes e a Crise da Democracia". Carioca com fortes ligações com Pernambuco, ele deve vir fazer noite de autógrafos, na Academia Pernambucana de Letras.
TREINADOR
O técnico Márcio Goiana tinha encerrado sua carreira como técnico e aceitou o convite para ser auxiliar técnico no Sport. Acabou sendo efetivado, com o salário passando de R$ 18 mil para R$ 100 mil quando não conseguiu ter sucesso e foi demitido, junto com o auxiliar técnico Edson Miolo, que veio do Náutico. E não poderá voltar a ser auxiliar técnico, pois o novo treinador, Gilmar Dal Pozzo trouxe o auxiliar Emerson Nunes.
CINEMA
Neste mês, vários filmes de sucesso chegam aos cinemas do Recife: "A Odisséia", "Homem-Aranha: Um Novo Dia", "Moana - Live Action".
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MODA
A Chanel acaba de incorporar um dos nomes mais tradicionais da moda francesa. A grife anunciou a aquisição da histórica Charvet, referência em camisaria de luxo masculina há quase dois séculos. O negócio inclui a famosa loja da Place Vendôme, em Paris.
NO VATICANO
O Vaticano confirmou a excomunhão de seis bispos ligados à Fraternidade São Pio X, depois que o grupo ordenou novos bispos sem autorização do papa Leão XIV. Agora, oficializa o rompimento com o movimento tradicionalista, que deixa de estar em comunhão com Roma.
M O V I M E N T O
• BOM DIA: "Quando somos bons para os outros, somos melhores para nós mesmos."(Benjamin Franklin)
• NOSSO COMPANHEIRO Igor Maciel comemorou o Dia do Canadá na embaixada do país em Brasília.
• MÁRCIA Casanova ganhou uma festa surpresa para celebrar nova idade, no IL Tavolo, organizada pelo marido Fábio. Teve animação por Guga Farra.
• A MINISTRA da Cultura, Margareth Menezes, recebe hoje o título de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal do Ceará.
• MUITO LAMENTADO o falecimento de Marlene Uchôa, aos 88 anos.
• A FINLÂNDIA, 150 ANOS após adotar a tecnologia encerrou as chamadas por telefone fixo.
ANIVERSARIANTES:
Agostinho Gomes, Alvarito Ferreira da Costa, Dayse Nogueira, Frederico Leal, Joel da Harpa, Ladjane Conolly Gomes, Marcos Arraes, Maria do Loreto Wanderley, Renato Lerner, Ricardo Aguiar, Romero Rafael e Silvana Victor.