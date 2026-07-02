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João Alberto | Notícia

Museu em Olinda reabre depois de 10 anos fechado

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Por João Alberto Publicado em 02/07/2026 às 0:00
Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC), em Olinda, foi reaberto após mais de 10 anos fechado
Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC), em Olinda, foi reaberto após mais de 10 anos fechado - Silla Cadengue/Fundarpe

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A governadora Raquel Lyra inaugurou uma obra da maior importância para nossa cultura, o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, que reabre depois de 10 anos fechado nos 60 anos de fundação. O espaço passou, por exemplo, por restauração estrutural, implantação de elevador e plataforma de acessibilidade, modernização dos sistemas elétrico, hidráulico e de climatização, nova iluminação expográfica e requalificação paisagística. O museu reúne um acervo com mais de quatro mil obras e documentos, com nomes fundamentais da arte brasileira.

Arquivo Pessoal
Os deputados Doriel Barros, João Paulo e Izaias Régis, no plenário da Assembleia Legislativa - Arquivo Pessoal

MIRAGE

Carol, Luis Guilherme e Maria Pontes recebem convidados esta noite para jantar, assinalando o relançamento do restaurante “Mirage”, no Atlante Plaza, totalmente reformado e com novo cardápio, assinado pelos chefes Edgar Costa e César Santos.

MEDICINA

Neuton Dornelas, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, vem ao Recife, hoje, abrir o EndoRecife, no Mar Hotel. Evento é comandado por Erik Trovão, presidente da regional de Pernambuco da instituição.

Arquivo Pessoal
O médico pernambucano Luiz Antunes e os filhos Luizinho, Anne e Vladimir, no Estádio NGR Stadium de Houston, na vitória do Brasil para o Japão - Arquivo Pessoal

DIVERGÊNCIA

A Federação União Progressista está longe de justificar o nome. O que não falta é desunião entre os presidentes Antônio Rueda, do União Brasil, e Ciro Nogueira, do Progressistas. A escolha do candidato a senador em Pernambuco é apenas um dos casos.

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REFORMA

Será dos arquitetos Felipe Valadares e Liesid Neto, o projeto do novo Armazém 11, que vai reunir mesmo espaço, o Centro de Artesanato de Pernambuco, a Loja de Moda Autoral de Pernambuco, a loja de Bebidas de Pernambuco, uma editora local e uma cafeteria.

ALCEU

Números sobre a obra de Alceu Valença, que acaba de chegar aos 80 anos: possui 316 obras musicais e 839 gravações cadastradas. “Anunciação”, ocupa um lugar especial em sua trajetória: além de ser a música mais tocada de seu repertório nos últimos cinco anos, também é a mais regravada, com 109 fonogramas cadastrados.

NO SBT

A TV Jornal/SBT mostra hoje, às 16h, o jogo da Espanha, uma das favoritas a conquistar o título, contra a Áustria, pela Copa do Mundo.

Arquivo Pessoal
A pernambucana Andréa Campos, mestre e doutora em Direito Civil, que atua como pesquisadora na Universidade de Paris - Arquivo Pessoal

UNIFORME

Na partida contra a Noruega, domingo, às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a seleção brasileira utilizará a sua combinação tradicional: camisa amarela, calção azul e meias brancas.

EXPECTATIVA

De olho na expansão da frota e no fortalecimento de suas operações, a Azul vai abrir cerca de 220 vagas para pilotos nos próximos meses. A iniciativa reforça o plano de crescimento da companhia.

BRASIL

No clima da Copa do Mundo, muitos nomes da sociedade pernambucana apostam em peças nas cores do Brasil, umas de formas discretas: usando peças usuais nas cores da bandeira, lenços, camisas básicas com algum detalhe que remete ao Brasil; outras de forma marcante, com paetês. E, claro, o uniforme da seleção sempre sendo destaque.

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