Museu em Olinda reabre depois de 10 anos fechado
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A governadora Raquel Lyra inaugurou uma obra da maior importância para nossa cultura, o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, que reabre depois de 10 anos fechado nos 60 anos de fundação. O espaço passou, por exemplo, por restauração estrutural, implantação de elevador e plataforma de acessibilidade, modernização dos sistemas elétrico, hidráulico e de climatização, nova iluminação expográfica e requalificação paisagística. O museu reúne um acervo com mais de quatro mil obras e documentos, com nomes fundamentais da arte brasileira.
MIRAGE
Carol, Luis Guilherme e Maria Pontes recebem convidados esta noite para jantar, assinalando o relançamento do restaurante “Mirage”, no Atlante Plaza, totalmente reformado e com novo cardápio, assinado pelos chefes Edgar Costa e César Santos.
MEDICINA
Neuton Dornelas, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, vem ao Recife, hoje, abrir o EndoRecife, no Mar Hotel. Evento é comandado por Erik Trovão, presidente da regional de Pernambuco da instituição.
DIVERGÊNCIA
A Federação União Progressista está longe de justificar o nome. O que não falta é desunião entre os presidentes Antônio Rueda, do União Brasil, e Ciro Nogueira, do Progressistas. A escolha do candidato a senador em Pernambuco é apenas um dos casos.
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REFORMA
Será dos arquitetos Felipe Valadares e Liesid Neto, o projeto do novo Armazém 11, que vai reunir mesmo espaço, o Centro de Artesanato de Pernambuco, a Loja de Moda Autoral de Pernambuco, a loja de Bebidas de Pernambuco, uma editora local e uma cafeteria.
ALCEU
Números sobre a obra de Alceu Valença, que acaba de chegar aos 80 anos: possui 316 obras musicais e 839 gravações cadastradas. “Anunciação”, ocupa um lugar especial em sua trajetória: além de ser a música mais tocada de seu repertório nos últimos cinco anos, também é a mais regravada, com 109 fonogramas cadastrados.
NO SBT
A TV Jornal/SBT mostra hoje, às 16h, o jogo da Espanha, uma das favoritas a conquistar o título, contra a Áustria, pela Copa do Mundo.
UNIFORME
Na partida contra a Noruega, domingo, às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a seleção brasileira utilizará a sua combinação tradicional: camisa amarela, calção azul e meias brancas.
EXPECTATIVA
De olho na expansão da frota e no fortalecimento de suas operações, a Azul vai abrir cerca de 220 vagas para pilotos nos próximos meses. A iniciativa reforça o plano de crescimento da companhia.
BRASIL
No clima da Copa do Mundo, muitos nomes da sociedade pernambucana apostam em peças nas cores do Brasil, umas de formas discretas: usando peças usuais nas cores da bandeira, lenços, camisas básicas com algum detalhe que remete ao Brasil; outras de forma marcante, com paetês. E, claro, o uniforme da seleção sempre sendo destaque.