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Fenearte 2026 terá desfiles de moda dedicados à cultura do couro

As apresentações vão acontecer nos dois sábados em que ocorrem a feira, dias 11 e 18 de julho, no Mezanino do Centro de Convenções

Por Julliana Brito Publicado em 02/07/2026 às 11:39
Ao todo, serão nove desfiles nos dias 11 e 18 de julho
Ao todo, serão nove desfiles nos dias 11 e 18 de julho - Divulgação/Fenearte

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Os amantes de moda e artesanato têm dois dias de encontro marcado na Fenearte. Isso porque, nos dias 11 e 18 de julho, a feira será palco do Desfile de Moda Fenearte 2026, com nove apresentações assinadas por estilistas, marcas, designers e coletivos pernambucanos.

Como já é tradição, a programação de moda segue a linha inspiradora do tema da feira deste ano, “Seleiros de Pernambuco – Ofício que Transforma”. Por isso, a “Civilização do Couro” será homenageada pela Loja de Moda Autoral de Pernambuco, com forte presença do material na programação desta edição. Um dos destaques é que as marcas integrantes da política pública desenvolveram peças exclusivas especialmente para o desfile.

Em 2025, com o tema a "A Feira das Feiras", o espaço Moda Fenearte celebrou a memória e a criatividade das tradicionais feiras livres do Agreste pernambucano. 

Divulgação/Fenearte
A programação de moda segue a inspiração do tema da feira deste ano, "Seleiros de Pernambuco – Ofício que Transforma" - Divulgação/Fenearte

DESFILES

 

No dia 11 de julho, a Timóteo apresenta a coleção “Meu Corpo Não Está à Venda”, que utiliza resíduos têxteis para propor uma reflexão crítica sobre a lógica de esgotamento dos corpos e da natureza.

Na mesma data, o desfile Moda Periférica reunirá sete estilistas de diferentes comunidades da Região Metropolitana do Recife, levando às passarelas os olhares e a criatividade das periferias. Participam Belki, Jailson G-Black (Nordestreet), Luccry (Off Label), Martha Hellen (Docontrart), Nilza Lima (Verdin), Odara (Lab Fico Odara) e Thárcila Rebeca (By Névoa).

Em seguida, a Armura apresenta uma coleção assinada pelo artista Bisoro, que ressignifica a silhueta convencional por meio de drapeados em couro sintético, criando um novo corpo de combate e proteção. Convidado especial desta edição, Melk Zda leva à passarela “Retrospecto”, sua primeira coletânea comemorativa pelos 20 anos de trajetória do estilista pernambucano.

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Roberta Braga Shaya/Reprodução/Instagram/Meklzda
Peças do último desfile de Melk Zda no DFB festival - Roberta Braga Shaya/Reprodução/Instagram/Meklzda

A programação do dia 18 de julho começa com a terceira edição do Desafio MAPE, concurso que coloca em evidência 15 estudantes de cursos de moda e design de instituições pernambucanas. Os finalistas disputarão premiações com looks inéditos inspirados na materialidade do couro e em todo o seu universo, incentivando a produção de moda autoral em Pernambuco.

Ainda no mesmo dia, a Moda Fenearte receberá trabalhos de artesãs de diversas regiões do Estado, em um desfile coletivo promovido pela Secretaria da Mulher de Pernambuco, reforçando o protagonismo feminino na criação artesanal de moda. Na sequência, o público acompanhará a apresentação do sapateiro Jailson Marcos, potiguar radicado no Recife e reconhecido como um dos principais nomes na produção de sandálias de couro.

Reprodução/instagram
O sapateiro Jailson Marcos é referência no segmento - Reprodução/instagram

Encerrando a programação, o Fenearte Inspira apresenta o fashion show “Dar no Couro” — expressão que remete à energia e à capacidade de realizar. Idealizado pelo editor de moda Nestor Mádenes, o desfile propõe uma conexão entre o couro e o streetwear, criando imagens que dialogam com a modernidade e o futuro.

Neste ano, a 26ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato será de 08 a 19 de julho.

Programação – Moda Fenearte 2026

  • 11 de julho
    16h – MAPE
    17h – Timóteo
    18h – Moda Periférica - com Belki, Jailson G-Black (Nordestreet), Luccry (Off Label), Martha Hellen (Docontrart), Nilza Lima (Verdin), Odara (Lab Fico Odara), Thárcila Rebeca (By Névoa)
    19h – Armura
    20h – Melk Zda

 

  • 18 de julho
    16h – 3º Desafio MAPE
    17h – Secretaria da Mulher de Pernambuco
    18h – Jailson Marcos
    19h – Fenearte Inspira


Serviço - 26ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato

  • Quando: 08 a 19 de julho de 2026
  • Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)
  • Horários:
    Segunda a sexta-feira — 14h às 22h
    Sábado e domingo — 10h às 22h
  • Ingressos:
    Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)
    Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

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