Fenearte 2026 terá desfiles de moda dedicados à cultura do couro

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As apresentações vão acontecer nos dois sábados em que ocorrem a feira, dias 11 e 18 de julho, no Mezanino do Centro de Convenções

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Os amantes de moda e artesanato têm dois dias de encontro marcado na Fenearte. Isso porque, nos dias 11 e 18 de julho, a feira será palco do Desfile de Moda Fenearte 2026, com nove apresentações assinadas por estilistas, marcas, designers e coletivos pernambucanos.

Como já é tradição, a programação de moda segue a linha inspiradora do tema da feira deste ano, “Seleiros de Pernambuco – Ofício que Transforma”. Por isso, a “Civilização do Couro” será homenageada pela Loja de Moda Autoral de Pernambuco, com forte presença do material na programação desta edição. Um dos destaques é que as marcas integrantes da política pública desenvolveram peças exclusivas especialmente para o desfile.

Em 2025, com o tema a "A Feira das Feiras", o espaço Moda Fenearte celebrou a memória e a criatividade das tradicionais feiras livres do Agreste pernambucano.

A programação de moda segue a inspiração do tema da feira deste ano, "Seleiros de Pernambuco – Ofício que Transforma" - Divulgação/Fenearte

DESFILES

No dia 11 de julho, a Timóteo apresenta a coleção “Meu Corpo Não Está à Venda”, que utiliza resíduos têxteis para propor uma reflexão crítica sobre a lógica de esgotamento dos corpos e da natureza.

Na mesma data, o desfile Moda Periférica reunirá sete estilistas de diferentes comunidades da Região Metropolitana do Recife, levando às passarelas os olhares e a criatividade das periferias. Participam Belki, Jailson G-Black (Nordestreet), Luccry (Off Label), Martha Hellen (Docontrart), Nilza Lima (Verdin), Odara (Lab Fico Odara) e Thárcila Rebeca (By Névoa).

Em seguida, a Armura apresenta uma coleção assinada pelo artista Bisoro, que ressignifica a silhueta convencional por meio de drapeados em couro sintético, criando um novo corpo de combate e proteção. Convidado especial desta edição, Melk Zda leva à passarela “Retrospecto”, sua primeira coletânea comemorativa pelos 20 anos de trajetória do estilista pernambucano.

Peças do último desfile de Melk Zda no DFB festival - Roberta Braga Shaya/Reprodução/Instagram/Meklzda

A programação do dia 18 de julho começa com a terceira edição do Desafio MAPE, concurso que coloca em evidência 15 estudantes de cursos de moda e design de instituições pernambucanas. Os finalistas disputarão premiações com looks inéditos inspirados na materialidade do couro e em todo o seu universo, incentivando a produção de moda autoral em Pernambuco.

Ainda no mesmo dia, a Moda Fenearte receberá trabalhos de artesãs de diversas regiões do Estado, em um desfile coletivo promovido pela Secretaria da Mulher de Pernambuco, reforçando o protagonismo feminino na criação artesanal de moda. Na sequência, o público acompanhará a apresentação do sapateiro Jailson Marcos, potiguar radicado no Recife e reconhecido como um dos principais nomes na produção de sandálias de couro.

O sapateiro Jailson Marcos é referência no segmento - Reprodução/instagram

Encerrando a programação, o Fenearte Inspira apresenta o fashion show “Dar no Couro” — expressão que remete à energia e à capacidade de realizar. Idealizado pelo editor de moda Nestor Mádenes, o desfile propõe uma conexão entre o couro e o streetwear, criando imagens que dialogam com a modernidade e o futuro.

Neste ano, a 26ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato será de 08 a 19 de julho.

Programação – Moda Fenearte 2026

11 de julho

16h – MAPE

17h – Timóteo

18h – Moda Periférica - com Belki, Jailson G-Black (Nordestreet), Luccry (Off Label), Martha Hellen (Docontrart), Nilza Lima (Verdin), Odara (Lab Fico Odara), Thárcila Rebeca (By Névoa)

19h – Armura

20h – Melk Zda

18 de julho

16h – 3º Desafio MAPE

17h – Secretaria da Mulher de Pernambuco

18h – Jailson Marcos

19h – Fenearte Inspira



Serviço - 26ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato