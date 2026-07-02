A força de Galvão Bueno nas transmissões do SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Depois de alcançar pico superior a 14 pontos na transmissão da vitória do Brasil sobre a Escócia, Galvão Bueno voltou a impulsionar a audiência do SBT. Na classificação da Seleção Brasileira sobre o Japão, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, a emissora registrou média prévia de 8,5 pontos e pico de 12,7 na Grande São Paulo. Os números reforçam a força do narrador, cuja voz continua sendo uma das preferidas do público em grandes eventos esportivos e um dos principais ativos do SBT na cobertura do Mundial. Em Pernambuco, as transmissões pela TV Jornal também têm conseguido excelente audiência.

PARABÉNS

Grande nome da gastronomia recifense e figura de muitos amigos, Julião Konrad comemora idade nova hoje, em almoço com a família, no Spettus Premium.

EM LONDRES

A economista e professora pernambucana Ana Cláudia Arruda Laprovitera, conselheira do Conselho Federal de Economia, estará até o final do mês como pesquisadora visitante na “School of Economics and Political Science”, de Londres.

VINHOS PREMIUM

A GMG Premiere lança o “Privilegium”, clube de vinhos premium do complexo “Vin Club Premiere”, em Gravatá, que vai unir vinícola, haras e residenciais de luxo. Será durante almoço hoje, na Adega do Futuro. O evento terá a presença do enólogo português Paulo Laureano, responsável pela coordenação do projeto.

ADIADO

A concessão do Título de Cidadão do Recife ao ator Wagner Moura continua dividindo opiniões na Câmara. A proposta, reapresentada pelo vereador Carlos Muniz, teve a votação adiada após um pedido de vistas do vereador Eduardo Moura, que voltou a criticar a homenagem. O projeto já foi rejeitado em abril por não alcançar o número mínimo de votos.

PARTIDO

O Partido Social Democrático, da governadora Raquel Lyra, chegou, ontem, à marca de 80 prefeituras em Pernambuco, consolidando a liderança no Estado. Em nível nacional, tem, em média, 887 prefeituras, também no topo do ranking.

NO SENADO

A polêmica em torno do senador e ex-jogador Romário voltou à tona. Em discurso no Senado, reafirmou que votará pelo fim da escala 6x1.

DE FORA

Mesmo com 48 participantes, ficaram de fora da Copa do Mundo seleções importantes como Itália, Dinamarca, Rússia, Chile, Nigéria, Peru, Camarões e Polônia.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você mais quer." (Abraham Lincoln)

CAMILA Coutinho volta a apostar no tom de castanho-escuro nos cabelos.

O PROGRAMA “Conversa com Bial”, na Globo, volta na terça-feira e será gravado no Copacabana Palace.

APÓS longo período recluso, em razão dos transplantes que fez, Faustão fez aparição nas redes sociais, ao lado do genro Julinho Casares, enquanto assistia ao jogo do Brasil.

O CANTOR Mano Walter e a modelo Débora Silva anunciaram o nascimento do terceiro filho, Francisco. Já são pais de José e Maria Clara.

BRUNO Garret lança hoje seu segundo livro, "O retesar da sobrancelha e outros feedbacks", no Furdunço Café e Cultura, na Tamarineira.

ANIVERSARIANTES

Artur Cunha, Danilo Pedrosa, Edilson Silva, Eduardo Albuquerque, Flávio Arruda, Grácia Bártholo, Inácio de Barros Melo Neto, Juliana Rocha, Julião Konrad, Larissa Coelho, Marcos Esteves e Turíbio Santos.