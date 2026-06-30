Muita emoção na vitória do Brasil para o Japão
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A vitória do Brasil, diante do Japão ontem, foi um teste para o coração dos brasileiros. Houve muita emoção, a começar da derrota no primeiro tempo, ao empate e a vitória no final do jogo. Com direito a um absurdo do juiz italiano que deu mais cinco minutos do que estava previsto de prorrogação. Foi um momento de muita festa em todos os pontos do grande Recife, onde se reuniram os torcedores brasileiros. E a certeza de uma nova grande festa domingo, às 17h, em Nova York/Nova Jersey, quando vai enfrentar a vencedora de Noruega e Costa do Marfim, que jogam hoje, às 14h.
CIDADANIA
O deputado Eduardo Bismarck protocolou ontem na Câmara dos Deputados um projeto de resolução que propõe a concessão do título de Cidadão Honorário do Brasil ao técnico Carlo Ancelotti.
É VINI
Vinícius Júnior entrou para a história da Copa do Mundo de 2026 ao se tornar o primeiro jogador a conquistar o prêmio de Melhor em Campo em três partidas consecutivas na mesma edição do torneio.
TELEVISORES
Em função dos jogos da Copa do Mundo, as vendas de Smart TVs cresceram 117% na comparação com o mesmo período do ano passado.
NA TIMES SQUARE
Um casal amigo da coluna que está em Nova York ficou surpreso ao ver num dos telões da Times Square, que mostram propagandas, especialmente de bets, imagens dos bonecos de Olinda do narrador Galvão Bueno e do craque Vinicius Júnior.
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FRACASSO
Joachim Klement, economista e estrategista financeiro alemão, conhecido como o "guru das Copas", ele ganhou fama internacional após usar um modelo matemático que acertou com exatidão os campeões de todas as Copas do Mundo desde 2014, errou feio ao afirmar que o Japão iria eliminar o Brasil.
O GOLEIRO
Suzuki, goleiro do Japão, que teve uma grande atuação na Copa do Mundo, mas não conseguiu evitar a derrota para o Brasil, nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, filho de pai americano e mãe japonesa e mudou-se para o Japão ainda criança. Joga no Parma, time da primeira divisão do futebol italiano.
M O V I M E N T O
• BOM DIA: "Fazer jornalismo é contar boas histórias. É muito ruim escrever um texto asséptico, inodoro, que o cara quando vai ler não tem emoção. Eu procuro escrever com emoção." (Fernando Castilho)
•RUI Silva na reta final de mais um Tio Armênio e quadragésimo terceiro restaurante da rede. Será no Shopping São Luís, no Maranhão.
•JOSÉ Carlos e Tânia Fontaine celebram conclusão do curso de engenharia da computação, pela UFPE, do filho Henrique.
•SERÁ menino o filho que Sabrina Sato e Nicolas Prattes esperam.
•DUDA Beat e Thomás Aquino foram alguns pernambucanos presentes no Arraiá da Anitta, no Rio.
•O BOTICÁRIO lançou a primeira linha de skincare do Brasil voltada ao chamado "rosto derretido", com produtos para firmeza da pele após emagrecimento rápido.
ANIVERSARIANTES
Ana Lúcia Leal, Antônio Batista, Carla Konrad, Clara Angélica, Dom José Cardoso Sobrinho, João David de Souza Filho, Jorge Tasso de Souza Filho, Maria Amélia Almeida, Mônica Urquiza, Paulo Azul, Pedro Moura e Raquel Salazar.