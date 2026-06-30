Muita emoção na vitória do Brasil para o Japão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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A vitória do Brasil, diante do Japão ontem, foi um teste para o coração dos brasileiros. Houve muita emoção, a começar da derrota no primeiro tempo, ao empate e a vitória no final do jogo. Com direito a um absurdo do juiz italiano que deu mais cinco minutos do que estava previsto de prorrogação. Foi um momento de muita festa em todos os pontos do grande Recife, onde se reuniram os torcedores brasileiros. E a certeza de uma nova grande festa domingo, às 17h, em Nova York/Nova Jersey, quando vai enfrentar a vencedora de Noruega e Costa do Marfim, que jogam hoje, às 14h.

Eduarda Costa, Ulysses Pernambucano e a filha Mel no Estádio de Houston, conferindo a vitória do Brasil para o Japão ontem - Arquivo Pessoal

CIDADANIA

O deputado Eduardo Bismarck protocolou ontem na Câmara dos Deputados um projeto de resolução que propõe a concessão do título de Cidadão Honorário do Brasil ao técnico Carlo Ancelotti.

É VINI

Vinícius Júnior entrou para a história da Copa do Mundo de 2026 ao se tornar o primeiro jogador a conquistar o prêmio de Melhor em Campo em três partidas consecutivas na mesma edição do torneio.

TELEVISORES

Em função dos jogos da Copa do Mundo, as vendas de Smart TVs cresceram 117% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Thaila Ayala e o pernambucano Renato Góes na torcida brasileira - Arquivo Pessoal

NA TIMES SQUARE

Um casal amigo da coluna que está em Nova York ficou surpreso ao ver num dos telões da Times Square, que mostram propagandas, especialmente de bets, imagens dos bonecos de Olinda do narrador Galvão Bueno e do craque Vinicius Júnior.

FRACASSO

Joachim Klement, economista e estrategista financeiro alemão, conhecido como o "guru das Copas", ele ganhou fama internacional após usar um modelo matemático que acertou com exatidão os campeões de todas as Copas do Mundo desde 2014, errou feio ao afirmar que o Japão iria eliminar o Brasil.

O GOLEIRO

Suzuki, goleiro do Japão, que teve uma grande atuação na Copa do Mundo, mas não conseguiu evitar a derrota para o Brasil, nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, filho de pai americano e mãe japonesa e mudou-se para o Japão ainda criança. Joga no Parma, time da primeira divisão do futebol italiano.

O deputado Álvaro Porto e o filho Gabriel Porto, mostram suas qualidades de músicos, na comemoração da vitória de ontem - Peu Ricardo/Divulgação

M O V I M E N T O

• BOM DIA: "Fazer jornalismo é contar boas histórias. É muito ruim escrever um texto asséptico, inodoro, que o cara quando vai ler não tem emoção. Eu procuro escrever com emoção." (Fernando Castilho)

•RUI Silva na reta final de mais um Tio Armênio e quadragésimo terceiro restaurante da rede. Será no Shopping São Luís, no Maranhão.

•JOSÉ Carlos e Tânia Fontaine celebram conclusão do curso de engenharia da computação, pela UFPE, do filho Henrique.

•SERÁ menino o filho que Sabrina Sato e Nicolas Prattes esperam.

•DUDA Beat e Thomás Aquino foram alguns pernambucanos presentes no Arraiá da Anitta, no Rio.

•O BOTICÁRIO lançou a primeira linha de skincare do Brasil voltada ao chamado "rosto derretido", com produtos para firmeza da pele após emagrecimento rápido.

ANIVERSARIANTES

Ana Lúcia Leal, Antônio Batista, Carla Konrad, Clara Angélica, Dom José Cardoso Sobrinho, João David de Souza Filho, Jorge Tasso de Souza Filho, Maria Amélia Almeida, Mônica Urquiza, Paulo Azul, Pedro Moura e Raquel Salazar.



