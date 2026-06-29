Sucesso de Ana Castela em ações fora da música

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Ana Castela vem ampliando sua atuação para além da música. Depois de participar da novela “Coração Acelerado”, assume papel de destaque em “Onde Está a Boiadeira?”, novela vertical do Globoplay especialmente para exibição em celulares. Interpreta uma versão de si mesma em uma trama marcada por suspense, mistério e reviravoltas. A história tem início durante uma viagem ao lado do namorado, mas um acontecimento inesperado muda completamente o rumo dos acontecimentos. Ana desaparece e acaba sendo sequestrada por uma fã obsessiva, personagem vivida por Duda Batsow.

Adênio Vilela e Dandarah Cavalcanti, em clima de Copa do Mundo - Sheila Wanderley/Divulgação

MAGISTRADA

A nova desembargadora de Pernambuco Virgínia Gondim Dantas formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba, com especialização lato sensu em Direito Público e Privado pela Universidade Federal de Pernambuco.

AIRBNB

O tema já tem sido abordado em alguns condomínios: a autorização para que os donos dos imóveis ofereçam locações de curta temporada, como o Airbnb. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a liberação só poderá ser dada com a aprovação de pelos menos dois terços dos condôminos.

FORRÓ

Socorro e José Jorge de Vasconcelos mantêm uma tradição de muitos anos e promovem, na quarta-feira, festa junina em Brasília, com direito a buffet de pratos da época, que vai diretamente do Recife. Já estive em duas delas, são realmente maravilhosas.

Rui e Claudinéia Silva, que estarão na torcida pelo Brasil, no Ruizito - Sheila Wanderley/Divulgação

OURO

A valorização do ouro voltou a ganhar destaque no mercado. Segundo o “World Gold Council”, a demanda mundial pelo metal bateu recorde em valor no primeiro trimestre de 2026, pelas incertezas geopolíticas e pela busca de investidores por ativos considerados mais seguros.

FREVO DO BI

A música que embalou a conquista da Copa do Mundo de 1962 pelo Brasil foi o “Frevo do Bi”, composta por Silvério Pessoa e gravada por Jacson do Pandeiro.

CARUARU

De acordo com a Prefeitura de Caruaru, o período junino reuniu mais de quatro milhões de visitantes e injetou R$ 800 milhões na economia local, um crescimento de 8,5% em relação ao ano passado.

ÁGUA

Muita gente não entende porque o café expresso em alguns lugares é servido junto com um copinho de água com gás. Finalidade é limpar o paladar antes da degustação do café. O que, para alguns especialistas, não funciona; para outros é ótimo.

Julião e Marlene Konrad vão comandar a torcida do Brasil no Spettus Premium - Sheila Wanderley/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “As únicas pessoas que nunca fracassam são as que nunca tentam.” (Ilka Chase)

ANTÔNIO Campos está fazendo pós graduação em Direito Constitucional no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa.

TODOS os restaurantes terão almoço estendido hoje. É que todos os clientes vão ficar para acompanhar o jogo do Brasil contra o Japão.

ANA Dubeux, diretora de redação do Correio Braziliense, que começou sua carreira no Jornal do Commercio, fará palestra no Congresso de Comunicação e Economia do Nordeste, sexta-feira, no Novotel.

O PARQUE Dona Lindu é o espaço que reúne mais torcedores nos jogos do Brasil na Copa do Mundo.

A BR-232 teve grande movimento ontem é que muita gente esticou a semana de São João, em Gravatá e Caruaru.

ANIVERSARIANTES Bruno Macedo, Carlos Sinésio, Fábio Camarotti Ferreira, , Francisco Galvão Neto, Joseli Lacerda, Maciel Melo, Marilourdes Ferraz, Mirella Falcão, Pedro Freire, Pietra Ferreira da Costa, Romero Bivar e Shirley Oliveira Mello Galindo.