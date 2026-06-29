O olhar jurídico de Augusto Quidute

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Advogado de perfil discreto e atuação firme nos bastidores jurídicos, Augusto Quidute ganhou projeção nacional ao participar da série documental "O Testamento: O Segredo de Anita Harley". No centro de uma das disputas sucessórias mais comentadas dos últimos tempos, ele atuou na defesa dos interesses de Anita Harley. Ele se formou em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, em 1993.

O advogado recentemente participou da série O Testamento: O Segredo de Anita Harley - Arquivo Pessoal

Como começou a advogar?

Iniciei meu contato com o Direito no ano de 1990 como estagiário no extinto IPSEP, onde, naquela época, existia um núcleo da PGE. Lá, tive a oportunidade de ter contato com grandes profissionais do Direito, tais como o saudoso Prof. Ricardo Costa Pinto. De lá, passei a integrar a banca do também saudoso José David Gil Rodrigues e, ao lado de Mário Gil e tantos outros, desenvolvi minha predileção pelo Direito Civil. No ano de 2008, montamos nosso escritório com visão mais voltada para processos estratégicos, seguindo nesse caminho até hoje.

Qual foi o caso ou conquista profissional que mais marcou sua trajetória até agora?

Em 33 anos de profissão exclusivamente dedicada a advocacia, muitas foram as causas marcantes, umas simples, outras complexas, que igualmente deixam boas lembranças. Posso citar a advocacia que nosso escritório faz desde o ano de 2008 para Dra. Anita Harley. Seu nome e parte de suas questões jurídicas surgidas após ser acometida por um AVC ficaram conhecidas do público com a série. Mas houve uma Anita empresária e dinâmica muito antes disso. No ano de 2017 conduzimos um grande acordo, encerrando o inventário da sua mãe, D. Helena, com grandes e vantajosos proveitos patrimoniais para D. Anita, fechando um ciclo de 27 anos de uma das maiores sucessões do Brasil e isso não deixa de ser marcante.

Como foi sua participação no caso de Anita Harley?

Por ter temperamento reservado e discreto, fiquei reticente em participar. Depois, conversando com outros profissionais, amigos e parentes próximos de D. Anita, entendemos que os desejos, vontades e pensamentos dela não podiam ficar a mercê de versões ou deturpações. Fui entrevistado, firmei nosso ponto de vista e tentei mostrar um pouco do que vi e vivi com D. Anita e como pensava. O difícil e triste disso tudo é a exposição da vida de uma pessoa tão reservada como ela.

Como foi a repercussão do caso com a série?

Muitos colegas de profissão, fora do meio, conhecidos ou não, me abordam para elogiar a atuação e matar curiosidades sobre os processos relatados no documentário ou sobre o que virá após. Tento sair pela tangente. Em direito de família e sucessões, discrição é palavra de ordem.

O que considera essencial para construir credibilidade na advocacia hoje?

Ter a segurança na causa, o que só domínio técnico lhe confere, manter princípios éticos e de companheirismo com os demais advogados, polidez e respeito com magistrados, MP e serventuários, sem abdicar da defesa firme da causa e dos próprios princípios da advocacia. Cumprindo essa tarefa, o resto vem.

Como é sua experiência liderando?

Prefiro lidar com capital humano a cumprir tarefas burocráticas. Gerir pessoas requer mais sensibilidade e às vezes é mais desafiador. Quando me reúno com estagiários e advogados mais novos para debater teses e petições sempre enxergo um pouco de mim no início da carreira e isso ainda me cativa muito.

Quais valores faz questão de levar para a profissão e para a vida?

O respeito ao próximo, a empatia, humildade, desejo de justiça, manter-se firme e resiliente nas adversidades e ter coragem moral para enfrentar desafios.

Como enxerga o crescimento do networking no meio jurídico e empresarial?

Na advocacia, as mídias sociais trouxeram um grande avanço. Horizontalizar a visibilidade aos advogados, ajudando a difundir e propagar teses, o que torna o direito mais próximo do cidadão. Mas há um limite. E ele se encontra quando do uso excessivo e midiático das redes.

Existe alguma personalidade do Direito ou da vida pública que o inspira?

Winston Churchill.

Fora dos tribunais e reuniões, o que mais gosta de fazer no tempo livre?

Viajar em família e com amigos.

Entre audiências, estratégias e decisões, Augusto Quidute destaca um aprendizado que vai além do Direito: a gestão de pessoas - Arquivo Pessoal

Quais projetos ainda deseja realizar?

Ver nosso escritório difundido nacionalmente como referência em causas de grande complexidade.

Como define sucesso atualmente?

O sucesso é um conceito subjetivo, varia pelos seus valores, fases da vida e prioridades. Sinceramente, nunca parei para pensar nisso.

Qual conquista mais lhe dá orgulho?

A família que construí, minha esposa Valéria, ver meus filhos educados e encaminhados. Ter feito e mantido muito amigos e ter meus pais ao meu lado para poder aproveitá-los.

Como administra a exposição pública e discrição na vida pessoal?

Não muito bem. Prefiro a discrição.

Qual aprendizado mais importante a profissão já lhe trouxe?

Ser resiliente e não temer desafios. Brinco que funciono melhor em meio a desafios e pressões.

Qual foi a decisão mais difícil da sua trajetória?

Quando muito jovem quando tive que decidir entre a estabilidade do serviço público e a incerteza da advocacia. A advocacia venceu.

RAIO X

Time: Santa Cruz Futebol Clube

Restaurante: Tasquinha do Tio, onde me sinto em casa, e o Jean-Georges, NYC.

Comida: Frutos do mar em geral

Filme: Ladrões de Bicicleta de Vittorio De Sica.

Livro: Enterrem Meu Coração da Curva do Rio, de Dee Brow.

Música: MPB, rock (70’s e 80’s), folk e country americanos.

Cantor: Milton Nascimento

Local favorito: Winter Garden, Flórida.

Hobby: filmes, leitura e pesca.