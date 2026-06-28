Restaurantes perdem com canetas emagrecedoras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A coluna conversou com dois donos de restaurantes por peso, que revelaram a queda expressiva no faturamento. Culpam as canetas emagrecedoras “Mounjaro”, “Ozempic” e “Wegovy”, que fazem com que os usuários coloquem menos comida no prato. E até o McDonald's está criando o Cardápio Mounjaro, com sugestões para quem está comendo pouco.

Domingo é dia de gente bonita: Giovana Salvi - Gleyson Ramos/Divulgação

LANÇAMENTO

O novo livro do jornalista Homero Fonseca será lançado quinta-feira, no Museu do Estado. "Jornais em guerra" relata a disputa verbal entre jornais monarquistas do Rio de Janeiro e jornais que apoiavam a Confederação do Equador, sediados no Recife. É o primeiro livro editado pela Araçá Comunicação e Produções Culturais, dos jornalistas Ricardo e Paulo André Leitão.

Taciana e José Mendonça Filho em almoço em Gravatá - Sheila Wanderley/Divulgação

ARIANO

A Academia Pernambucana de Letras vai organizar uma intensa programação de eventos para assinalar o centenário de nascimento do mestre Ariano Suassuna, que acontece no dia 16 de junho de 2027.

Heluiza e Ricardo de Almeida, em evento em Gravatá - Sheila Wanderley/Divulgação

SAÚDE

Atualmente, 45 mil brasileiros estão na fila à espera de um transplante de rim. É 92% de toda a lista de espera por órgãos no país. A previsão é que sejam realizados sete mil transplantes de rim este ano no Brasil.

DIPLOMATA

Depois de três anos no Recife, a cônsul dos Estados Unidos, May Baptista, deverá deixar o posto para assumir outra representação do seu país no exterior. Deixa uma enorme legião de amigos.

JOVENS

O mercado de trabalho brasileiro registrou um marco histórico no primeiro trimestre de 2026: o país alcançou 13,9 milhões de jovens ocupados entre 14 e 24 anos, superando os níveis anteriores à pandemia. No mesmo período, a taxa de desemprego dessa faixa etária caiu pela metade em comparação ao pico registrado em 2021.

CASAMENTO

Os preparativos para o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce movimentam Nova York, com cerimônia prevista para 3 de julho no lendário Madison Square Garden. A prefeitura já recebeu o pedido de autorização para a realização das festividades entre os dias 2 e 4 de julho.

TURISMO

A casa onde morou Jaime Lerner, em Curitiba, tornou-se ponto turístico de sucesso. Foi o mais famoso urbanista brasileiro, que fez trabalhos por todo o país, inclusive no Recife. Quando tive a felicidade de entrevistá-lo na televisão, há muitos anos, ele já defendia a importância da valorização do transporte público.

MUDANÇA

Depois da Copa do Mundo, Casemiro, que deixou o Manchester United, da Inglaterra, vai atuar no Inter Miami, equipe da Major League Soccer dos Estados Unidos, onde Lionel Messi joga. Uma curiosidade: o nome completo dele é Carlos Henrique José Francisco Venâncio Casimiro.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Uma liderança forte se constrói com diálogo permanente.” (João Carlos Paes Mendonça)

COLUNA de João Alberto: o café da manhã dos pernambucanos.

FOI LANÇADA pela Puma a nova chuteira exclusiva de Neymar. Remete às cores do Brasil e tem como inspiração o símbolo da fênix.

A GALERIA Marco Zero inaugura duas exposições terça-feira: "Das graças alcançadas", de Derlon, e "Ocarinada", de Mestre Nado.

CARLO Ancelotti viralizou nas redes sociais cantando o hino do Brasil. Na coletiva de imprensa, declarou que era “uma honra” para ele, que está aprendendo a canção.

OS CARTÕES Visa e Mastercard suspenderam suas operações em Cuba. Mais um golpe no já combalido turismo na ilha do Caribe.

ANIVERSARIANTES

Alex Martins, Andréa Melo, Aline Moura, Brites Caminha, Carlos Fernando Pontual, Daniella Maranhão, Fátima Bahia, Fernando Braga Damasceno, Flávia Campos Kitner, Jair Jaroslavsky, João José Targino, Leila Renda, Mano Medeiros, Maritza Lacerda, Murillo Lacerda e Tânia Maria Guedes Álvaro.