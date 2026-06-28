As lideranças precisam lutar por Transnordestina a Suape
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É necessário que nossas lideranças políticas e empresariais se unam em torno da viabilização do trecho da Transnordestina até o Porto de Suape, fundamental para a economia do nosso estado. A maioria dos investimentos anunciados é para o trecho que vai até o Porto de Pecém, no Ceará, e agora para uma possível ligação da malha Norte-Sul. O apenas projetado começa em Salgueiro, passa por Serra Talhada, Custódia, Arcoverde, Cachoeirinha e Belém de Maria até chegar a Suape.
MIRAGE
O Grupo Pontes promove jantar para convidados, quinta-feira, para o relançamento do restaurante “Mirage”, no Atlante Plaza, totalmente reformado e com novo cardápio, assinado pelos chefs Edgar Costa e César Santos.
ABERTURA
O The Black Angus, que nunca abre nas segundas-feiras, fará uma exceção amanhã. Marcos Nascimento vai comandar a casa, com muitas atrações, em função do jogo do Brasil contra o Japão. Das 12h às 17h, música com DJ, telões de alta definição, apostas no resultado e um cardápio especial.
GASTRONOMIA
Cinco pizzaiolos brasileiros entraram na lista dos 100 melhores do mundo de 2026, divulgada pela premiação internacional The Best Pizza Awards. Quatro são de São Paulo e um do Rio de Janeiro.
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FASHION
Ana Petribú aposta em peças inspiradas na Copa do Mundo. Destaque para camisa brilhosa em tons de rosa, que mistura a tendência pink com a inscrição "Brasil" em azul.
VISUAL
Neymar apareceu no jogo com a Escócia com um novo corte no cabelo, feito por Everson Perninha, o barbeiro que o craque leva para todo lugar.
CENTENÁRIO
A família Birman comemora os 100 anos de dona Ruth Lemos Birman, matriarca da família que fundou uma das mais importantes marcas de moda do país, a Arezzo, que posteriormente se tornou um grupo de marcas. Quem comanda hoje em dia é o neto, Alexandre Birman.
ARTESANATO
Criador dos famosos “bonés” usados por João Gomes, Irineu do Mestre, da Fazenda Cacimbinha, em Salgueiro, marcará presença na 26ª edição da Fenearte.
VÍCIO
O Ministério da Saúde vai reforçar, ainda este ano, o atendimento a pessoas com dependência em apostas por meio de telefone e videochamadas. O serviço, criado em março em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, já soma 6.912 usuários cadastrados. A pasta também investirá R$ 6 milhões em uma pesquisa para avaliar os impactos das apostas na saúde dos brasileiros.