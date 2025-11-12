fechar
João Alberto | Notícia

TJPE faz solene para entrega do Diploma Desembargador Waldemir Oliveira Lins

Em solenidade presidida pelo desembargador Ricardo Paes Barreto, no Salão Nobre do Palácio da Justiça, houve a entrega da honraria

Por Julliana Brito Publicado em 12/11/2025 às 10:30
Entrega do Diploma Desembargador Waldemir Oliveira Lins, no Salão Nobre do Palácio da Justiça
Entrega do Diploma Desembargador Waldemir Oliveira Lins, no Salão Nobre do Palácio da Justiça - Leandro Lima/TJPE

Clique aqui e escute a matéria

Em solenidade realizada nesta terça-feira (11), no Salão Nobre do Palácio da Justiça, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promoveu a entrega do Diploma Desembargador Waldemir Oliveira Lins, uma das mais altas condecorações do Judiciário estadual.

A cerimônia foi presidida pelo desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal.

A homenagem reconhece personalidades e instituições que se destacam por suas contribuições ao fortalecimento da Justiça e ao desenvolvimento social e econômico de Pernambuco.

O evento reuniu magistrados, autoridades dos Três Poderes, representantes do setor empresarial, acadêmico e cultural, além de familiares e convidados dos agraciados.

Durante o discurso, o presidente Ricardo Paes Barreto ressaltou os avanços alcançados e a importância da aproximação entre o Judiciário e a sociedade.

“É uma honra muito grande receber neste salão pessoas tão distintas. Quando iniciamos a gestão, colocamos como prioridade aproximar o Judiciário da sociedade. Visitamos de Petrolina a Fernando de Noronha, conversando com todos os setores — produtivo, militar, cultural, acadêmico e político. Queríamos construir uma Justiça que resolvesse não apenas por meio de processos, mas também pelo diálogo”, afirmou.

Confira os homenageados:

•Altair Bezerra da Silva Júnior – Comodoro do Cabanga Iate Clube
•Carlos Eduardo de Souza Cardosos – Empresário
•Daiane Nogueira de Lira – Membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
•Diego Moretti Rodrigues – Diretor do Aeroporto Internacional do Recife / Guararapes Gilberto Freyre
•Edivaldo Guilherme dos Santos – Empresário
•Francisco Tude de Melo Neto – Empresário
•Guilherme Ferreira Costa – Empresário
•Halin Nagem – Empresário
•João Bosco de Araújo Dutra de Almeida – Empresário
•Jorge Garziera – Empresário
•Julião Konrad – Empresário
•Luiz Augusto Nóbrega de Oliveira – Empresário
•Luiz Otávio de Meira Lins – Empresário
•Maria Lectícia Monteiro Cavalcanti – Acadêmica
•Margarida de Oliveira Cantarelli – Acadêmica
•Marta Brito Alves Freire – Acadêmica
•Nelson Bezerra da Silva – Empresário
•Neném Brennand – Gestora Cultural
•Paulo Perez – Empresário
•Romero Maranhão Filho – Empresário

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Carlos Gil Filho toma posse como novo desembargador do TJPE
JUDICIÁRIO

Carlos Gil Filho toma posse como novo desembargador do TJPE
Raquel Lyra escolhe Carlos Gil Filho como novo desembargador do TJPE
QUINTA CONSTITUCIONAL

Raquel Lyra escolhe Carlos Gil Filho como novo desembargador do TJPE

Compartilhe

Tags