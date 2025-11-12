TJPE faz solene para entrega do Diploma Desembargador Waldemir Oliveira Lins

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em solenidade presidida pelo desembargador Ricardo Paes Barreto, no Salão Nobre do Palácio da Justiça, houve a entrega da honraria

Em solenidade realizada nesta terça-feira (11), no Salão Nobre do Palácio da Justiça, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promoveu a entrega do Diploma Desembargador Waldemir Oliveira Lins, uma das mais altas condecorações do Judiciário estadual.

A cerimônia foi presidida pelo desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal.

A homenagem reconhece personalidades e instituições que se destacam por suas contribuições ao fortalecimento da Justiça e ao desenvolvimento social e econômico de Pernambuco.

O evento reuniu magistrados, autoridades dos Três Poderes, representantes do setor empresarial, acadêmico e cultural, além de familiares e convidados dos agraciados.

Durante o discurso, o presidente Ricardo Paes Barreto ressaltou os avanços alcançados e a importância da aproximação entre o Judiciário e a sociedade.

“É uma honra muito grande receber neste salão pessoas tão distintas. Quando iniciamos a gestão, colocamos como prioridade aproximar o Judiciário da sociedade. Visitamos de Petrolina a Fernando de Noronha, conversando com todos os setores — produtivo, militar, cultural, acadêmico e político. Queríamos construir uma Justiça que resolvesse não apenas por meio de processos, mas também pelo diálogo”, afirmou.

Confira os homenageados:

•Altair Bezerra da Silva Júnior – Comodoro do Cabanga Iate Clube

•Carlos Eduardo de Souza Cardosos – Empresário

•Daiane Nogueira de Lira – Membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

•Diego Moretti Rodrigues – Diretor do Aeroporto Internacional do Recife / Guararapes Gilberto Freyre

•Edivaldo Guilherme dos Santos – Empresário

•Francisco Tude de Melo Neto – Empresário

•Guilherme Ferreira Costa – Empresário

•Halin Nagem – Empresário

•João Bosco de Araújo Dutra de Almeida – Empresário

•Jorge Garziera – Empresário

•Julião Konrad – Empresário

•Luiz Augusto Nóbrega de Oliveira – Empresário

•Luiz Otávio de Meira Lins – Empresário

•Maria Lectícia Monteiro Cavalcanti – Acadêmica

•Margarida de Oliveira Cantarelli – Acadêmica

•Marta Brito Alves Freire – Acadêmica

•Nelson Bezerra da Silva – Empresário

•Neném Brennand – Gestora Cultural

•Paulo Perez – Empresário

•Romero Maranhão Filho – Empresário