TJPE faz solene para entrega do Diploma Desembargador Waldemir Oliveira Lins
Em solenidade presidida pelo desembargador Ricardo Paes Barreto, no Salão Nobre do Palácio da Justiça, houve a entrega da honraria
Em solenidade realizada nesta terça-feira (11), no Salão Nobre do Palácio da Justiça, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promoveu a entrega do Diploma Desembargador Waldemir Oliveira Lins, uma das mais altas condecorações do Judiciário estadual.
A cerimônia foi presidida pelo desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal.
A homenagem reconhece personalidades e instituições que se destacam por suas contribuições ao fortalecimento da Justiça e ao desenvolvimento social e econômico de Pernambuco.
O evento reuniu magistrados, autoridades dos Três Poderes, representantes do setor empresarial, acadêmico e cultural, além de familiares e convidados dos agraciados.
Durante o discurso, o presidente Ricardo Paes Barreto ressaltou os avanços alcançados e a importância da aproximação entre o Judiciário e a sociedade.
“É uma honra muito grande receber neste salão pessoas tão distintas. Quando iniciamos a gestão, colocamos como prioridade aproximar o Judiciário da sociedade. Visitamos de Petrolina a Fernando de Noronha, conversando com todos os setores — produtivo, militar, cultural, acadêmico e político. Queríamos construir uma Justiça que resolvesse não apenas por meio de processos, mas também pelo diálogo”, afirmou.
Confira os homenageados:
•Altair Bezerra da Silva Júnior – Comodoro do Cabanga Iate Clube
•Carlos Eduardo de Souza Cardosos – Empresário
•Daiane Nogueira de Lira – Membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
•Diego Moretti Rodrigues – Diretor do Aeroporto Internacional do Recife / Guararapes Gilberto Freyre
•Edivaldo Guilherme dos Santos – Empresário
•Francisco Tude de Melo Neto – Empresário
•Guilherme Ferreira Costa – Empresário
•Halin Nagem – Empresário
•João Bosco de Araújo Dutra de Almeida – Empresário
•Jorge Garziera – Empresário
•Julião Konrad – Empresário
•Luiz Augusto Nóbrega de Oliveira – Empresário
•Luiz Otávio de Meira Lins – Empresário
•Maria Lectícia Monteiro Cavalcanti – Acadêmica
•Margarida de Oliveira Cantarelli – Acadêmica
•Marta Brito Alves Freire – Acadêmica
•Nelson Bezerra da Silva – Empresário
•Neném Brennand – Gestora Cultural
•Paulo Perez – Empresário
•Romero Maranhão Filho – Empresário