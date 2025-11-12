fechar
Flávio Chaves lança obra na Academia Pernambucana de Letras

Evento promete atrair a atenção da sociedade sobre o exílio e o poder, com foco em Sheikha Moza, uma das líderes mais importantes do mundo árabe

Por Julliana Brito Publicado em 12/11/2025 às 11:02
Imagem de Flávio Chaves
Imagem de Flávio Chaves - Divulgação

Nesta quinta-feira (13), o escritor e acadêmico Flávio Chaves lança sua mais nova obra, “Sheikha Moza Nasser, Hamlet e o Exílio”, em evento na Academia Pernambucana de Letras.

A obra, que aborda as complexas questões do exílio, poder e liderança, será apresentada a convidados especiais e autoridades locais, com um foco na figura de Sheikha Moza bint Nasser, do Catar.

O evento contará com a apresentação da obra pela acadêmica Margarida Cantarrelli e pela escritora e jornalista Jô Mazzarolo, seguida de uma sessão de autógrafos.

Em seu livro, Flávio Chaves traça um paralelo entre o exílio de Hamlet e a trajetória de Sheikha Moza, que usa sua experiência de exílio para reconstruir seu poder e se consolidar como uma das maiores líderes femininas contemporâneas.

Lançamento do livro “Sheikha Moza Nasser, Hamlet e o Exílio”

  • Data: 13 de novembro de 2025
  • Local: Academia Pernambucana de Letras
  • Endereço: Av. Rui Barbosa, 1596 - Graças, Recife - PE

