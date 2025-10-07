Suape vive marco histórico na história de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um marco histórico para Suape e para o futuro de Pernambuco: a Marinha do Brasil homologou a dragagem do canal externo, permitindo a operação de petroleiros com carga máxima e profundidade de 20 metros. Com isso, Suape fica entre os portos com maior calado do país. A conquista traz, inclusive, mais investidores, amplia a arrecadação e fortalece a posição estratégica de Suape como motor do desenvolvimento do Nordeste.

JABUTI

A Câmara Brasileira do Livro anuncia hoje os finalistas do Prêmio Jabuti 2025, a mais importante premiação da literatura brasileira. Entrega será no dia 27, em evento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

TRÂNSITO

A combinação de um acidente perto do Cabanga e as obras do calçadão tornaram o trânsito em Boa Viagem, ontem pela manhã, simplesmente infernal. E sem a presença de guardas da CTTU, cada vez mais raros na cidade.

IQUINE

Ronaldo Souza é o novo CEO das Tintas Iquine, substituindo Eduardo Moretti, que ocupou o cargo por sete anos. Alan Souza permanece como presidente do conselho. Ele já comanda o lançamento dos produtos com a Cor do Ano 2026, a “Majari”, um tom de azul profundo, inspirado nos afluentes do Rio Amazonas.

QUEDA

Depois de muitos anos no topo do voleibol mundial, a seleção brasileira vive uma fase negativa. Um exemplo foi a eliminação, pela primeira vez em 55 anos, na primeira fase de grupos do Mundial Masculino, realizado nas Filipinas.

ASSUNTO

A presença do metanol em bebidas passou a ser grande destaque da mídia nacional. Deixou em segundo plano assuntos da política. Os dois, aliás, pouco agradáveis.

CRUZEIROS

O presidente Paulo Nery revela que o Porto do Recife vai receber, nesta próxima temporada de verão, 19 transatlânticos de passageiros.

AS CORES

No seu artigo em nossa página de opinião, o desembargador Jones Figueiredo revela que existem apenas sete cores: vermelho, amarelo, azul, laranja, verde, preto e branco. A mistura delas gera milhares de outras.

DIPLOMACIA

O Recife tem 40 missões diplomáticas, algumas oficiais, outras honorárias. É o terceiro maior hub de representações internacionais do país, atrás apenas de Brasília e São Paulo.

LIDERA MULHER

A Associação Pernambucana de Supermercados promove, na quinta-feira, o “Lidera Mulher”, maior encontro feminino do setor de supermercados. Guilhermina Bezerra, vice-presidente da Masterboi, será homenageada no evento.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A amizade é um meio de nos isolarmos da humanidade cultivando algumas pessoas.” (Carlos Drummond de Andrade)

MARCOS e Flávia Tiburtius seguiram ontem para nova temporada em Orlando.

O SECRETÁRIO de Ciência, Tecnologia e Inovação, Eduardo Andrade, revela que Gravatá implanta hoje o Sistema Eletrônico de Informações.

A GALERIA “Casa Antica” leva para a Art.PE, de amanhã a domingo, obras de Marianne Peretti e BB Schmitt.

FLÁVIA Jordão faz talk show sobre “Presença Digital”, hoje, na Lis Casa Forte.

AMANHÃ, a startup Jinso Labs, fundada por ex-alunos de Harvard, lança no Recife uma plataforma de inteligência artificial para ensinar inglês via WhatsApp a alunos da rede pública.

A ABRASEL teve iniciativa importante para os dias atuais: um treinamento, junto a outros órgãos nacionais, sobre as contaminações por metanol nas bebidas.

CADA vez mais clara a parceria dos primos Marília Arraes e João Campos. Ele prestigiou o evento do partido da prima, Solidariedade, o “Democracia com Elas”.

MARIA Meira Lins assina o ambiente “Vertentes Vivix” na Casa Cor, que tem como protagonistas vidros e espelhos, e está presente em 22 ambientes da exposição.

ANIVERSÁRIOS

Adriana di Cavalcanti, Alan Santos Pedrosa, Alberto Perylo, Clóvis Peixoto Neto, Cristina Mello, Fabiana Meneses, Ivan Lira, Rachel Williams Didier, Tânia Marinho e Tereza Leitão.