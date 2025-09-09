fechar
Pedro Godoy e Eduardo Freyre celebram vinhos naturais com Carlos Sanabria

Duas noites no ARVO e VOAR celebram vinhos naturais com Carlos Sanabria e a cozinha autoral de Pedro Godoy

Por Lara Calábria Publicado em 09/09/2025 às 14:04 | Atualizado em 09/09/2025 às 14:17
O chef Pedro Godoy e o enólogo Carlos Sanabria
O chef Pedro Godoy e o enólogo Carlos Sanabria - Divulgação

Nos dias 11 e 12 de setembro, os Restaurantes ARVO e VOAR recebem o enólogo Carlos Sanabria, a convite do chef Pedro Godoy e do empresário Eduardo Freyre, para duas noites de imersão na cultura dos vinhos naturais e na gastronomia com identidade brasileira.

Na quinta-feira, 11, o VOAR apresentará um menu degustação harmonizado com vinhos de Carlos Sanabria, da vinícola Sanabria Vinhos, que é o resultado de um trabalho minucioso na região de Bento Gonçalves/RS. O menu, composto por seis etapas, é exclusivo do chef e será servido para 30 pessoas, no momento de exclusividade.

No dia seguinte, o ARVO Restaurante, com sua carta de vinhos 100% brasileira, dará continuidade à celebração com a Noite de Vinhos Naturais, com a expressão da dedicação dos pequenos produtores. “Aproximadamente 70% da seleção de vinhos do Arvo é formada por vinhos naturais, provenientes de produtores que respeitam a natureza e praticam uma intervenção mínima”, destaca Alysson Arlan, sommelier dos restaurantes.

O chef Pedro Godoy conta que o processo de curadoria foi meticuloso, com o intuito de não apenas apresentar uma lista de vinhos, mas também contar histórias e transmitir a essência de cada rótulo. Pedro também comemora a parceria e amizade do convidado, que representará os selos nacionais e diz porque: “são vários enólogos incríveis. Sanabria vem neste momento representando o grupo. Ele é um feiticeiro dos sabores”. 

