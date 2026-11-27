A novidade chega em latas colecionáveis, cápsulas e kits especiais. Descubra quais combinações representam cada uma das quatro Casas de Hogwarts.

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A 3 Corações anunciou uma linha de cappuccinos inspirada em Harry Potter, com quatro receitas que fazem referência às Casas de Hogwarts.

A coleção é fruto de uma parceria com a Warner Bros. Global Consumer Products e reúne opções em pó e cápsulas, além de embalagens e kits temáticos.

A novidade será apresentada ao público durante a CCXP26, realizada entre os dias 3 e 6 de dezembro, em São Paulo.

Para quem gosta da franquia, a proposta combina diferentes sabores com referências à Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. Veja o que compõe a coleção e quais formatos estarão disponíveis.

Quais são os sabores dos cappuccinos de Harry Potter da 3 Corações?

Grifinória : chocolate e cereja - A versão inspirada na Casa conhecida pela coragem combina chocolate e cereja. A receita aposta na mistura entre o sabor achocolatado e o toque frutado da fruta.

: - A versão inspirada na Casa conhecida pela coragem combina chocolate e cereja. A receita aposta na mistura entre o sabor achocolatado e o toque frutado da fruta. Sonserina : chocolate e menta - Para representar a Casa de Salazar Sonserina, a marca escolheu chocolate e menta. A combinação reúne o perfil doce do chocolate com uma nota refrescante.

: - Para representar a Casa de Salazar Sonserina, a marca escolheu chocolate e menta. A combinação reúne o perfil doce do chocolate com uma nota refrescante. Lufa-Lufa : banana e pasta de amendoim - A receita da Lufa-Lufa combina banana e pasta de amendoim. É uma das opções com perfil mais voltado à mistura de sabores frutados e cremosos.

: - A receita da Lufa-Lufa combina banana e pasta de amendoim. É uma das opções com perfil mais voltado à mistura de sabores frutados e cremosos. Corvinal: blueberry e baunilha - A Casa associada à sabedoria e à curiosidade ganha uma combinação de blueberry, também conhecido como mirtilo, e baunilha. A receita mistura uma nota frutada com o perfil adocicado da baunilha.

Em quais formatos os cappuccinos de Harry Potter serão vendidos?

A coleção da 3 Corações terá latas colecionáveis de 200 g, decoradas com as cores e os brasões das quatro Casas. Os mesmos sabores também estarão disponíveis em cápsulas compatíveis com o sistema TRES.

Além das versões individuais, foram anunciados dois kits temáticos:

Kit de cápsulas : reúne os quatro sabores da coleção.

: reúne os quatro sabores da coleção. Kit Experiência: contém 12 sachês, sendo três de cada Casa, e uma caneca exclusiva inspirada no castelo de Hogwarts.

Onde experimentar os cappuccinos de Harry Potter da 3 Corações?

A apresentação da coleção está marcada para a CCXP26, entre 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, na capital paulista.

No estande da 3 Corações, o público poderá experimentar os quatro sabores em copos personalizados com os brasões das Casas. Também haverá um ponto de venda dos produtos no espaço.

A ativação terá elementos inspirados no universo da saga, como uma referência ao Chapéu Seletor, quiz para descobrir a Casa de cada visitante, réplica da Plataforma 9¾ e um ambiente com velas flutuantes.

A participação no evento marca a quarta presença consecutiva da 3 Corações na CCXP, onde a empresa já esteve em edições anteriores desde 2023.

