Em entrevista ao Social1, a diretora Mini Kerti revela os bastidores do documentário e conta como foi retratar a trajetória e o universo de Dona Onete

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Aos 87 anos, Dona Onete carrega uma história que vai muito além da música. Professora, pesquisadora, ativista cultural e guardiã de saberes da Amazônia, a artista paraense construiu uma trajetória marcada pela valorização das próprias raízes e pela capacidade de transformar vivências em canções.

É justamente esse universo que ganha as telas em “Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui”, documentário dirigido por Mini Kerti, que estreia nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 26 de novembro.

Produzido e distribuído pela Conspiração, o longa apresenta um retrato íntimo da compositora, conhecida por sua voz singular, suas histórias e sua forte conexão com a cultura do Pará.

Com mais de 300 músicas no repertório, Dona Onete encontrou na arte uma maneira particular de preservar memórias, compartilhar conhecimentos e apresentar ao público a riqueza cultural da região amazônica.

Em entrevista ao Social1, a diretora Mini Kerti contou que seu interesse pela artista surgiu justamente do encantamento com a música e a maneira como ela transforma experiências pessoais em narrativas.

Mini Kerti e Dona Onete - Naiara Jinknss

“Fui encantada pela música, pela voz e pela maneira como Dona Onete conta histórias. Suas canções têm uma relação muito forte com a cultura amazônica, com a natureza e com o feminino”, revelou.

Ao se aproximar da cantora, Kerti percebeu que existia uma personalidade ainda mais complexa por trás da artista conhecida pelo público. A intenção, então, foi construir um filme capaz de revelar diferentes fases de sua vida, sem limitar a narrativa à carreira musical.

Uma história de reinvenção que começou depois dos 60 anos

Dona Onete - Naiara Jinknss

Um dos aspectos mais marcantes da trajetória de Dona Onete é o momento em que decidiu seguir profissionalmente pela música.

Antes de conquistar reconhecimento como cantora, Ionete Gama teve uma vida dedicada à educação, à pesquisa e à valorização da cultura paraense. Ela começou a cantar profissionalmente depois dos 60 anos e lançou seu primeiro álbum aos 72, iniciando uma trajetória que a levaria a diferentes palcos e públicos.

Para Mini Kerti, essa história representa muito mais do que uma realização artística. É também um exemplo de liberdade, coragem e reinvenção.

“Dona Onete teve muitas vidas antes da música: foi professora, pesquisadora, ativista cultural e guardiã de saberes da Amazônia. Queria mostrar esse percurso e, principalmente, a coragem de uma mulher que, depois de tantas experiências, encontrou espaço para realizar um sonho”, explicou.

A convivência entre diretora e personagem durou aproximadamente um ano e meio, período em que foram realizadas viagens, conversas e encontros no Pará. Durante esse processo, Kerti descobriu novas dimensões da personalidade da artista, especialmente sua curiosidade e disposição para continuar aprendendo.

“A dimensão da biografia dela. Dona Onete é uma pessoa muito plural, cheia de conhecimentos e curiosidades. Me impressionaram sua inquietação, a vontade de aprender e a abertura para o novo. Mesmo com tudo o que já viveu e conquistou, ela continua criando, pesquisando e compartilhando seus relatos pessoais”, destacou a diretora.

Essa multiplicidade é um dos pontos centrais do documentário. Em vez de acompanhar apenas os principais acontecimentos da carreira, a produção se aproxima das lembranças, dos afetos e das experiências que ajudaram a formar a mulher por trás das canções.

Amazônia é parte da identidade e da narrativa do filme

Dona Onete e Mestre Agenor Vieira - Naiara Jinknss

Em “Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui”, a Amazônia está longe de funcionar apenas como pano de fundo. Rios, matas, festas populares e comunidades ribeirinhas fazem parte da construção narrativa e ajudam a compreender a relação da artista com o território onde nasceu e cresceu.

Filmado em diferentes localidades do Pará, o documentário percorre lugares importantes para a história de Dona Onete, revelando como a cultura regional está presente em sua maneira de enxergar o mundo e produzir música.

A culinária, as ervas, os rituais, os ritmos e os conhecimentos transmitidos entre gerações também aparecem como elementos fundamentais desse universo.

Segundo Mini Kerti, a intenção foi apresentar essa conexão de maneira sensorial, aproximando o espectador dos lugares e das tradições que influenciaram a artista.

“Essa relação já estava presente nas músicas e na própria essência de Dona Onete. Não queria mostrar a Amazônia apenas como paisagem, mas como parte da identidade dela. Os rios, as matas, as festas populares, os saberes e as comunidades ribeirinhas estão nas suas memórias e em sua música”, afirmou.

Entre as experiências mais marcantes das filmagens, a diretora destacou as viagens a Igarapé-Miri e Mocajuba, municípios paraenses ligados à trajetória da cantora.

Conhecer os lugares onde Dona Onete viveu, reencontrar familiares e conversar com pessoas que fizeram parte de sua história ajudou a ampliar a compreensão sobre suas raízes.

“Ela não é apenas uma artista que canta o Pará, é alguém que sempre esteve profundamente envolvida com sua cultura”, ressaltou Kerti.

Mini Kerti e Dona Onete - Naiara Jinknss

O filme também evidencia a preocupação da artista com as transformações do território amazônico e a importância de preservar tradições e conhecimentos populares.

Dessa forma, sua história individual se conecta a uma memória coletiva, mostrando como a identidade de uma região pode permanecer viva por meio de suas manifestações culturais.

Mais de 300 canções e uma identidade musical única

Dona Onete e Mestre Agenor Vieira - Naiara Jinknss

A música é outro elemento fundamental da narrativa. Dona Onete construiu uma identidade artística própria a partir da oralidade, das experiências pessoais e dos ritmos paraenses.

Mesmo sem formação musical formal, desenvolveu uma maneira muito particular de compor e contar histórias, característica que se tornou uma de suas principais marcas.

Para traduzir essa espontaneidade para o cinema, Mini Kerti escolheu fazer da música um dos fios condutores do documentário. O longa reúne performances e encontros com outros artistas, que ajudam a apresentar diferentes interpretações de seu repertório.

Entre as participações estão nomes como Gaby Amarantos, Emicida, Fafá de Belém e Manoel Cordeiro, além de Dira Paes, Aíla, Jaloo e Mestre Damasceno. Durante as gravações, foram produzidas novas versões de canções da artista, criando encontros entre diferentes gerações e perspectivas musicais.

Emicida e Dona Onete - Naiara Jinknss

A proposta foi preservar a essência de Dona Onete e, ao mesmo tempo, mostrar como sua obra continua despertando interesse e influenciando outros artistas. “A ideia era fazer com que a música conduzisse a narrativa e revelasse a força de sua obra”, explicou a diretora.

Encontros, lembranças e o reconhecimento de uma trajetória

Gaby Amarantos e Dona Onete - Naiara Jinknss

A construção do documentário também foi marcada pelos encontros com pessoas que acompanharam diferentes momentos da vida de Dona Onete. Para Mini Kerti, algumas das lembranças mais emocionantes surgiram justamente quando a equipe retornou a lugares onde a artista havia vivido e trabalhado.

O reencontro com antigos alunos, por exemplo, revelou a dimensão de sua presença na comunidade e o carinho que permanece mesmo depois de tantos anos.

“Ver o carinho dos ex-alunos e perceber como ela continua presente na memória de tantas pessoas foi emocionante. Acho que esses momentos revelam muito sobre quem ela é: uma mulher que compartilha conhecimento, afeto e cultura por onde passa”, contou.

O filme também reúne depoimentos e participações de artistas que ajudam a ampliar o olhar sobre sua contribuição para a música brasileira. São diferentes vozes que reconhecem a importância de uma compositora que transformou suas raízes em uma linguagem artística capaz de atravessar fronteiras.

Premiação no Festival do Rio e reconhecimento internacional

Antes de chegar ao circuito comercial, “Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui” percorreu importantes festivais nacionais e internacionais. A primeira exibição aconteceu no Festival do Rio 2025, onde Mini Kerti conquistou o prêmio de Melhor Direção.

A produção também integrou a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e foi exibida no Pará durante a COP30. No Festival Pan-Amazônico de Cinema, recebeu o prêmio de Melhor Longa-Metragem pelo Júri Popular, reconhecimento que evidenciou a identificação do público paraense com a história apresentada.

No circuito internacional, o documentário foi selecionado para o Hot Docs Canadian International Documentary Festival, em Toronto, e exibido no MIMO, em Guimarães, Portugal.

Para Kerti, a repercussão representa a possibilidade de uma história profundamente ligada à cultura paraense encontrar identificação em diferentes lugares.

“É uma satisfação ver como um enredo tão particular pode criar conexões em lugares tão diferentes. Dona Onete fala de suas raízes, de suas memórias e de sua cultura, mas também aborda temas universais, como liberdade, amor e transformação”, avaliou.

A diretora também destacou que a experiência trouxe novas perspectivas para sua trajetória profissional. Conhecida por trabalhos como o documentário “Refavela 40”, indicado ao Emmy Internacional, e pela série “Sob Pressão”, Kerti encontrou no projeto uma oportunidade de trabalhar com mais liberdade narrativa, escuta e improvisação.

“Foi uma experiência inesquecível, principalmente pelo tempo de convivência e pela liberdade de construção da narrativa. Diferentemente de uma estrutura mais tradicional, aqui pude trabalhar muito a escuta, o improviso e os encontros”, afirmou.

O que esperar de “Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui”?

Dona Onete - Naiara Jinknss

Mais do que uma cinebiografia musical, o documentário propõe uma aproximação com a memória, a identidade e os saberes de uma mulher que construiu diferentes caminhos ao longo da vida.

Ao acompanhar Dona Onete em suas lembranças e reencontros, o público tem a oportunidade de conhecer uma artista que encontrou na música uma forma de expressar tudo o que viveu.

A produção também chama atenção por valorizar a cultura amazônica a partir de quem a vivencia, apresentando tradições, paisagens e manifestações populares sem separar a artista do território que a formou.

Para quem já conhece o trabalho de Dona Onete, o longa oferece a oportunidade de descobrir histórias e aspectos de sua personalidade que nem sempre aparecem nos palcos.

Já para quem ainda não teve contato com suas canções, funciona como uma porta de entrada para o universo musical e cultural paraense. Ao falar sobre o que espera do encontro entre o filme e o público, Mini Kerti reforçou justamente a importância de apresentar a mulher por trás da cantora.

“Espero que o público descubra que Dona Onete é muito mais do que a cantora. Ela é uma mulher de muitas histórias, que foi professora, pesquisadora, ativista e que encontrou na música uma forma de expressar tudo o que viveu”, disse.

A diretora também espera que a produção desperte o interesse pela cultura regional e pela diversidade amazônica. Afinal, a trajetória de Dona Onete mostra que nunca é tarde para começar um novo capítulo e que as histórias de uma vida inteira podem se transformar em música, memória e legado.

Ficha técnica

Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui

Gênero: Documentário

Documentário Duração: 90 minutos

90 minutos Idioma original: Português

Português Classificação indicativa: Livre

Livre País: Brasil

Brasil Direção: Mini Kerti

Mini Kerti Roteiro: Carol Albuquerque e Victor Nascimento

Carol Albuquerque e Victor Nascimento Edição: Moema Pombo e Yan Motta

Moema Pombo e Yan Motta Produção e distribuição: Conspiração

Conspiração Coprodução: Canal Brasil e Hysteria

Canal Brasil e Hysteria Participações: Dira Paes, Aíla, Emicida, Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Jaloo, Manoel Cordeiro e Mestre Damasceno

Dira Paes, Aíla, Emicida, Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Jaloo, Manoel Cordeiro e Mestre Damasceno Estreia: 26 de novembro de 2026



Confira: Trailer de Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui