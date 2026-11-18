O Social1 foi conferir a nova comédia excêntrica de Louis Paxton antes da estreia e te conta se O Intruso realmente vale a pena. Confira a crítica!

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Imagine viver durante décadas em uma ilha isolada, longe da sociedade e cercado por criaturas do folclore local. Agora, pense no que aconteceria se alguém aparecesse para obrigá-lo a abandonar tudo isso.

É a partir dessa premissa inusitada que O Intruso constrói uma história que mistura comédia, drama, fantasia e elementos do folclore escocês.

Dirigido por Louis Paxton, o longa acompanha dois irmãos que têm sua rotina interrompida pela chegada de um funcionário público encarregado de realocá-los.

Com personagens excêntricos, situações absurdas e paisagens de tirar o fôlego, a produção aborda temas como pertencimento, solidão e resistência às mudanças. O resultado é uma experiência peculiar, que diverte em vários momentos, mas pode não conquistar todos os espectadores.

Sinopse de O Intruso

Filme O Intruso - Divulgação/Universal Pictures

Ambientado em uma ilha remota da Escócia, O Intruso acompanha os irmãos Isla (Gayle Rankin) e Sandy (Grant O'Rourke), que vivem isolados há décadas.

Acostumados a caçar aves marinhas, conversar com o mar e proteger seu território de possíveis invasores, os dois construíram uma rotina própria, profundamente ligada à natureza e às lendas locais.

Essa tranquilidade é interrompida quando Daniel (Domhnall Gleeson), um funcionário público vindo do continente, chega com a missão de comunicar que os irmãos precisarão deixar a ilha.

A notícia não é recebida nada bem, e o forasteiro logo percebe que cumprir seu trabalho será muito mais complicado do que imaginava.

Entre confrontos, situações absurdas e encontros com elementos sobrenaturais, os três personagens precisam lidar com diferentes maneiras de enxergar o mundo e compreender o significado de ter um lugar para chamar de lar.

Uma mistura excêntrica de comédia, fantasia e folclore

Filme O Intruso - Divulgação/Universal Pictures

Um dos aspectos mais particulares de O Intruso é a maneira como o filme combina gêneros bastante diferentes. A produção transita entre a comédia absurda, a fantasia e elementos de terror folclórico, sem se preocupar em seguir uma fórmula convencional.

O humor é seco, os personagens têm comportamentos deliberadamente exagerados e algumas situações parecem tão absurdas que acabam encontrando graça justamente nessa estranheza.

A relação entre os irmãos e Daniel é o principal motor da comédia. Enquanto o funcionário público tenta cumprir sua missão de maneira profissional, Isla e Sandy fazem de tudo para impedir sua permanência.

A diferença entre esses universos rende momentos divertidos e ajuda a construir uma dinâmica curiosa entre os três protagonistas. O longa também encontra espaço para abordar questões mais profundas, especialmente a solidão, a resistência às mudanças e a dificuldade de abandonar aquilo que representa segurança.

Nem sempre essa combinação funciona com a mesma intensidade, mas há charme na maneira como a narrativa mistura leveza e melancolia.

É importante, porém, ajustar as expectativas: O Intruso não é uma comédia convencional nem uma fantasia de ritmo acelerado. Sua proposta é deliberadamente excêntrica, e o humor pode não funcionar para todos os públicos.

As paisagens escocesas são um dos grandes destaques

Filme O Intruso - Divulgação/Universal Pictures

A fotografia de Pat Golan é outro trunfo importante. As paisagens de Caithness, no norte da Escócia, conferem ao filme uma beleza áspera, com horizontes amplos, vegetação resistente e um mar que parece simultaneamente acolhedor e ameaçador.

É possível quase sentir o frio e a umidade daquele ambiente, cuja imponência contrasta com o comportamento desajeitado dos protagonistas. A natureza não funciona apenas como cenário pitoresco, mas como parte fundamental da identidade dos irmãos.

Sair dali significa perder não só uma moradia, mas o único universo que aprenderam a reconhecer. Os elementos do folclore e da mitologia também contribuem para a identidade visual da produção.

Essa atmosfera dá personalidade à narrativa e ajuda a transformar a ilha em algo que vai além de um simples espaço geográfico: ela representa a história, as crenças e o modo de vida dos personagens.

Uma história sobre pertencimento e a dificuldade de mudar

Filme O Intruso - Divulgação/Universal Pictures

Por trás das situações cômicas, O Intruso apresenta uma reflexão interessante sobre o significado de lar. Para Isla e Sandy, a ilha não é apenas o lugar onde vivem, mas uma extensão de suas próprias identidades.

A resistência à chegada de Daniel, portanto, não está relacionada somente ao medo de perder a casa, mas também à possibilidade de abandonar tudo aquilo que conhecem.

Essa questão ganha uma dimensão especial na trajetória de Isla. Acostumada a proteger o território e a viver sob regras construídas ao longo dos anos, a personagem começa a se deparar com a possibilidade de enxergar a própria vida de outra maneira.

Sua jornada sugere que, em algumas circunstâncias, crescer também significa questionar aquilo que aprendemos a temer. O filme não desenvolve todas essas ideias com a mesma profundidade, mas encontra momentos de delicadeza ao mostrar como diferentes formas de pertencimento podem entrar em conflito.

No fim, a história não trata apenas de uma disputa por território, mas também da dificuldade de descobrir quem somos quando o mundo que conhecemos começa a mudar.

O ritmo demora a engrenar, mas a história conquista pelo charme

Nos primeiros 20 minutos, O Intruso ainda parece procurar o próprio ritmo. A excentricidade dos personagens e o humor peculiar podem soar um pouco exagerados em determinados momentos, fazendo com que a conexão com a história demore a acontecer.

No entanto, quando a dinâmica entre Isla, Sandy e Daniel finalmente se estabelece, a narrativa ganha mais fluidez. O que inicialmente parece apenas uma premissa absurda começa a revelar uma história curiosamente acolhedora sobre solidão, imaginação e a necessidade de encontrar um lugar no mundo.

A produção também se beneficia da boa química entre os protagonistas. As atuações ajudam a sustentar o humor e dão personalidade a uma história que poderia facilmente se perder em suas próprias esquisitices.

Sem apostar em grandes reviravoltas ou em um ritmo acelerado, o longa encontra seu encanto justamente na simplicidade de sua proposta.

Afinal, O Intruso vale a pena assistir?

Filme O Intruso - Divulgação/Universal Pictures

Sim, especialmente para quem gosta de produções independentes que fogem das fórmulas tradicionais. O Intruso é uma experiência diferente, que combina comédia e drama em meio a elementos de fantasia e folclore.

As atuações são ótimas, os personagens têm personalidade e a fotografia das paisagens escocesas é um dos pontos altos do longa. Por outro lado, a narrativa demora um pouco para encontrar seu ritmo, e o humor excêntrico pode causar estranhamento em parte do público.

A mistura de gêneros também nem sempre alcança o equilíbrio ideal, fazendo com que algumas ideias pareçam mais interessantes do que efetivamente desenvolvidas.

Ainda assim, o filme tem charme próprio e consegue divertir em diversos momentos. Sem reinventar a comédia folclórica britânica, encontra sua identidade na dinâmica entre os protagonistas, na atmosfera peculiar e na reflexão sobre o que significa pertencer a algum lugar.

O Intruso pode não ser uma produção para todos, mas é justamente sua personalidade fora do comum que torna a experiência interessante. Para quem estiver disposto a embarcar nessa aventura excêntrica, há boas razões para dar uma chance ao filme.

Nota do Social1: 3,5/5

Ficha Técnica - O Intruso

Título original: The Incomer

The Incomer Título no Brasil: O Intruso

O Intruso Direção e roteiro: Louis Paxton

Louis Paxton Elenco: Domhnall Gleeson, Gayle Rankin, Grant O'Rourke e Emun Elliott

Domhnall Gleeson, Gayle Rankin, Grant O'Rourke e Emun Elliott Gênero: Comédia, drama e fantasia

Comédia, drama e fantasia Duração: aproximadamente 1h43min (102 a 103 minutos)

aproximadamente 1h43min (102 a 103 minutos) Fotografia: Pat Golan

Pat Golan Montagem: Brian Philip Davis

Brian Philip Davis Data de estreia no Brasil: 26 de novembro de 2026



26 de novembro de 2026 Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 14 anos

Confira: O Intruso | Trailer Oficial