A escolha encerra a expectativa sobre quem assumiria o papel do agente secreto. Mas o que já foi revelado sobre a próxima produção?

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A busca por um novo intérprete para James Bond chegou ao fim. A Amazon MGM Studios anunciou Robert Pattinson como o próximo ator a assumir o papel do agente 007, personagem que atravessa gerações no cinema e que agora ganha uma nova fase nas telas.

O britânico sucede Daniel Craig, que se despediu do espião em 007 – Sem Tempo para Morrer, lançado em 2021.

Além da escolha do protagonista, o estúdio já confirmou nomes importantes da equipe responsável pelo próximo longa. Mas o que já foi divulgado sobre o projeto? Confira os principais detalhes da produção e o que ainda falta ser anunciado.

Quem será o novo James Bond nos cinemas?

Conhecido por trabalhos em produções como Harry Potter e o Cálice de Fogo e A Saga Crepúsculo, Robert Pattinson foi escolhido para interpretar James Bond no próximo filme da franquia.

A confirmação foi feita pela Amazon MGM Studios em 16 de novembro de 2026. A escalação marca uma nova etapa para o personagem, que já foi interpretado por diferentes atores ao longo da história do cinema.

Apesar do anúncio do protagonista, ainda não foram divulgados detalhes sobre a trama ou outros integrantes do elenco.

Quem está na equipe do próximo filme de James Bond?

Denis Villeneuve será o diretor

A direção ficará a cargo de Denis Villeneuve, cineasta conhecido por trabalhos como Duna e A Chegada. O roteiro será assinado por Steven Knight, criador da série Peaky Blinders.

A combinação reúne profissionais com experiências distintas no cinema e na televisão, mas ainda não há informações oficiais sobre o caminho narrativo que a nova produção seguirá.

Amy Pascal e David Heyman assumem a produção

O filme terá produção de Amy Pascal e David Heyman, por meio das empresas Pascal Pictures e Heyday Films, respectivamente. Tanya Lapointe participará como produtora executiva.

Os nomes confirmados indicam a equipe principal envolvida no desenvolvimento do longa, embora o estúdio ainda não tenha apresentado outros detalhes da produção.

Quando estreia o novo filme de James Bond com Robert Pattinson?

Até o momento, a Amazon MGM Studios não divulgou uma data de estreia, título oficial ou previsão de lançamento para o longa. Também não foram anunciados outros nomes do elenco nem informações sobre o início das filmagens.

Assim, a confirmação de Robert Pattinson como 007 é o principal avanço conhecido sobre o projeto. Novas informações sobre a história, a produção e a chegada aos cinemas ainda dependem de comunicados oficiais.

