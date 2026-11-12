Eu Sou o Rocky: Vale a pena assistir? Confira a crítica da cinebiografia de Sylvester Stallone

O Social1 assistiu ao filme sobre a luta do ator Sylvester Stallone para tirar Rocky do papel e criar um clássico. Veja o que achamos!

por Eduarda Barreto
Eu Sou o Rocky: Vale a pena assistir? Confira a crítica da cinebiografia de Sylvester Stallone
Filme Eu Sou o Rocky - Divulgação/Amazon MGM Studios

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Antes de se tornar um dos maiores ícones da história do cinema, Rocky Balboa era apenas uma ideia na qual Sylvester Stallone estava disposto a apostar tudo.

É justamente o caminho até a criação desse personagem que Peter Farrelly resgata em Eu Sou o Rocky, cinebiografia que chega aos cinemas brasileiros em 19 de novembro de 2026.

Estrelado por Anthony Ippolito, o longa revisita um dos momentos mais decisivos da carreira de Stallone: a luta para transformar um roteiro próprio em filme sem abrir mão de interpretar o protagonista.

Entre dificuldades financeiras, portas fechadas e disputas com os executivos de Hollywood, a história revela o quanto foi preciso insistir para que Rocky finalmente chegasse às telas.

Sinopse de Eu Sou o Rocky

Divulgação/Amazon MGM Studios
Filme Eu Sou o Rocky - Divulgação/Amazon MGM Studios

Eu Sou o Rocky acompanha Sylvester Stallone nos primeiros anos de sua carreira, quando conquistar espaço em Hollywood parecia uma tarefa quase impossível.

Com uma paralisia parcial no rosto e dificuldades na fala, o jovem ator enfrentava obstáculos para conseguir audições e papéis de destaque, mas continuava determinado a construir uma carreira no cinema.

A oportunidade surge quando ele escreve o roteiro de Rocky, sobre um boxeador desconhecido que recebe a chance de disputar o título mundial. O projeto desperta o interesse de produtores, mas há um impasse: Stallone aceita negociar a história somente se puder interpretar o personagem principal.

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Mesmo diante de ofertas financeiras tentadoras, ele não abre mão da condição e inicia uma batalha para provar que é a escolha certa para dar vida a Rocky Balboa.

Anthony Ippolito sustenta a história com uma atuação impressionante

Divulgação/Amazon MGM Studios
Filme Eu Sou o Rocky - Divulgação/Amazon MGM Studios

O maior trunfo de Eu Sou o Rocky aparece logo nos primeiros momentos: Anthony Ippolito. A transformação do ator é tão convincente que, rapidamente, a semelhança com o jovem Sylvester Stallone deixa de ser apenas física.

A voz, os gestos, a postura e os pequenos maneirismos ajudam a compor uma interpretação que impressiona pela precisão, sem perder a naturalidade. 

Mais interessante, porém, é perceber como Ippolito encontra espaço para mostrar as contradições de Stallone. Seu personagem é ambicioso, inseguro, teimoso e, por vezes, difícil de lidar.

Existe uma diferença entre a confiança que tenta transmitir e as dúvidas que carrega, e o ator consegue explorar esse contraste sem transformar o protagonista em uma figura idealizada. O roteiro também ganha pontos ao não tratar a trajetória como uma história de superação excessivamente romantizada.

Stallone não é apresentado como um herói impecável, mas como alguém que precisa lidar com as próprias limitações e com um temperamento que nem sempre facilita suas relações.

O elenco de apoio ajuda a dar dimensão a esse percurso. AnnaSophia Robb interpreta Sasha, companheira de Stallone e presença importante nos momentos em que o sonho parece distante demais. Já Matt Dillon vive Frank, pai do protagonista, cuja relação conturbada com o filho acrescenta uma camada de conflito à história.

Jay Duplass, no papel do diretor John G. Avildsen, também merece destaque. Com um humor mais direto e um temperamento explosivo, o personagem protagoniza algumas das situações mais engraçadas do longa.

Os bastidores de Rocky são o verdadeiro coração do filme

Divulgação/Amazon MGM Studios
Filme Eu Sou o Rocky - Divulgação/Amazon MGM Studios

Embora a primeira parte acompanhe as dificuldades de Stallone para se estabelecer como ator, é quando Eu Sou o Rocky chega ao processo de realização do clássico que encontra sua melhor dinâmica.

Com pouco dinheiro, problemas de produção, lesões e divergências criativas, as filmagens estavam longe de representar o cenário ideal. Os produtores Irwin Winkler e Robert Chartoff precisavam controlar os gastos, enquanto Stallone insistia em defender suas escolhas e preservar a ideia que havia colocado no papel.

A decisão de apostar em um protagonista ainda desconhecido tornava tudo ainda mais arriscado. É nesse embate que o longa encontra uma discussão interessante sobre a própria indústria cinematográfica.

De um lado, um artista disposto a colocar sua vida em jogo por uma visão criativa; do outro, executivos preocupados com o retorno financeiro e pouco convencidos de que aquele projeto poderia alcançar o público.

A tensão entre essas perspectivas rende alguns dos melhores momentos da produção, especialmente quando o humor surge das tentativas de Hollywood de controlar cada detalhe.

Há também espaço para explorar detalhes técnicos que ajudaram a construir a identidade visual de Rocky. A participação de Garrett Brown e o desenvolvimento da Steadicam, por exemplo, mostram como soluções criativas nos bastidores contribuíram para algumas das imagens mais reconhecíveis do longa original.

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Para quem gosta de cinema, essa é provavelmente a parte mais envolvente da experiência. Acompanhar os obstáculos enfrentados pela equipe e entender como determinadas escolhas foram feitas acrescenta uma nova perspectiva a um clássico que muitos espectadores já conhecem de cor.

Um início mais contido dá lugar a uma história envolvente

Divulgação/Amazon MGM Studios
Filme Eu Sou o Rocky - Divulgação/Amazon MGM Studios

Com 2 horas e 8 minutos de duração, Eu Sou o Rocky poderia facilmente se tornar cansativo, mas a sensação de longa duração não se estabelece.

Existe, sim, uma certa demora para que a história encontre seu ritmo, sobretudo na apresentação dos primeiros anos de Stallone e de suas relações pessoais. Ainda assim, essa preparação ganha propósito quando o roteiro passa a se concentrar na disputa para tirar Rocky do papel.

A partir daí, a combinação entre drama e comédia funciona especialmente bem. As dificuldades de produção criam situações naturalmente absurdas, enquanto a insistência do protagonista acrescenta tensão a um processo que poderia ter terminado em fracasso.

O timing cômico é um dos pontos fortes, mas não impede que os momentos mais emocionais encontrem espaço para respirar. A história também consegue conversar com públicos diferentes. Quem acompanhou o sucesso de Rocky em 1976 encontrará referências e detalhes que ampliam a experiência.

Já quem pertence a uma geração que não cresceu assistindo ao clássico pode descobrir, pela primeira vez, o tamanho do esforço necessário para que aquele personagem chegasse às telas.

Afinal, Eu Sou o Rocky vale a pena assistir?

Divulgação/Amazon MGM Studios
Filme Eu Sou o Rocky - Divulgação/Amazon MGM Studios

Vale! Eu Sou o Rocky é uma cinebiografia que diverte, emociona e consegue renovar o interesse por um clássico que marcou a história do cinema.

O maior mérito está em transformar os bastidores de Rocky em uma história tão interessante quanto o próprio resultado que chegou às telas.

A disputa de Stallone para protagonizar o roteiro que escreveu revela não apenas sua determinação, mas também as dificuldades de defender uma ideia quando ninguém está disposto a apostar nela.

Anthony Ippolito é fundamental para esse resultado. Sua interpretação vai além da imitação e demonstra uma compreensão cuidadosa das particularidades do jovem Stallone. É um trabalho que merece atenção e pode render frutos ao ator na temporada de premiações.

O humor funciona, o elenco acompanha o ritmo e os detalhes sobre a criação do clássico são um presente para quem gosta de entender o que acontece por trás das câmeras. Ao final, fica a sensação de ter acompanhado uma homenagem sincera a um filme que atravessou gerações.

Nota do Social1: 4,0/5

Ficha técnica

  • Título: Eu Sou o Rocky (I Play Rocky)
  • Direção: Peter Farrelly
  • Elenco principal: Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Stephen James, P.J. Byrne, Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass, Robert Morgan e Kiki SetoGênero: Biografia, drama e esporte
  • Duração: 2h08 (128 minutos)
  • Estreia no Brasil: 19 de novembro de 2026
  • Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

Confira: Eu Sou O Rocky | Trailer Oficial Legendado

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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