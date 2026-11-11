Curta de animação nordestino "Norma" estreia no Brasil apósCurta de animação nordestino "Norma" estreia no Brasil após exibições internacionais

Produção coproduzida entre Bahia e Pernambuco aborda os desafios do envelhecimento trans e chega ao Festival MixBrasil, em São Paulo.

por Jefferson Albuquerque
Curta de animação nordestino "Norma" estreia no Brasil apósCurta de animação nordestino "Norma" estreia no Brasil após exibições internacionais
O curta-metragem de animaÃ§Ã£o "Norma", dirigido e roteirizado por Karol Azevedo, estreia no Brasil - Rennan Peixe

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O curta-metragem de animação "Norma", dirigido e roteirizado por Karol Azevedo, estreia no Brasil após passar por festivais nos Estados Unidos e na Alemanha. A produção integra a programação da 34ª edição do Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade, em São Paulo, onde concorre na Mostra Competitiva Brasil de Curtas.

Com 15 minutos de duração, a obra acompanha uma mulher trans idosa que decide ir morar em um lar de idosos para aliviar a rotina exaustiva da filha. No local, a personagem enfrenta regras rígidas e imposições até que o estabelecimento de amizades clandestinas gera um pacto de resiliência entre os moradores. Coproduzido pela Mandioca Studio, na Bahia, e pela Charque Attack, em Pernambuco, o filme utiliza a animação digital 2D para explorar a temática da autonomia e da identidade na terceira idade.

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Reflexão sobre o futuro e circulação internacional

A concepção da personagem surgiu a partir de reflexões da direção sobre envelhecimento e o acolhimento de pessoas LGBTQIA+ em instituições. "Talvez por isso Norma não mude. Recuso a ideia de que pessoas trans precisem mudar para caber na norma. Quero acreditar que podemos criar a nossa própria Norma. Ela sabe quem é. O que me interessa é observar como um espaço reage diante de alguém que insiste em existir sem pedir licença", afirma Karol Azevedo.

Antes da estreia em solo brasileiro, a animação participou em outubro do ImageOut’s 34th Annual LGBTQ+ Fall Film Festival, em Nova York, e do Perlen Film Festival, em Hanôver, na Alemanha. O projeto foi viabilizado por meio de editais e leis de incentivo cultural da Bahia, de Pernambuco e do governo federal.

Serviço

  • Estreia nacional do curta-metragem "Norma" no 34º Festival MixBrasil
  • Primeira sessão: 14 de novembro, às 14h, no CineSesc (seguida de debate com a direção)
  • Segunda exibição: 17 de novembro, às 17h15, no Spcine CCSP Lima Barreto
  • Classificação indicativa: Livre
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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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