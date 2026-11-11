Curta de animação nordestino "Norma" estreia no Brasil apósCurta de animação nordestino "Norma" estreia no Brasil após exibições internacionais

O curta-metragem de animação "Norma", dirigido e roteirizado por Karol Azevedo, estreia no Brasil após passar por festivais nos Estados Unidos e na Alemanha. A produção integra a programação da 34ª edição do Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade, em São Paulo, onde concorre na Mostra Competitiva Brasil de Curtas.

Com 15 minutos de duração, a obra acompanha uma mulher trans idosa que decide ir morar em um lar de idosos para aliviar a rotina exaustiva da filha. No local, a personagem enfrenta regras rígidas e imposições até que o estabelecimento de amizades clandestinas gera um pacto de resiliência entre os moradores. Coproduzido pela Mandioca Studio, na Bahia, e pela Charque Attack, em Pernambuco, o filme utiliza a animação digital 2D para explorar a temática da autonomia e da identidade na terceira idade.

Reflexão sobre o futuro e circulação internacional



A concepção da personagem surgiu a partir de reflexões da direção sobre envelhecimento e o acolhimento de pessoas LGBTQIA+ em instituições. "Talvez por isso Norma não mude. Recuso a ideia de que pessoas trans precisem mudar para caber na norma. Quero acreditar que podemos criar a nossa própria Norma. Ela sabe quem é. O que me interessa é observar como um espaço reage diante de alguém que insiste em existir sem pedir licença", afirma Karol Azevedo.

Antes da estreia em solo brasileiro, a animação participou em outubro do ImageOut’s 34th Annual LGBTQ+ Fall Film Festival, em Nova York, e do Perlen Film Festival, em Hanôver, na Alemanha. O projeto foi viabilizado por meio de editais e leis de incentivo cultural da Bahia, de Pernambuco e do governo federal.

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