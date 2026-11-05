‘Tudo Pode ser Visto’ questiona os limites entre realidade e ficção por meio de uma experiência progressivamente absurda

O documentário de Nathan Fielder e Lance Oppenheim estreia em 26 de novembro pode ser o primeiro do gênero a concorrer ao Oscar de Melhor Filme

por Laura Martiniano
‘Tudo Pode ser Visto’ questiona os limites entre realidade e ficção por meio de uma experiência progressivamente absurda
'Tudo Pode ser Visto' chega ao cinemas brasileiros no dia 26 de novembro, mas estreou antecipadamente em alguns festivais do país - Reprodução / Sony Pictures

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Se você já ouviu falar de Tudo Pode ser Visto, é de se duvidar que não esteja minimante intrigado com todo o burburinho que o longa vem provocando por aí. Sua estreia nos Estados Unidos bateu recorde: foi a maior bilheteria de um documentário em mais de duas décadas, desbancando até produções de gigantes como a DC. Nas redes sociais, espectadores chocados dividem suas perspectivas sobre filme e fazem questão de ressaltar o quanto sua narrativa é de cair o queixo, deixando os cinéfilos do resto do mundo estarrecidos com as possibilidades por trás do título, que parecem cada vez maiores e mais inesperadas. Dentro do universo da academia, a empolgação não fica atrás. Tudo Pode ser Visto está cotado para concorrer ao Oscar de Melhor Filme e pode ser o primeiro do gênero, historicamente menosprezado pela premiação, a participar da categoria. Para dominar dessa forma o debate no mundo da cinefilia, o que será que o filme tem de tão especial assim — se é que tem?

Por enquanto, só alguns espectadores brasileiros podem responder a essa pergunta. O documentário estreia nos cinemas locais no dia 26 de novembro, no entanto, alguns festivais país afora trouxeram a produção com antecedência para alguns sortudos que conseguiram comprar ingressos disputadíssimos. É, felizmente, o caso do Social1, que pode atestar: Tudo Pode ser Visto tem, sim, algo de bem especial. Algo este que é, na verdade, a soma de uma série de coisas que resulta numa experiência original, imersiva e progressivamente absurda, diferente de tudo o que têm dominado as telonas nos últimos anos.

O filme acompanha os últimos 34 dias de liberdade de Elizabeth Holmes, uma ex-empresária do ramo da biotecnologia condenada a 11 anos de prisão por fraude. Ela, que chegou a ser chamada de “a próxima Steve Jobs”, foi uma das fundadoras da Theranos. A companhia prometia revolucionar a forma como doenças são diagnosticadas a partir de um aparelho que, com apenas uma gota de sangue, seria capaz de detectar diversas doenças, de infecções simples a câncer. Com esse protótipo, Holmes atraiu investimentos bilionários e, por anos, foi considerada uma grande mente brilhante. O problema é que a tecnologia nunca chegou perto de realmente funcionar. Investidores perderam uma quantidade massiva de dinheiro apostando no sucesso da Theranos e o escândalo terminou com a condenação da ex-CEO.


Faltando pouco mais de um mês para o início da sua pena, Elizabeth, que agora prefere o apelido ‘Liz’, permitiu que os diretores Nathan Fielder e Lance Oppenheim, junto de sua equipe, se estabelecessem em sua casa para acompanhar sua rotina com os filhos e o companheiro, Billy, 24 horas por dia. Entre observações do dia a dia e entrevistas, os também produtores do filme tentam captar a intimidade da família e compreender o que se passa dentro da cabeça do casal, que insiste que a ex-CEO da Theranos não cometeu crime algum e sofre uma perseguição injusta. O espectador é convidado a tentar, ao lado dos cineastas, decifrar os segredos daquela casa onde, em tese, tudo pode ser visto. Mas o que existe entre o visível e o invisível? Entre afirmações, detalhes implícitos nas dinâmicas e comportamentos dos personagens e pensamentos aprisionados dentro de suas mentes, onde mora a verdade? Seria a realidade, efetivamente, questão de opinião?

Perspectivas e encruzilhadas

Reprodução / Sony Pictures
A participação de Nathan Fielder, como persona, no documentário, é um ponto-chave do seu sucesso - Reprodução / Sony Pictures

O saldo são mais perguntas do que respostas, e Tudo Pode ser Visto sabe usar isso a seu favor. E como se os diferentes vieses da mídia, da justiça, da Liz e do Billy já não fossem suficientes para dar um nó na cabeça do espectador, o documentário coloca mais uma carta na mesa: Nathan Fielder. Também escritor e comediante, o diretor já é um velho conhecido dos fãs de comédia. Ele ganhou notoriedade, especialmente, com Nathan for You, uma espécie de reality satírico em que tenta ajudar pequenos empreendedores a melhorar seus negócios com ideias absurdas, testando seus limites de aceitação. Um dos maiores destaques da produção é justamente a persona do host, que interpreta uma versão exagerada e esquisita dele mesmo, gerando, propositalmente, momentos bem constrangedores que ajudam a ditar o tom do humor. No filme, é essa mesma figura, no mínimo, inusitada, quem conduz as entrevistas com Liz, Billy e as demais fontes. Sem medo de colocar o dedo na ferida, o personagem questiona afirmações, gestos, comportamentos e dinâmicas de poder veladas até arrancar respostas tão absurdas que parecem piadas.

Com sua atitude perante o público e os personagens do documentário, Nathan torna-se, ele próprio, um ponto-chave do filme, que induz caminhos e acrescenta ao caso da Theranos a sua perspectiva, ainda que de forma não tão óbvia. Por mais que esse tipo de participação posa gerar questionamentos quando às definições do gênero documentário, a postura do diretor não é novidade e adiciona uma dimensão a mais ao filme, dimensão esta que faz parte da composição do seu diferencial, que vai muito além de entrevistados pitorescos. Com isso, diversas narrativas brigam na cabeça do espectador e cabe a ele decidir qual parece mais crível ou qual dos muitos manipuladores dessa história tem mais carisma — é provável, no entanto, que essa decisão passeie demoradamente entre todas as versões e ganhe espaço na mente por alguns dias (Tudo Pode ser Visto é desses que fica um tempo morando com a gente, mesmo depois que a tela apaga).

O papel da câmera e da montagem

Reprodução / Sony Pictures
A montagem cumpre um papel importante na construção do humor e do absurdo - Reprodução / Sony Pictures

O olhar de Oppenheim e, principalmente, o de Fielder dentro do documentário são os mais óbvios, mas também vale destacar o montador-chefe do projeto, Adam Locke-Norton. A montagem é crucial para o ritmo do filme, para o impacto das falas dos entrevistados e para a construção do humor. A parceria de Fielder e de Locke-Norton já é de longa data: os dois trabalharam juntos no reality mais recente do humorista, The Rehearsal. Essa química entre eles fica bem evidente no decorrer da narrativa. O montador é notavelmente familiarizado com a persona do diretor e com a forma como ele constrói o cômico dentro do seu audiovisual. Ele é ágil nos cortes e muito habilidoso nas escolhas de planos a serem evidenciados e imagens de apoio a serem exploradas para fazer as situações e falas dos personagens parecerem ainda mais absurdas. O jogo de câmeras é igualmente inteligente. Através do visual — uso do zoom e de ferramentas como profundidade de campo, por exemplo —, contradições entram em destaque sem a necessidade de palavras. É tudo muito sutil e aberto a interpretações.

É possível dividir o roteiro de Tudo Pode ser Visto em duas partes, bastante distintas. Uma delas compõe aquilo que a sinopse e os trailers já contemplam: o dia a dia da família de Liz, suas angústias e perspectivas, entrevistas e a tentativa de compreensão de uma dinâmica familiar rasgada por um crime e uma condenação. Até aqui, já se desenvolve um documentário competente, cheio de identidade e nada convencional. No entanto, é a partir da sua segunda metade que o longa que perde as estribeiras, num excelente sentido, e fica impossível de prever. Essa fase carece do mínimo possível de detalhes. Precisa ser uma surpresa. Mas, um breve spoiler: você vai sair se questionando sobre a linha tênue entre realidade e ficção.

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Imagem de Laura Martiniano

Laura Martiniano

Integro a equipe de redes sociais do Social1, com foco em celebridades, música, cultura pop e cultura pernambucana. Tenho experiência em comunicação pública, social media, cobertura de eventos, produção de reportagens e crítica cinematográfica. Tenho bastante interesse por cinema, literatura, moda e entrevistas com personalidades da música e do audiovisual, além de acompanhar de perto eventos culturais e festivais.