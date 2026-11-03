O Gatola da Cartola: vale a pena assistir? Confira a crítica da nova animação de Dr. Seuss

O Social1 foi conferir a nova animação inspirada na obra de Dr. Seuss. O filme aposta em humor, cores e fantasia, perfeito para a família.

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Desde sua criação por Dr. Seuss, o Gatola da Cartola se tornou um dos personagens mais conhecidos da literatura infantil. Agora, o felino irreverente ganha uma nova aventura nos cinemas com O Gatola da Cartola, que estreia no Brasil em 5 de novembro de 2026.

A animação preserva seu espírito bagunceiro e apresenta uma história sobre amadurecimento, convivência familiar e a importância de encontrar alegria mesmo diante das mudanças.

Em O Gatola da Cartola, o protagonista recebe uma missão que pode definir seu futuro: animar dois irmãos que estão enfrentando dificuldades para se adaptar a uma nova cidade.

O problema é que, para alguém tão acostumado a transformar qualquer situação em confusão, seguir as regras está longe de ser uma tarefa simples.

Sinopse de O Gatola da Cartola

Filme O Gatola da Cartola (2026) - Divulgação/Warner Bros. Pictures

Conhecido por sua personalidade caótica e suas travessuras, o Gatola da Cartola enfrenta seu maior desafio até então no I.I.I.I. (Instituto da Instituição da Imaginação e da Inspiração Limitada).

Depois de acumular confusões, ele recebe uma última oportunidade de provar seu valor: precisa devolver a alegria a Gabby e Sebastian, dois irmãos que estão insatisfeitos com a mudança para uma nova cidade.

A missão, porém, tem uma condição importante: o felino não pode recorrer às suas tradicionais travessuras.

Ao lado das crianças, ele embarca em uma aventura repleta de situações inesperadas, descobertas e muita imaginação. Mas será que alguém tão atrapalhado conseguirá cumprir as regras e ainda salvar sua cartola mágica?

Um personagem carismático em um universo cheio de cores

Filme O Gatola da Cartola (2026) - Divulgação/Warner Bros. Pictures

Um dos maiores acertos de O Gatola da Cartola está em sua apresentação visual. A animação constrói um universo bastante colorido, criativo e cheio de cenários diferentes, que ajudam a transformar cada sequência em uma nova descoberta.

Existe uma energia constante na composição das imagens, que combina perfeitamente com a personalidade imprevisível do protagonista. O próprio Gatola é um dos grandes responsáveis por manter a experiência divertida.

Carismático e irreverente, ele conquista pela maneira como transforma situações simples em verdadeiros acontecimentos. Suas trapalhadas dão ritmo à aventura e fazem com que o filme consiga entreter do começo ao fim.

Outros personagens também encontram espaço para conquistar o público ao longo da história. A relação entre o felino e os irmãos conduz boa parte da narrativa, enquanto as situações absurdas ajudam a manter o clima leve e descontraído.

A animação demonstra entender bem o que torna o personagem tão especial: sua capacidade de transformar a rotina em uma grande brincadeira. Mesmo quando as confusões parecem sair do controle, existe uma sensação de diversão que combina com o espírito da obra original.

Uma história sobre mudanças e novos começos

Por trás das brincadeiras, o filme apresenta uma mensagem bastante acessível sobre as dificuldades de recomeçar.

Gabby e Sebastian não estão felizes com a mudança de cidade e precisam lidar com a distância dos antigos amigos, a adaptação à nova escola e a sensação de terem deixado para trás uma parte importante de suas vidas.

Nesse contexto, a chegada do Gatola representa uma oportunidade de enxergar a nova realidade de outra maneira. Sua imaginação transforma situações cotidianas em aventuras e mostra que nem sempre é necessário ter tudo sob controle para descobrir algo interessante.

A narrativa também abre espaço para falar sobre os vínculos familiares. Carmen, mãe das crianças, tenta oferecer estabilidade aos filhos durante um período de mudanças, enquanto também precisa lidar com os próprios desafios.

O filme reconhece que os adultos nem sempre têm todas as respostas e que as transformações podem ser difíceis para toda a família.

A mensagem é transmitida de maneira leve, sem abandonar o humor que conduz a aventura. Para o público infantil, essa combinação funciona especialmente bem: a fantasia diverte enquanto apresenta reflexões sobre amizade, convivência e aceitação.

Gabby pode testar a paciência do espectador

Filme O Gatola da Cartola (2026) - Divulgação/Warner Bros. Pictures

Apesar do carisma do protagonista e da energia da animação, nem todos os personagens conquistam com a mesma facilidade. Gabby, em particular, pode ser um obstáculo para quem acompanha a história.

Durante boa parte do filme, a personagem apresenta comportamentos que tornam difícil criar uma conexão com ela.

Suas atitudes podem causar impaciência, especialmente quando a narrativa insiste em colocá-la no centro de determinados conflitos. Felizmente, ela se torna mais agradável perto do desfecho, quando algumas de suas questões começam a encontrar resolução.

Essa característica não chega a comprometer a experiência, mas interfere na identificação com uma das personagens que deveriam sustentar emocionalmente a aventura.

Uma animação que conversa melhor com as crianças

Filme O Gatola da Cartola (2026) - Divulgação/Warner Bros. Pictures

O filme tem potencial para agradar especialmente ao público infantil. As cores, os cenários criativos, o humor físico e as situações absurdas tornam a experiência dinâmica e acessível.

Para os adultos, por outro lado, algumas piadas e o próprio ponto de partida da narrativa podem não funcionar com a mesma intensidade.

A proposta é bastante lúdica e, em determinados momentos, parece direcionada principalmente às crianças. Ainda assim, o carisma do personagem e o cuidado visual ajudam a manter o interesse de quem acompanha a sessão em família.

A produção também encontra um equilíbrio interessante entre a irreverência do Gatola e uma mensagem mais afetiva. O resultado é uma aventura que não precisa abandonar a bagunça para falar sobre sentimentos importantes.

Afinal, O Gatola da Cartola vale a pena assistir?

Filme O Gatola da Cartola (2026) - Divulgação/Warner Bros. Pictures

Sim! O Gatola da Cartola é uma surpresa bastante agradável e uma boa opção para quem procura uma animação divertida para assistir no cinema em família. O visual colorido, a criatividade dos cenários e o carisma do protagonista sustentam uma aventura que consegue entreter do começo ao fim.

O desfecho é especialmente bonito e emocionante, encerrando a jornada de uma maneira que valoriza os vínculos familiares e a importância de aceitar novos começos. No fim, a animação entrega exatamente aquilo que promete: diversão, fantasia e uma boa dose de bagunça.

É uma experiência que vale o ingresso, principalmente para famílias e para quem ainda guarda carinho pelo universo criado por Dr. Seuss.

Nota do Social1: 4,0/5

Ficha técnica