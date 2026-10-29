5 filmes de romance que provam que os opostos se atraem

Personalidades diferentes, discussões inesperadas e muita química: conheça cinco histórias em que a paixão surge justamente onde ninguém esperava.

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Nem toda história de amor começa com um encontro perfeito. Às vezes, o que aproxima duas pessoas é justamente aquilo que parece separá-las: temperamentos incompatíveis, opiniões diferentes e uma boa dose de implicância.

No cinema, essa combinação rende desde comédias cheias de situações absurdas até romances marcados por orgulho, julgamentos e sentimentos difíceis de admitir.

A fórmula dos opostos que se atraem atravessa gerações e continua presente em histórias que conquistam o público.

Há personagens que começam disputando quem tem razão, outros que escondem suas intenções atrás de uma aposta e aqueles que precisam rever as próprias impressões antes de dar uma chance ao amor.

Se você gosta de casais com química, diálogos afiados e aproximações inesperadas, estes cinco filmes mostram diferentes maneiras de transformar diferenças em romance.

Quais filmes de romance mostram que os opostos se atraem?

1. Como Perder um Homem em 10 Dias (2003)

Andie Anderson (Kate Hudson) é uma jornalista que aceita escrever uma matéria sobre como afastar um homem em dez dias.

O que ela não sabe é que Ben Barry (Matthew McConaughey), o publicitário que conquista sua atenção, também está participando de uma aposta: provar que consegue fazer uma mulher se apaixonar por ele no mesmo prazo.

Com objetivos contrários, os dois entram em uma disputa na qual cada atitude pode colocar os planos do outro em risco. O resultado é uma comédia romântica cheia de situações constrangedoras, provocações e reviravoltas.

2. 10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999)

Kat Stratford (Julia Stiles) não faz questão de agradar ninguém e prefere manter distância das convenções sociais. Patrick Verona (Heath Ledger), por sua vez, tem fama de rebelde e um comportamento que desperta curiosidade e desconfiança.

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Inspirado livremente na peça A Megera Domada, de William Shakespeare, o filme acompanha a aproximação dos dois em meio a conflitos e descobertas.

Por trás das primeiras impressões, a história revela personagens mais complexos do que aparentam.

3. O Jogo do Amor - "Ódio" (2021)

Lucy Hutton (Lucy Hale) e Joshua Templeman (Austin Stowell) trabalham na mesma empresa e transformam a rivalidade profissional em uma competição constante. Ela é expansiva e criativa; ele prefere seguir regras e manter uma postura rigorosa.

Entre provocações no escritório e disputas para provar quem é mais competente, a relação começa a mudar.

O longa aposta na dinâmica entre colegas que parecem incompatíveis, mas compartilham uma atração que complica o jogo.

4. Orgulho e Preconceito (2005)

Elizabeth Bennet (Keira Knightley) é inteligente, espirituosa e não hesita em questionar as convenções de sua época.

O reservado Sr. Darcy (Matthew Macfadyen), por outro lado, transmite uma imagem de arrogância que dificulta qualquer aproximação.

Na adaptação do romance de Jane Austen, publicado originalmente em 1813, os julgamentos precipitados e as diferenças sociais pesam sobre o relacionamento. Para que o sentimento avance, os dois precisam confrontar suas próprias certezas.

5. Casa Comigo? (2010)

Anna Brady (Amy Adams) decide viajar à Irlanda para pedir o namorado em casamento, seguindo uma tradição que permite às mulheres fazer a proposta em um dia específico do ano.

No caminho, ela conhece Declan (Matthew Goode), um irlandês direto e rabugento que acaba se tornando seu acompanhante inesperado.

Com planos frustrados e imprevistos pelo caminho, os dois precisam conviver apesar das diferenças.

A viagem transforma o que parecia apenas uma solução prática em uma oportunidade de questionar expectativas e descobrir novas possibilidades para o amor.