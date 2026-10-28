Representante do Brasil no Oscar 2027, ‘Feito Pipa’ navega entre memória, identidade e envelhecimento pela perspectiva de uma criança

A magia do voo das pipas é condicional. Brinquedo que dança no ar, mas ainda é preso, amarrado a um fio quase invisível, mas que o impede de chegar nas nuvens. Feito pipa é Gugu, protagonista do longa que representa o Brasil no Oscar 2027, sob a direção de Allan Deberton. No filme, que chega aos cinemas no dia 5 de novembro, um garoto de 11 anos, apaixonado por futebol e dança, vive com uma avó que entende e abraça seu jeito diferente do esperado para os meninos da sua idade. Quando ela começa a apresentar problemas graves na memória, ele faz de tudo para esconder — seu maior medo é ter de ir morar com o pai, com quem tem uma relação difícil, mas cheia de complexidades agridoces.

A introdução a Gugu, interpretado pelo estreante Yuri Gomes, e à avó Dilma, vivida por Teca Pereira, é sublime, resultado do trabalho em equipe das direções de arte e fotografia. Os primeiros segundos são suficientes para a compreensão de quem são esses personagens. Takes fixos de elementos do quarto do garoto contam sua história sem a necessidade de palavras, de modo que sua aparição inicial em cena já chega com um ‘quê’ de intimidade. A primeira interação entre avó e neto, curta e sutil, já revela a dinâmica de proximidade, amizade e liberdade entre eles e destaca o jeito expansivo dos dois. Um tem muito do outro: é explícito na casa, nas roupas, no rosto, nas interações.

Retratos de afeto, esquecimento e liberdade

E é nas interações que mora o maior primor do filme. Os personagens são os grandes fios condutores da história — não acontecimentos. Esse tipo de narrativa precisa de atores muito competentes para se sustentar e, nesse sentido, Yuri Gomes é um achado. Aos 10 anos, o ator foi o escolhido dentre mais de 600 crianças para estrelar Feito Pipa, mesmo sem experiência cinematográfica anterior. Em entrevista à Variety, Lázaro Ramos, que interpreta o pai de Gugu, definiu a escalação do jovem como “um momento raro em que um personagem escolhe seu ator”. É verdade. A naturalidade com a qual Yuri se transforma em seu protagonista é difícil de se ver mesmo entre artistas adultos. Carrega presença, carisma, profundidade, vivacidade. Um encantamento e uma inocência que fazem falta no cinema — falta daquelas que a gente só se dá conta do tamanho quando reencontra esses sentimentos.

Em 'Feito Pipa', Yuri Gomes interpreta Gugu, um menino de 11 anos com uma personalidade que desafia os papéis tradicionais de gênero - Paris Filmes

O combustível desse magnetismo de Yuri é Teca Pereira. A intimidade entre os seus personagens foi construída com muito cuidado e delicadeza. O andar da carruagem é de partir o coração: aos poucos, Dilma se esquece do neto. Aquela relação de cumplicidade e amor entre eles vai, dá parte dela, dando lugar à apatia. O olhar da atriz, que faz uma interpretação genial, navega entre afeto e indiferença. Conforme sua saúde se deteriora, o emocional de Gugu vai junto. Assistindo à avó se tornar incapaz de realizar tarefas básicas, ele é obrigado a amadurecer e a aprender cuidar dela e de si sozinho com seu jeitinho de criança, sem alarmar as pessoas ao redor.

A música Time After Time, de Cyndi Lauper, serve como trilha sonora da relação dessa pequena família e faz parte, especialmente, da história de Dilma e da sua filha, Eliane, mãe de Gugu. É ao som desta canção que nos são entregues as cenas mais emocionais do filme. Ela ilustra tanto o amor quanto o esquecimento, perdas e reencontros. Traça uma linha que amarra a memória da avó ao neto. Durante um fragmento da história, o menino a ensina a cantar o refrão em inglês, cria uma lembrança significativa entre eles, que se conecta diretamente ao desfecho da narrativa dos dois. Yuri e Teca entregam um trabalho muito poderoso juntos, uma familiaridade crível.

Lázaro Ramos também é parte integrante da dinâmica entre o protagonista e sua avó. O ator interpreta Batista, pai de Gugu, com quem tem uma relação cheia de camadas. Existe amor e cuidado entre os dois, mas a vontade de fazer dar certo divide espaço com a intolerância. A personalidade do garoto vai de encontro ao convencional dentro de um contexto de cidade pequena, e as consequências de ser diferente também respingam no patriarca. Gugu, uma criança, sabe que é maior que os olhares tortos, mas Batista enxerga na repressão ao filho uma especíe de proteção da maldade dos outros. Lázaro passeia bem entre essas nuances do seu personagem.

Em 'Feito Pipa', a dinâmica de pai e filho entre Batista (Lázaro Ramos) e Gugu (Yuri Gomes), é cheia de nuances entre amor e intolerância - Paris Filmes

Perspectivas

Mais um ponto muito especial de Feito Pipa é a maneira como o roteiro engloba o humor numa trama delicada, sem anular sua seriedade. Esse senso mais cômico parte, especialmente, da ingenuidade das crianças lidando com questões do mundo adulto. É algo que surge naturalmente dentro da história, são as graças e as dores de amadurecer, descobrir o mundo e se dar conta do peso do tempo.

'Feito Pipa' traz uma narrativa sobre memória, envelhecimento e identidade na perspectiva de uma criança - Paris Filmes

As temáticas envelhecimento, memória e Alzheimer estão bem longe de serem novas no cinema ou mesmo na história do Oscar: há poucos anos, em 2021, Meu Pai marcou a premiação com uma perspectiva inovadora sobre a doença, cinematograficamente falando. Mas Feito Pipa também não é só mais um entre tantos. O longa coloca o cerne da questão sob o olhar de uma criança, que desvenda tão repentinamente a brevidade da vida e o papel das lembranças na construção da identidade enquanto traça seu voo em busca da sua própria, com cada vez menos amarras.

