O Bosque Selvagem: nova animação da Laika vale o ingresso? Confira a crítica

Nova animação de Travis Knight impressiona pelo trabalho artesanal da Laika Studios, mas poderia ser mais enxuta; confira a crítica do Social1!

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Bosque Selvagem chega aos cinemas brasileiros em 29 de outubro de 2026 com uma aventura fantástica que mistura magia, amadurecimento e cenas de violência.

Dirigido por Travis Knight, o longa é resultado de anos de trabalho da Laika Studios, conhecida por produções como Coraline e Kubo e as Cordas Mágicas.

A animação chama a atenção pelo cuidado visual e pela construção de um universo extraordinário, embora nem todos os momentos da narrativa tenham a mesma força.

Sinopse de O Bosque Selvagem

Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

Aos 13 anos, Prue McKeel precisa enfrentar uma jornada perigosa para resgatar o irmão mais novo, Mac, levado por um bando de corvos para uma floresta misteriosa além dos limites de Portland.

Ao lado de Curtis, um colega de escola inseguro e atrapalhado, a jovem atravessa a chamada Floresta Intransponível, um território mágico habitado por animais falantes, soldados, criaturas estranhas e figuras com intenções obscuras.

Nesse universo desconhecido, Prue descobre que precisará enfrentar forças sombrias para encontrar o irmão. A busca também se transforma em uma experiência de amadurecimento, que coloca a protagonista diante de perdas, sacrifícios e escolhas difíceis.

Baseado no livro de Colin Meloy, com ilustrações de Carson Ellis, O Bosque Selvagem combina elementos clássicos dos contos de fantasia com uma abordagem mais sombria sobre a passagem da infância para a adolescência.

Uma fantasia que impressiona desde os primeiros minutos

Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

Desde o início, O Bosque Selvagem demonstra que não é apenas mais uma aventura fantástica. Os primeiros minutos estabelecem uma atmosfera de tensão e provocam uma sensação de impotência diante dos acontecimentos.

Mesmo sem conhecer as regras daquele universo, o espectador é levado a querer descobrir o que está por trás da floresta e de seus habitantes.

A protagonista também contribui para essa curiosidade. Prue é determinada, independente e corajosa, mas ainda está em uma fase de transição entre a infância e a adolescência.

Interpretada por Peyton Elizabeth Lee na versão original e por Giulia Benite na dublagem brasileira, ela conduz a jornada com personalidade suficiente para sustentar o interesse pela história. A narrativa, porém, não apresenta uma trama inteiramente inovadora.

A combinação de uma criança em perigo, um mundo paralelo e forças mágicas malignas remete a outras histórias conhecidas da fantasia. O diferencial está principalmente na maneira como Travis Knight transforma esse universo em imagens, cenários e personagens.

O stop motion é o grande destaque do filme

Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

A maior conquista de O Bosque Selvagem está na animação artesanal. A produção levou cerca de 16 anos entre a idealização e o desenvolvimento do projeto, iniciado por Travis Knight após conhecer o livro de Colin Meloy antes mesmo de sua publicação.

O resultado evidencia o tempo e a dedicação envolvidos em cada cena. A produção utilizou 136 cenários e 231 bonecos, além de milhares de fotografias para construir os movimentos dos personagens.

Embora efeitos visuais digitais tenham sido empregados para aprimorar determinadas sequências, o trabalho manual permanece no centro da experiência.

O nível de detalhe chama a atenção tanto no desenho das criaturas quanto na composição dos ambientes. A floresta parece viva, os personagens apresentam texturas e movimentos cuidadosos, e até pequenos gestos contribuem para a sensação de que aquele mundo existe para além da tela.

Um dos detalhes mais curiosos é um mecanismo interno desenvolvido especialmente para a produção, que permite aos bonecos reproduzir movimentos sutis do peito, simulando a respiração. É um recurso discreto, mas que acrescenta naturalidade aos personagens e demonstra o cuidado da equipe.

O resultado faz com que seja difícil não admirar o trabalho dos animadores. Cada quadro carrega a impressão de ter sido pensado e construído com paciência, algo especialmente significativo em uma época em que a indústria audiovisual busca acelerar processos de produção.

Uma animação que não trata o público como criança

Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

Apesar de apresentar criaturas fantásticas e uma protagonista adolescente, O Bosque Selvagem não segue exatamente a fórmula de uma animação infantil convencional. A história contém violência explícita, momentos de tensão e sequências de batalha que se aproximam da intensidade de filmes de guerra.

Essa escolha combina com a atmosfera sombria da obra e evita que os conflitos sejam suavizados apenas para tornar a aventura mais confortável. As consequências dos confrontos são levadas a sério, e o perigo não desaparece diante de discursos motivacionais ou soluções fáceis.

A fantasia, portanto, funciona como uma porta de entrada para uma narrativa que também aborda perda, sacrifício e amadurecimento. O filme pode ser apreciado por diferentes públicos, mas o tom violento merece atenção de famílias que pretendem assisti-lo com crianças.

O ritmo poderia ser mais enxuto

Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

Se a parte técnica é quase sempre impressionante, a narrativa nem sempre acompanha a mesma intensidade. Com 131 minutos de duração, O Bosque Selvagem se torna uma experiência longa para uma aventura que, em alguns trechos, demora a avançar em direção às suas principais conclusões.

Depois das explicações sobre o universo fantástico e seus conflitos, há momentos em que a história parece se prolongar mais do que o necessário. Nesses trechos, a curiosidade sobre os acontecimentos perde um pouco de força, e a atenção se volta principalmente para o trabalho visual.

Isso não chega a comprometer a experiência, mas revela uma diferença entre a qualidade da realização e a força do roteiro. A impressão é que existe uma história envolvente por trás de toda a beleza da animação, embora nem sempre ela seja desenvolvida com o mesmo impacto.

Ainda assim, a ambição do projeto merece reconhecimento. Travis Knight não se limita a reproduzir uma fórmula conhecida: ele aposta em uma produção de grande escala, que explora os limites da técnica e valoriza o trabalho dos artistas envolvidos.

Afinal, O Bosque Selvagem vale o ingresso?

Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

Vale, principalmente para quem aprecia animações visualmente elaboradas e histórias de fantasia com uma atmosfera mais sombria. O trabalho artesanal da Laika Studios é impressionante e, por si só, já torna o longa uma experiência diferente do que costuma chegar aos cinemas.

A narrativa apresenta algumas passagens arrastadas e poderia ser mais concisa, mas consegue manter a curiosidade do público durante boa parte da jornada. O filme também se destaca por não infantilizar seus conflitos e por levar a sério as consequências da violência que apresenta.

O resultado é uma produção que nem sempre alcança o mesmo nível de excelência em roteiro e execução, mas compensa suas limitações com criatividade, técnica e cenas de grande impacto.

Nota do Social1: 4,5/5

A partir daqui, a crítica contém spoilers!

Se você ainda não assistiu ao filme, recomendamos interromper a leitura neste ponto. A próxima seção comenta momentos importantes da narrativa e a sequência final.

O desfecho faz jus à intensidade da história?

Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

A sequência final é um dos momentos mais marcantes de O Bosque Selvagem. Quem espera uma conclusão em que a amizade e um discurso inspirador resolvem todos os conflitos pode se surpreender com a abordagem escolhida por Travis Knight.

A batalha é intensa, violenta e marcada por consequências reais. Os personagens não estão protegidos por uma lógica que suaviza os perigos da aventura, e as mortes reforçam a gravidade dos confrontos.

O destino da vilã também acompanha esse tom, com uma resolução gráfica que mantém a atmosfera sombria construída ao longo da narrativa.

A sequência funciona justamente por não transformar o conflito em uma vitória simples ou sem custos. A fantasia não elimina a brutalidade daquele mundo, e o desfecho respeita a intensidade que a história apresenta desde os primeiros minutos.

Mesmo com os problemas de ritmo, o final ajuda a justificar a duração do longa e entrega uma conclusão à altura de sua ambição visual. É nesse momento que o filme demonstra com mais clareza que sua proposta vai além de uma aventura destinada exclusivamente ao público infantil.

No conjunto, O Bosque Selvagem é uma produção que merece ser celebrada pelo trabalho artesanal e pela disposição de levar a animação a novos limites. A história poderia ser mais bem resolvida em alguns momentos, mas a experiência cinematográfica compensa boa parte dessas falhas.

Ficha técnica do filme