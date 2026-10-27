O Bosque Selvagem: nova animação da Laika vale o ingresso? Confira a crítica

Nova animação de Travis Knight impressiona pelo trabalho artesanal da Laika Studios, mas poderia ser mais enxuta; confira a crítica do Social1!

por Eduarda Barreto
O Bosque Selvagem: nova animação da Laika vale o ingresso? Confira a crítica
Filme O Bosque Selvagem

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Bosque Selvagem chega aos cinemas brasileiros em 29 de outubro de 2026 com uma aventura fantástica que mistura magia, amadurecimento e cenas de violência.

Dirigido por Travis Knight, o longa é resultado de anos de trabalho da Laika Studios, conhecida por produções como Coraline e Kubo e as Cordas Mágicas.

A animação chama a atenção pelo cuidado visual e pela construção de um universo extraordinário, embora nem todos os momentos da narrativa tenham a mesma força.

Sinopse de O Bosque Selvagem

Divulgação/LAIKA Studios
Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

Aos 13 anos, Prue McKeel precisa enfrentar uma jornada perigosa para resgatar o irmão mais novo, Mac, levado por um bando de corvos para uma floresta misteriosa além dos limites de Portland.

Ao lado de Curtis, um colega de escola inseguro e atrapalhado, a jovem atravessa a chamada Floresta Intransponível, um território mágico habitado por animais falantes, soldados, criaturas estranhas e figuras com intenções obscuras.

Nesse universo desconhecido, Prue descobre que precisará enfrentar forças sombrias para encontrar o irmão. A busca também se transforma em uma experiência de amadurecimento, que coloca a protagonista diante de perdas, sacrifícios e escolhas difíceis.

Baseado no livro de Colin Meloy, com ilustrações de Carson Ellis, O Bosque Selvagem combina elementos clássicos dos contos de fantasia com uma abordagem mais sombria sobre a passagem da infância para a adolescência.

Uma fantasia que impressiona desde os primeiros minutos

Divulgação/LAIKA Studios
Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

Desde o início, O Bosque Selvagem demonstra que não é apenas mais uma aventura fantástica. Os primeiros minutos estabelecem uma atmosfera de tensão e provocam uma sensação de impotência diante dos acontecimentos.

Leia Também

Mesmo sem conhecer as regras daquele universo, o espectador é levado a querer descobrir o que está por trás da floresta e de seus habitantes.

A protagonista também contribui para essa curiosidade. Prue é determinada, independente e corajosa, mas ainda está em uma fase de transição entre a infância e a adolescência.

Interpretada por Peyton Elizabeth Lee na versão original e por Giulia Benite na dublagem brasileira, ela conduz a jornada com personalidade suficiente para sustentar o interesse pela história. A narrativa, porém, não apresenta uma trama inteiramente inovadora.

A combinação de uma criança em perigo, um mundo paralelo e forças mágicas malignas remete a outras histórias conhecidas da fantasia. O diferencial está principalmente na maneira como Travis Knight transforma esse universo em imagens, cenários e personagens.

O stop motion é o grande destaque do filme

Divulgação/LAIKA Studios
Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

A maior conquista de O Bosque Selvagem está na animação artesanal. A produção levou cerca de 16 anos entre a idealização e o desenvolvimento do projeto, iniciado por Travis Knight após conhecer o livro de Colin Meloy antes mesmo de sua publicação.

O resultado evidencia o tempo e a dedicação envolvidos em cada cena. A produção utilizou 136 cenários e 231 bonecos, além de milhares de fotografias para construir os movimentos dos personagens.

Embora efeitos visuais digitais tenham sido empregados para aprimorar determinadas sequências, o trabalho manual permanece no centro da experiência.

O nível de detalhe chama a atenção tanto no desenho das criaturas quanto na composição dos ambientes. A floresta parece viva, os personagens apresentam texturas e movimentos cuidadosos, e até pequenos gestos contribuem para a sensação de que aquele mundo existe para além da tela.

Um dos detalhes mais curiosos é um mecanismo interno desenvolvido especialmente para a produção, que permite aos bonecos reproduzir movimentos sutis do peito, simulando a respiração. É um recurso discreto, mas que acrescenta naturalidade aos personagens e demonstra o cuidado da equipe.

O resultado faz com que seja difícil não admirar o trabalho dos animadores. Cada quadro carrega a impressão de ter sido pensado e construído com paciência, algo especialmente significativo em uma época em que a indústria audiovisual busca acelerar processos de produção.

Uma animação que não trata o público como criança

Divulgação/LAIKA Studios
Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

Apesar de apresentar criaturas fantásticas e uma protagonista adolescente, O Bosque Selvagem não segue exatamente a fórmula de uma animação infantil convencional. A história contém violência explícita, momentos de tensão e sequências de batalha que se aproximam da intensidade de filmes de guerra.

Essa escolha combina com a atmosfera sombria da obra e evita que os conflitos sejam suavizados apenas para tornar a aventura mais confortável. As consequências dos confrontos são levadas a sério, e o perigo não desaparece diante de discursos motivacionais ou soluções fáceis.

A fantasia, portanto, funciona como uma porta de entrada para uma narrativa que também aborda perda, sacrifício e amadurecimento. O filme pode ser apreciado por diferentes públicos, mas o tom violento merece atenção de famílias que pretendem assisti-lo com crianças.

O ritmo poderia ser mais enxuto

Divulgação/LAIKA Studios
Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

Se a parte técnica é quase sempre impressionante, a narrativa nem sempre acompanha a mesma intensidade. Com 131 minutos de duração, O Bosque Selvagem se torna uma experiência longa para uma aventura que, em alguns trechos, demora a avançar em direção às suas principais conclusões.

Depois das explicações sobre o universo fantástico e seus conflitos, há momentos em que a história parece se prolongar mais do que o necessário. Nesses trechos, a curiosidade sobre os acontecimentos perde um pouco de força, e a atenção se volta principalmente para o trabalho visual.

Isso não chega a comprometer a experiência, mas revela uma diferença entre a qualidade da realização e a força do roteiro. A impressão é que existe uma história envolvente por trás de toda a beleza da animação, embora nem sempre ela seja desenvolvida com o mesmo impacto.

Ainda assim, a ambição do projeto merece reconhecimento. Travis Knight não se limita a reproduzir uma fórmula conhecida: ele aposta em uma produção de grande escala, que explora os limites da técnica e valoriza o trabalho dos artistas envolvidos.

Afinal, O Bosque Selvagem vale o ingresso?

Divulgação/LAIKA Studios
Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

Vale, principalmente para quem aprecia animações visualmente elaboradas e histórias de fantasia com uma atmosfera mais sombria. O trabalho artesanal da Laika Studios é impressionante e, por si só, já torna o longa uma experiência diferente do que costuma chegar aos cinemas.

Leia Também

A narrativa apresenta algumas passagens arrastadas e poderia ser mais concisa, mas consegue manter a curiosidade do público durante boa parte da jornada. O filme também se destaca por não infantilizar seus conflitos e por levar a sério as consequências da violência que apresenta.

O resultado é uma produção que nem sempre alcança o mesmo nível de excelência em roteiro e execução, mas compensa suas limitações com criatividade, técnica e cenas de grande impacto.

Nota do Social1: 4,5/5

A partir daqui, a crítica contém spoilers!

Se você ainda não assistiu ao filme, recomendamos interromper a leitura neste ponto. A próxima seção comenta momentos importantes da narrativa e a sequência final.

O desfecho faz jus à intensidade da história?

Divulgação/LAIKA Studios
Filme O Bosque Selvagem - Divulgação/LAIKA Studios

A sequência final é um dos momentos mais marcantes de O Bosque Selvagem. Quem espera uma conclusão em que a amizade e um discurso inspirador resolvem todos os conflitos pode se surpreender com a abordagem escolhida por Travis Knight.

A batalha é intensa, violenta e marcada por consequências reais. Os personagens não estão protegidos por uma lógica que suaviza os perigos da aventura, e as mortes reforçam a gravidade dos confrontos.

O destino da vilã também acompanha esse tom, com uma resolução gráfica que mantém a atmosfera sombria construída ao longo da narrativa.

A sequência funciona justamente por não transformar o conflito em uma vitória simples ou sem custos. A fantasia não elimina a brutalidade daquele mundo, e o desfecho respeita a intensidade que a história apresenta desde os primeiros minutos.

Mesmo com os problemas de ritmo, o final ajuda a justificar a duração do longa e entrega uma conclusão à altura de sua ambição visual. É nesse momento que o filme demonstra com mais clareza que sua proposta vai além de uma aventura destinada exclusivamente ao público infantil.

No conjunto, O Bosque Selvagem é uma produção que merece ser celebrada pelo trabalho artesanal e pela disposição de levar a animação a novos limites. A história poderia ser mais bem resolvida em alguns momentos, mas a experiência cinematográfica compensa boa parte dessas falhas.

Ficha técnica do filme 

  • Título: O Bosque Selvagem (Wildwood)
  • Direção: Travis Knight
  • Roteiro: Chris Butler, baseado no livro de Colin Meloy
  • Estúdio: Laika Studios
  • Elenco de vozes original: Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali e Angela Bassett
  • Dublagem brasileira: Giulia Benite como Prue McKeel
  • Duração: 131 minutos
  • Estreia no Brasil: 29 de outubro de 2026
  • Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos.
Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto

Leia também