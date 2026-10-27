5 filmes de comédia romântica para assistir quando você precisa dar boas risadas

Entre amores de mentira, amizades que mudam e encontros inesperados, estas histórias misturam romance e humor para deixar o dia mais leve.

por Myllena Wu
5 filmes de comédia romântica para assistir quando você precisa dar boas risadas
Filme "Mensagens para Isabelle"

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Tem dia em que tudo o que a gente precisa é de um filme divertido, uma história de amor cheia de reviravoltas e personagens que parecem atrair confusão por onde passam.

As comédias românticas são uma boa pedida para esses momentos, especialmente quando equilibram cenas engraçadas, encontros inesperados e romances que dão vontade de torcer pelo casal.

De paixões adolescentes a amizades que podem se transformar em algo a mais, há histórias para diferentes gostos.

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A seguir, reunimos cinco filmes para quem quer relaxar, rir e se envolver com narrativas românticas sem abrir mão do bom humor.

Quais filmes de comédia romântica assistir para dar risada?

1. Para Todos os Garotos que Já Amei (2018) - Netflix

Divulgação/Netflix
Filme "Para Todos os Garotos que Já Amei" - Divulgação/Netflix

A vida amorosa de Lara Jean vira uma verdadeira confusão quando cartas secretas que ela escreveu para antigos interesses românticos são enviadas aos destinatários.

Para lidar com as consequências, a jovem acaba envolvida em um namoro de mentira, que traz situações constrangedoras, mal-entendidos e sentimentos inesperados. É uma opção para quem gosta de romances adolescentes com humor e descobertas pessoais.

2. A Proposta (2009) - Apple TV, Disney+

Divulgação/Disney+
Filme "A Proposta" - Divulgação/Disney+

Uma chefe exigente, interpretada por Sandra Bullock, convence seu assistente, vivido por Ryan Reynolds, a fingir que os dois estão noivos para evitar problemas profissionais.

O plano parece simples até que eles precisam visitar a família dele. Entre provocações, mentiras difíceis de sustentar e uma convivência cheia de atritos, o filme transforma a farsa em uma sequência de situações cômicas.

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3. Mensagens para Isabelle (2026) - Netflix

Divulgação/Netflix
Filme "Mensagens para Isabelle" - Divulgação/Netflix

Nesta comédia romântica, Jill tenta lidar com a morte da irmã deixando mensagens de voz no antigo telefone dela. O que não sabe é que o número foi transferido para outra pessoa: um desconhecido que começa a acompanhar suas confissões e desenvolve sentimentos por ela.

Com uma conexão construída à distância, a história mistura humor, vulnerabilidade e a possibilidade de recomeçar.

4. D.U.F.F. — Você Conhece, Tem ou É (2015) - Amazon Prime (exige complemento)

Divulgação/Netflix
Filme "D.U.F.F. — Você Conhece, Tem ou É" - Divulgação/Netflix

Bianca descobre que é vista como a amiga menos popular do grupo e decide mudar a forma como é percebida pelos colegas. Para isso, pede ajuda a um rapaz da escola, mas o plano acaba trazendo questionamentos sobre aparência, amizade e autoestima.

A comédia adolescente aposta em situações típicas do ambiente escolar e em um romance que surge enquanto a protagonista aprende a se aceitar.

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5. De Férias com Você (2026) - Netflix

Divulgação/Netflix
Filme 'De Férias Com Você' - Divulgação/Netflix

Poppy e Alex são melhores amigos, apesar das personalidades opostas. Durante anos, os dois mantêm o hábito de viajar juntos nas férias, até que sentimentos antes escondidos começam a mudar a relação.

Entre viagens, desencontros e a dificuldade de admitir o que sentem, o filme explora aquela pergunta que ronda muitas amizades: e se o amor estiver ali o tempo todo?

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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