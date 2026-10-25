5 filmes de comédia romântica para quem ama histórias de amor inesperadas

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Se você gosta de romances diferentes, descubra histórias de encontros inesperados, sentimentos confusos e relações que fogem do comum.

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Nem sempre o amor começa com um encontro perfeito. Às vezes, surge depois de uma aposta, de um plano improvisado ou de uma amizade que toma um rumo diferente.

É justamente essa imprevisibilidade que torna as comédias românticas tão convidativas: elas transformam situações cotidianas em histórias sobre conexão, descobertas e segundas chances.

Para quem gosta de acompanhar personagens que não esperavam se apaixonar, o cinema reúne produções com diferentes cenários e estilos.

Há romances ambientados nas festas de fim de ano, casais que fingem estar juntos e encontros breves que deixam marcas duradouras.

A seleção também inclui uma produção sul-coreana com uma abordagem mais dramática do amor juvenil.

Quais filmes assistir sobre histórias de amor inesperadas?

1. O Amor Não Tira Férias (2006)

Duas mulheres que vivem em países diferentes decidem trocar de casa durante as festas de fim de ano para escapar dos próprios problemas amorosos. A mudança de cenário, porém, acaba abrindo espaço para novas relações.

Com Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black no elenco, o filme mistura romance, humor e recomeços. É uma opção para quem gosta de histórias aconchegantes, com clima de Natal e personagens que precisam rever suas expectativas sobre o amor.

2. O Plano Imperfeito (2018)

Cansados da rotina profissional e das exigências dos chefes, dois assistentes decidem criar um plano para aproximá-los e, assim, conquistar um pouco de tranquilidade no trabalho.

A estratégia, no entanto, também muda a relação entre os próprios colegas.

Estrelado por Zoey Deutch e Glen Powell, o longa combina situações de escritório com provocações e aproximações inesperadas. A história é indicada para quem gosta de romances que se desenvolvem aos poucos, entre conflitos cotidianos e diálogos bem-humorados.

3. Todos Menos Você (2023)

Depois de um primeiro encontro que não termina como esperado, Bea e Ben voltam a se encontrar em um casamento na Austrália. Para lidar com a situação, os dois decidem fingir que formam um casal, mesmo quando a convivência é marcada por provocações.

Com Sydney Sweeney e Glen Powell, a produção aposta na dinâmica de implicância que gradualmente dá lugar à atração. É uma escolha para quem gosta de histórias em que os protagonistas começam se estranhando antes de perceber que os sentimentos podem ser mais complicados do que imaginavam.

4. Garota do Século 20 (2022)

Na Bo-ra aceita observar um garoto por quem sua melhor amiga está apaixonada para ajudá-la a conquistá-lo. Durante essa missão, porém, a adolescente acaba se aproximando de outro jovem e descobre sentimentos que não estavam nos seus planos.

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O filme sul-coreano combina romance adolescente, amizade e descobertas da juventude. Diferentemente das comédias românticas mais leves da lista, a narrativa também tem um lado melancólico, que dá mais espaço à saudade e às mudanças trazidas pelo tempo.

5. Amor à Primeira Vista (2023)

Hadley e Oliver se conhecem durante um voo de Nova York a Londres e criam uma conexão inesperada. Depois de se separarem no aeroporto, os dois parecem ter poucas chances de se encontrar novamente, mas a história mostra como um encontro aparentemente casual pode mudar o rumo de uma relação.

Com Haley Lu Richardson e Ben Hardy, o longa mistura romance, coincidências e reflexões sobre as oportunidades que surgem quando menos se espera. É uma alternativa para quem prefere histórias de amor que começam com uma conexão imediata, mas precisam superar obstáculos para continuar.

