A Terra do Meu Pai: vale a pena assistir? Confira a crítica do filme cotado ao Oscar 2027

Confira a crítica do Social1 de A Terra do Meu Pai, filme de Pawe? Pawlikowski, cotado ao Oscar 2027, e saiba se vale a pena assistir ao longa!

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O que significa voltar para casa quando o lugar que você deixou já não existe da mesma maneira? Essa é uma das questões que atravessam A Terra do Meu Pai (Fatherland), novo filme de Pawel Pawlikowski, diretor de Guerra Fria e Ida.

Ambientado no período posterior à Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha o retorno do escritor Thomas Mann à Alemanha e explora as marcas deixadas pelo exílio, pela divisão política e pelas perdas familiares.

Longe das fórmulas mais convencionais dos dramas históricos, a produção aposta em uma narrativa contida, na fotografia em preto e branco e em atuações que expressam muito sem precisar recorrer a grandes demonstrações emocionais.

O resultado é um filme melancólico sobre a dificuldade de reencontrar as próprias raízes e reconstruir os laços afetivos. Assistimos à produção e contamos o que esperar, sem spoilers.

Qual é a história de A Terra do Meu Pai?

Filme A Terra do Meu Pai - Cortesia/MUBI

Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1929, Thomas Mann embarca em uma viagem pela Alemanha ao lado de sua filha, Erika, em 1949, após 16 anos de exílio. O país que encontra está profundamente marcado pela destruição da Segunda Guerra Mundial e pela divisão entre as zonas de influência ocidental e soviética.

A jornada leva pai e filha de Frankfurt, na Alemanha Ocidental, até Weimar, sob controle soviético. Ao longo do percurso, eles atravessam uma paisagem de ruínas e se deparam com uma sociedade que ainda tenta compreender o passado e encontrar caminhos para o futuro.

O retorno, porém, está longe de representar uma reconciliação simples. Embora Mann tenha se posicionado contra o nazismo, sua ausência durante os anos mais difíceis da guerra faz com que parte de seus compatriotas o enxergue como alguém que abandonou a própria pátria.

O reconhecimento internacional do escritor não é suficiente para eliminar a desconfiança e as tensões que o aguardam. Enquanto isso, a relação com Erika também é atravessada por sentimentos contraditórios.

A filha admira a importância intelectual do pai, mas precisa lidar com a distância afetiva que marca a convivência entre os dois. Em meio ao luto pela perda de Klaus Mann, irmão de Erika e filho do escritor, a viagem se transforma em uma tentativa de confrontar feridas que ultrapassam as fronteiras da política e da história.

Um drama histórico que foge do convencional

Filme A Terra do Meu Pai - Cortesia/MUBI

Em A Terra do Meu Pai, Pawel Pawlikowski não está interessado em reconstruir o pós-guerra apenas por meio de grandes acontecimentos históricos. Seu olhar se volta para as consequências íntimas desse período e para as dificuldades de encontrar pertencimento em um país profundamente transformado.

O retorno de Thomas Mann evidencia um paradoxo: mesmo alguém que se opôs ao nazismo pode ser recebido com hostilidade por aqueles que permaneceram na Alemanha. O escritor se vê diante de uma pátria que já não corresponde inteiramente às lembranças que carrega.

Essa sensação de deslocamento também atravessa sua família. Os personagens tentam encontrar um lugar no mundo enquanto convivem com perdas, ressentimentos e expectativas frustradas. Nesse contexto, a reconstrução emocional parece ainda mais difícil do que a recuperação das cidades destruídas pela guerra.

Fotografia em preto e branco reforça a solidão dos personagens

Filme A Terra do Meu Pai - Cortesia/MUBI

Um dos grandes destaques do filme é a fotografia de Lukasz al, que utiliza o preto e branco e a proporção de tela 4:3 para construir uma atmosfera de isolamento e desilusão.

Mesmo nas cenas de estrada, em que Thomas e Erika viajam a bordo de um Buick preto, a composição visual evita a sensação de liberdade geralmente associada aos filmes de viagem. As paisagens abertas não representam uma promessa de recomeço, mas reforçam a distância entre os personagens e o mundo ao redor.

A Alemanha de 1949 surge como um cenário quase fantasmagórico, marcado pelas ruínas e pelo peso de tudo o que foi perdido. A câmera observa os espaços e os rostos com rigor, sem recorrer a movimentos extravagantes ou a uma estética excessivamente sentimental.

Essa escolha pode tornar o longa frio em determinados momentos, especialmente para quem prefere narrativas mais dinâmicas. Por outro lado, a contenção visual é justamente uma de suas maiores forças: a tragédia aparece nas ausências, nos silêncios e naquilo que os personagens não conseguem expressar.

Sandra Hüller e Hanns Zischler sustentam a força do filme

Filme A Terra do Meu Pai - Cortesia/MUBI

Sandra Hüller oferece uma das atuações mais marcantes da produção como Erika Mann. Sua personagem ocupa uma posição delicada: ao mesmo tempo que admira o pai e reconhece sua importância histórica, também sente o peso da distância afetiva que existe entre eles.

A atriz constrói essa contradição com uma interpretação contida, que transmite luto, ressentimento e maturidade sem recorrer ao sentimentalismo fácil. Em seus gestos e olhares, há uma dor que parece ter sido acumulada ao longo de anos.

Hanns Zischler também se destaca como Thomas Mann. Sua interpretação dá vida a um homem reconhecido internacionalmente, mas que encontra dificuldades para se conectar com a própria intimidade familiar.

A distância entre o escritor admirado pelo público e o pai incapaz de reparar determinadas feridas é um dos principais eixos dramáticos da história.

August Diehl, mesmo em uma participação pontual, deixa uma impressão duradoura. A sequência em que aparece demonstra como Pawlikowski consegue extrair intensidade de uma cena sem depender de grandes gestos ou explicações.

O elenco trabalha em sintonia com a proposta do diretor, privilegiando expressões, pausas e pequenos gestos. É um tipo de atuação que exige atenção do espectador, mas recompensa quem se dispõe a acompanhar as nuances dos personagens.

O que funciona e o que deixa a desejar?

A maior qualidade de A Terra do Meu Pai está na capacidade de transformar uma história aparentemente simples em uma reflexão abrangente sobre memória, identidade e pertencimento.

O filme não precisa de grandes reviravoltas para envolver o público, pois sua força está no peso emocional de cada encontro e naquilo que permanece sem resolução.

A fotografia é outro acerto incontestável, assim como as interpretações de Sandra Hüller e Hanns Zischler. Juntos, esses elementos ajudam a transmitir a dimensão humana de um país que tenta seguir em frente sem conseguir se desvencilhar completamente do passado.

Por outro lado, o ritmo lento e a abordagem rigorosamente contida podem criar certa distância emocional. Em alguns momentos, a narrativa parece não alcançar toda a intensidade que os conflitos sugerem, deixando a sensação de que determinadas questões poderiam ser exploradas com maior profundidade.

Ainda assim, a escolha de evitar grandes explosões dramáticas combina com a proposta da obra. Pawlikowski prefere observar as marcas silenciosas da tragédia a explicar o que cada personagem sente.

Afinal, A Terra do Meu Pai vale o ingresso?

Filme A Terra do Meu Pai - Cortesia/MUBI

Vale! A Terra do Meu Pai é um drama histórico que encontra sua força na simplicidade, na fotografia marcante e nas atuações de um elenco que compreende a proposta do diretor.

Pawel Pawlikowski retrata com sensibilidade a Alemanha do pós-guerra e transforma a viagem de Thomas Mann e sua filha em uma reflexão sobre as consequências do exílio, o peso da memória e a dificuldade de reconstruir relações afetivas.

O filme pode parecer frio ou lento para quem espera grandes acontecimentos e conflitos mais explícitos. No entanto, sua linguagem visual rigorosa e a contenção das interpretações fazem com que a história permaneça na memória mesmo depois da sessão.

É uma produção que exige paciência, mas recompensa o espectador atento com uma experiência cinematográfica sensível e reflexiva.

Nota do Social1: 4,5/5

A partir daqui, a crítica contém spoilers!

Se você ainda não assistiu ao filme, recomendamos interromper a leitura neste ponto. A próxima seção comenta momentos importantes da narrativa e a sequência final.

O que a relação entre Thomas e Erika revela?

Um dos aspectos mais fortes do filme é a maneira como Erika tenta conciliar a admiração pelo pai com a decepção provocada por sua distância emocional. Ela reconhece a importância histórica de Thomas Mann, mas isso não apaga as dificuldades que existem entre os dois.

Sandra Hüller interpreta essa contradição com uma sobriedade impressionante. Sua Erika parece ter aprendido a conviver com a dor e a saudade, transformando sentimentos difíceis em uma postura madura, embora nem sempre consiga esconder o sofrimento.

A personagem também funciona como uma ligação entre os diferentes mundos da narrativa: a família, a história política e a figura pública do escritor.

Ao acompanhar sua relação com o pai, o filme mostra que a importância de alguém para o mundo não significa necessariamente que essa pessoa saiba cuidar de quem está mais próximo.

A sequência final é o ponto alto da narrativa?

Filme A Terra do Meu Pai - Cortesia/MUBI

Talvez, em determinados momentos, o espectador sinta que falta alguma coisa à narrativa. O filme é tão contido que nem sempre parece alcançar todo o potencial emocional dos conflitos apresentados. É justamente por isso que a sequência final ganha tanta força.

Na cena ambientada na igreja, pai e filha finalmente encontram um espaço para deixar transparecer o luto, a decepção e a tristeza que atravessam a relação.

Sem precisar transformar o momento em uma grande explosão dramática, Pawlikowski permite que os sentimentos acumulados apareçam com uma naturalidade comovente.

A cena funciona como uma espécie de catarse silenciosa. Aquilo que parecia reprimido durante boa parte da narrativa encontra uma forma de expressão, e a conexão entre os personagens se torna mais evidente.

É nessa sequência que o filme parece revelar com maior clareza o que vinha construindo desde o início: algumas feridas não desaparecem com o tempo, mas podem finalmente ser reconhecidas quando as pessoas conseguem se aproximar.

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