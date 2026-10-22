Razão e Sensibilidade: vale a pena assistir? Veja o que esperar da nova adaptação do clássico de Jane Austen

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Assistimos à pré-estreia da nova adaptação de Razão e Sensibilidade, clássico de Jane Austen. Confira o que achamos na crítica do Social1!

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Mais de três décadas depois de a adaptação de Ang Lee, lançada em 1995, conquistar o público e a crítica, Razão e Sensibilidade ganha uma nova versão para o cinema.

Dirigido por Georgia Oakley, o filme revisita o clássico de Jane Austen com uma abordagem mais melancólica e intimista, colocando no centro da narrativa não apenas os romances, mas também a relação entre duas irmãs, Elinor e Marianne Dashwood.

Estrelada por Daisy Edgar-Jones e Esmé Creed-Miles, a produção aposta em uma fotografia marcante e em interpretações que exploram as contradições entre razão, paixão e vulnerabilidade. Assistimos à pré-estreia e contamos o que esperar da nova adaptação, sem spoilers.

Qual é a história de Razão e Sensibilidade?

Filme Razão e Sensibilidade (2026) - Cortesia Focus Features

Ambientado na Inglaterra do século XIX, Razão e Sensibilidade acompanha a família Dashwood após a morte do patriarca.

Como a herança e as propriedades ficam destinadas ao filho do primeiro casamento, a viúva, Sra. Dashwood (Caitriona Balfe), e suas três filhas enfrentam dificuldades financeiras e precisam deixar a antiga residência. As quatro encontram abrigo em um chalé em Devonshire, cedido por uma parente distante.

Mesmo com um novo lar, porém, as dificuldades continuam: sem uma fortuna, as jovens enfrentam obstáculos em uma sociedade na qual o casamento representa uma das principais possibilidades de segurança financeira e ascensão social.

É nesse cenário que as irmãs Elinor (Daisy Edgar-Jones) e Marianne (Esmé Creed-Miles) tentam encontrar seus próprios caminhos no amor. Enquanto Elinor procura conciliar seus sentimentos com a prudência, Marianne se entrega à paixão e à intensidade das emoções.

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A vida amorosa das duas se complica com a chegada de diferentes pretendentes. Elinor se aproxima de Edward Ferrars (George MacKay), um cavalheiro que guarda segredos sobre sua situação sentimental, enquanto Marianne se vê dividida entre o sedutor John Willoughby (Frank Dillane) e o reservado Coronel Brandon (Herbert Nordrum).

O que esperar da nova adaptação?

Georgia Oakley apresenta uma versão que privilegia a contenção emocional e o lado mais melancólico da história.

Em vez de apostar apenas nos romances e nas convenções dos dramas de época, a diretora dedica atenção especial aos sentimentos reprimidos, às frustrações e à intimidade entre as personagens.

A fotografia é um dos grandes destaques da produção. Os cenários e as escolhas visuais ajudam a construir uma atmosfera que dialoga com as dificuldades financeiras e emocionais enfrentadas pelas Dashwood.

O resultado é uma adaptação visualmente envolvente, que utiliza a beleza das imagens para reforçar as tensões da narrativa.

Atuações que dão vida ao clássico

Filme Razão e Sensibilidade (2026) - Cortesia Focus Features

Daisy Edgar-Jones se destaca como Elinor, construindo uma personagem madura e sensível, mas que não esconde completamente suas emoções.

Sua interpretação oferece uma leitura diferente daquela apresentada por Emma Thompson no filme de 1995, com uma protagonista cujos sentimentos aparecem de maneira mais expressiva.

Esmé Creed-Miles também chama a atenção como Marianne, trazendo intensidade à personagem e explorando suas contradições. A relação entre as duas atrizes sustenta boa parte da força emocional do filme.

George MacKay, por sua vez, entrega um Edward Ferrars carismático e envolvente, com uma química convincente ao lado de Edgar-Jones. Fiona Shaw, como Mrs. Jennings, também se destaca ao acrescentar energia e humor à narrativa.

O que funciona e o que deixa a desejar?

O principal acerto da nova versão está na relação entre Elinor e Marianne. Embora sejam muito diferentes na maneira de lidar com os sentimentos, as irmãs compartilham uma ligação intensa, marcada por afeto, conflitos e dificuldades para compreender as escolhas uma da outra.

A adaptação também acerta na construção visual e na atmosfera melancólica, que reforça as incertezas vividas pelas personagens.

Por outro lado, alguns trechos parecem apressados, especialmente no desenvolvimento dos romances. Certas mudanças em relação ao livro também podem dividir opiniões entre os admiradores da obra original.

Para quem conhece a adaptação de Ang Lee, de 1995, as comparações serão inevitáveis. O longa anterior possui atuações memoráveis e uma construção dramática que tornou aquela versão uma referência.

A nova produção segue outro caminho, mas nem sempre consegue dar o mesmo peso aos conflitos amorosos.

Afinal, Razão e Sensibilidade vale o ingresso?

Filme Razão e Sensibilidade (2026) - Cortesia Focus Features

Vale! A nova adaptação de Razão e Sensibilidade oferece uma experiência envolvente para quem gosta de dramas de época, romances e histórias sobre relações familiares.

A fotografia de tirar o fôlego e as atuações marcantes são os principais trunfos da produção. Mesmo com um desenvolvimento um pouco apressado de alguns romances, o filme consegue emocionar e valorizar a história de duas irmãs que, apesar de suas diferenças, tentam compreender a dor e os sentimentos uma da outra.

Ao final, fica uma sensação de alívio por ver os conflitos encontrarem seus desfechos. É difícil não torcer pelos casais, embora a narrativa pudesse ter explorado melhor algumas relações amorosas.

A produção não substitui necessariamente o clássico de 1995, mas oferece uma nova perspectiva sobre a obra de Jane Austen, com uma abordagem mais intimista e centrada nos laços entre as irmãs.

Nota do Social1: (4,0/5)

A partir daqui, a crítica contém spoilers!

Se você ainda não assistiu ao filme, recomendamos interromper a leitura neste ponto. A seguir, comentamos mudanças na narrativa, os relacionamentos amorosos e o desfecho da história.

O que muda na história em relação ao livro?

Filme Razão e Sensibilidade (2026) - Cortesia Focus Features

Uma das escolhas mais interessantes da adaptação de Georgia Oakley é a ênfase na relação entre Elinor e Marianne. Embora os romances continuem importantes, a história trata o vínculo entre as irmãs como o verdadeiro centro emocional da narrativa.

A própria diretora já destacou, em entrevista à revista Town & Country, que a relação entre as duas funciona como uma história de amor por si só, com momentos de ternura, conflitos, intensidade e frustração.

Essa perspectiva ajuda a compreender por que a nova versão dedica tanta atenção à maneira como as irmãs lidam com suas diferenças.

Elinor tenta controlar as emoções e agir com prudência, enquanto Marianne se entrega à paixão. Aos poucos, porém, fica evidente que nenhuma das duas está completamente protegida do sofrimento.

Ainda assim, há momentos em que a adaptação ainda poderia explorar melhor o afeto entre elas. Em alguns trechos, os desentendimentos recebem mais espaço do que a cumplicidade, embora a cena final das irmãs recupere a conexão emocional que sustenta a história.

Os romances de Elinor e Marianne poderiam ter mais espaço?

Filme Razão e Sensibilidade (2026) - Cortesia Focus Features

Com certeza! A relação entre Elinor e Edward é um dos pontos altos da produção. A química entre Daisy Edgar-Jones e George MacKay torna os encontros dos personagens envolventes, uma pena que o longa não deu tanto espaço para desenvolver o amor dos dois. Eles tem poucas cenas juntos, mas, mesmo assim, é difícil não torcer pelos dois.

Com Marianne, porém, o resultado é menos satisfatório. O triângulo amoroso envolvendo Willoughby e o coronel Brandon parece se desenvolver de maneira apressada, o que reduz o impacto de algumas decisões e dificulta uma conexão mais profunda com os pretendentes.

O coronel Brandon, em particular, poderia ter recebido mais tempo de tela para que sua personalidade e seus sentimentos fossem explorados. Já Willoughby não alcança toda a força dramática necessária para que suas escolhas provoquem o impacto esperado.

Essas limitações não comprometem completamente a experiência, mas deixam a impressão de que os romances poderiam ter sido desenvolvidos com mais cuidado.

O final de Razão e Sensibilidade emociona?

Filme Razão e Sensibilidade (2026) - Cortesia Focus Features

Apesar das ressalvas, o desfecho recupera a força emocional da história ao destacar o vínculo entre as irmãs. Mais do que acompanhar a resolução dos romances, a adaptação reforça a importância de Elinor e Marianne aprenderem a compreender os sentimentos uma da outra.

A sensação final é de alívio e satisfação, especialmente para quem torce pelos casais. Ainda assim, fica a impressão de que alguns acontecimentos poderiam ter recebido mais tempo para amadurecer, tornando o encerramento menos apressado.

No conjunto, a nova versão encontra sua identidade ao privilegiar a intimidade e a vulnerabilidade das personagens. Mesmo sem alcançar o mesmo impacto da adaptação de 1995 em alguns os aspectos, o filme oferece uma leitura sensível do clássico de Jane Austen.

Serviço

Filme: Razão e Sensibilidade (Sense and Sensibility)

Razão e Sensibilidade (Sense and Sensibility) Direção: Georgia Oakley

Georgia Oakley Roteiro: Diana Reid

Diana Reid Elenco principal: Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, George MacKay, Caitríona Balfe e Frank Dillane

Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, George MacKay, Caitríona Balfe e Frank Dillane Gênero: Drama romântico de época

Drama romântico de época Estreia no Brasil: 29 de outubro de 2026

29 de outubro de 2026 Distribuição: Universal Pictures

Universal Pictures Classificação indicativa: não recomendado para menores de 10 anos



Razão e Sensibilidade | Confira o Trailer Oficial Dublado: