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I Want Your Sex estreia no Brasil com 92% de aprovação no Rotten Tomatoes

Novo filme de Gregg Araki com Olivia Wilde, Cooper Hoffman e Charli XCX estreia nos cinemas nesta quinta-feira (22), pela O2 Play!

Por Eduarda Barreto Publicado em 20/10/2026 às 12:50
Filme I Want Your Sex
Filme I Want Your Sex - O2 Play

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O filme I Want Your Sex estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 22 de outubro, com distribuição da O2 Play.

Após o sucesso de O Convite, Olivia Wilde retorna às telonas no thriller erótico com humor dirigido por Gregg Araki, cineasta conhecido por Mistérios da Carne, Geração Maldita e Estrada para Lugar Nenhum.

O longa conta ainda com Cooper Hoffman (Licorice Pizza e A Longa Caminhada) e a participação da cantora Charli XCX. No Rotten Tomatoes, a produção registra 92% de aprovação da crítica e recebeu o selo Certified Fresh.

Qual é a história de I Want Your Sex?

O2 Play
Filme I Want Your Sex - O2 Play

A trama acompanha Elliot (Cooper Hoffman), um jovem ingênuo que consegue emprego com Erika Tracy (Olivia Wilde), uma artista renomada, provocadora e imprevisível.

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Ela o escolhe para participar de uma dinâmica de experiências sexuais. O que inicialmente parece a realização das fantasias de Elliot logo se transforma em uma relação mais profunda e imprevisível, marcada por desejo, poder e controle.

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Filme aborda sexualidade, desejo e relações de poder

A abordagem provocadora de Gregg Araki sobre sexualidade, desejo e relações de poder chamou a atenção da crítica. A revista Elle destacou a paleta de cores ousada e os elementos surreais do longa.

“O filme explora o sexo de diversas formas, nas relações de poder e controle, em seu papel na comercialização da arte e no suposto desinteresse da geração Z pelo tema”, avaliou a publicação.

Já o Los Angeles Times definiu Araki como um “eterno provocador punk de Los Angeles” que retorna para “nos lembrar de ousar”.

Olivia Wilde e Cooper Hoffman recebem elogios

O2 Play
Filme I Want Your Sex - O2 Play

Além da proposta visual e temática, I Want Your Sex também recebeu elogios pelo humor e pela atuação dos protagonistas.

Para o jornal The Guardian, “a química entre Wilde e Hoffman é explosiva e hilária”, e o filme é “um retrato extremamente divertido sobre desejo, poder e arte”.

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A revista The New Yorker, por sua vez, ressaltou a “sensação deslumbrante e abrangente de otimismo” presente na produção.

Quem está no elenco de I Want Your Sex?

Além de Olivia Wilde e Cooper Hoffman, o elenco reúne Mason Gooding, Chase Sui Wonders, Johnny Knoxville, Margaret Cho, Roxane Mesquida e Daveed Diggs. O filme também conta com a participação da cantora Charli XCX.

Confira o Trailer de I Want Your Sex: 

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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