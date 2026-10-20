Diretora recifense leva animação inédita sobre o Brasil escravista à Mostra Internacional de São Paulo
Dirigido por Brenda Lígia ao lado de Edu Felistoque, longa traz narrativa sensível sobre invenção, liberdade e resistência no Brasil colonial
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O cinema pernambucano ganha destaque nacional na programação da 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Produzido em território nacional e com forte repercussão internacional após sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Xangai, o longa-metragem de animação Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, dirigido pela recifense Brenda Lígia em parceria com Edu Felistoque, integra a seleção oficial exibida no teatro do Itaú Cultural, na Avenida Paulista.
Inovação e Resistência Histórica na Animação
Ambientada no Brasil escravocrata, a trama acompanha Amadeo, um jovem africano escravizado que realiza uma façanha extraordinária: inventar uma câmera fotográfica antes dos próprios europeus. O protagonista passa a utilizar sua invenção inovadora para registrar com precisão a realidade ao seu redor e buscar caminhos de resistência e liberdade para pessoas escravizadas. Durante essa jornada de descobertas científicas e sociais, Amadeo conhece Linda, filha de um poderoso fazendeiro, com quem compartilha afinidades pela ciência e pela cultura.
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Programação e Presença da Diretora
A exibição especial de Amadeo e o Hipotético Mundo Novo acontece no dia 23 de outubro, às 12h. O público presente contará com uma oportunidade exclusiva: a diretora Brenda Lígia marcará presença na sessão para uma breve apresentação e debate com os espectadores antes da exibição do filme.
A mostra presencial no Itaú Cultural faz parte de um recorte especial da 50ª edição do festival, reunindo 13 produções de grande relevância artística entre os dias 19 e 23 de outubro. Os ingressos para as sessões são totalmente gratuitos e podem ser resgatados previamente pelo site oficial da instituição.