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Filmes | Notícia

Diretora recifense leva animação inédita sobre o Brasil escravista à Mostra Internacional de São Paulo

Dirigido por Brenda Lígia ao lado de Edu Felistoque, longa traz narrativa sensível sobre invenção, liberdade e resistência no Brasil colonial

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 20/10/2026 às 10:10 | Atualizado em 20/10/2026 às 10:13
Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, animação dirigida pela recifense Brenda Lígia
Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, animação dirigida pela recifense Brenda Lígia - Divulgação

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O cinema pernambucano ganha destaque nacional na programação da 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Produzido em território nacional e com forte repercussão internacional após sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Xangai, o longa-metragem de animação Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, dirigido pela recifense Brenda Lígia em parceria com Edu Felistoque, integra a seleção oficial exibida no teatro do Itaú Cultural, na Avenida Paulista.

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Inovação e Resistência Histórica na Animação

Ambientada no Brasil escravocrata, a trama acompanha Amadeo, um jovem africano escravizado que realiza uma façanha extraordinária: inventar uma câmera fotográfica antes dos próprios europeus. O protagonista passa a utilizar sua invenção inovadora para registrar com precisão a realidade ao seu redor e buscar caminhos de resistência e liberdade para pessoas escravizadas. Durante essa jornada de descobertas científicas e sociais, Amadeo conhece Linda, filha de um poderoso fazendeiro, com quem compartilha afinidades pela ciência e pela cultura.

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Programação e Presença da Diretora

A exibição especial de Amadeo e o Hipotético Mundo Novo acontece no dia 23 de outubro, às 12h. O público presente contará com uma oportunidade exclusiva: a diretora Brenda Lígia marcará presença na sessão para uma breve apresentação e debate com os espectadores antes da exibição do filme.

A mostra presencial no Itaú Cultural faz parte de um recorte especial da 50ª edição do festival, reunindo 13 produções de grande relevância artística entre os dias 19 e 23 de outubro. Os ingressos para as sessões são totalmente gratuitos e podem ser resgatados previamente pelo site oficial da instituição.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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