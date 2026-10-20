Diretora recifense leva animação inédita sobre o Brasil escravista à Mostra Internacional de São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dirigido por Brenda Lígia ao lado de Edu Felistoque, longa traz narrativa sensível sobre invenção, liberdade e resistência no Brasil colonial

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O cinema pernambucano ganha destaque nacional na programação da 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Produzido em território nacional e com forte repercussão internacional após sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Xangai, o longa-metragem de animação Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, dirigido pela recifense Brenda Lígia em parceria com Edu Felistoque, integra a seleção oficial exibida no teatro do Itaú Cultural, na Avenida Paulista.

Inovação e Resistência Histórica na Animação



Ambientada no Brasil escravocrata, a trama acompanha Amadeo, um jovem africano escravizado que realiza uma façanha extraordinária: inventar uma câmera fotográfica antes dos próprios europeus. O protagonista passa a utilizar sua invenção inovadora para registrar com precisão a realidade ao seu redor e buscar caminhos de resistência e liberdade para pessoas escravizadas. Durante essa jornada de descobertas científicas e sociais, Amadeo conhece Linda, filha de um poderoso fazendeiro, com quem compartilha afinidades pela ciência e pela cultura.

Programação e Presença da Diretora



A exibição especial de Amadeo e o Hipotético Mundo Novo acontece no dia 23 de outubro, às 12h. O público presente contará com uma oportunidade exclusiva: a diretora Brenda Lígia marcará presença na sessão para uma breve apresentação e debate com os espectadores antes da exibição do filme.

A mostra presencial no Itaú Cultural faz parte de um recorte especial da 50ª edição do festival, reunindo 13 produções de grande relevância artística entre os dias 19 e 23 de outubro. Os ingressos para as sessões são totalmente gratuitos e podem ser resgatados previamente pelo site oficial da instituição.